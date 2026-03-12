Dal rigore col Genoa al goal col Bologna in Europa League: la rivincita di Pellegrini fa sorridere la Roma

Lorenzo Pellegrini nuovamente protagonista, ma questa volta in positivo. Il calciatore giallorosso, al centro delle critiche dopo il rigore causato contro il Genoa, gara persa dalla Roma nell’ultimo turo di campionato, è stato decisivo in Europa League.
Gasperini lo ha mandato in campo con la Roma sotto nel punteggio nel derby europeo contro il Bologna e Pellegrini ha ricambiato con un goal e altre giocate di livello.
Una parabola quasi scritta nel destino per Pellegrini, che si prende così la sua rivincita in momento sicuramente delicato della stagione giallorossa e anche a livello personale.