Bologna FC 1909 v AS Roma - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Nino Caracciolo

Dal rigore col Genoa al goal col Bologna in Europa League: la rivincita di Pellegrini fa sorridere la Roma

Dopo cinque minuti dal suo ingresso in campo, Pellegrini trova la rete del pareggio che allontana le tante critiche piovute sul suo conto dopo il fallo da rigore commesso nel match perso col Genoa in campionato.

Lorenzo Pellegrini nuovamente protagonista, ma questa volta in positivo. Il calciatore giallorosso, al centro delle critiche dopo il rigore causato contro il Genoa, gara persa dalla Roma nell’ultimo turo di campionato, è stato decisivo in Europa League.

Gasperini lo ha mandato in campo con la Roma sotto nel punteggio nel derby europeo contro il Bologna e Pellegrini ha ricambiato con un goal e altre giocate di livello.

Una parabola quasi scritta nel destino per Pellegrini, che si prende così la sua rivincita in momento sicuramente delicato della stagione giallorossa e anche a livello personale.

  • RIGORE E CAMBIO CONTRO IL GENOA

    Roma in campo al Ferraris contro il Genoa, in una gara che mette in palio punti importanti per il quarto posto. Il risultato è fermo sullo 0-0 quando al 51’ Pellegrini interviene in netto ritardo su Ellertsson, provocando il rigore che Messias trasforma. La gara finirà 2-1 per il Genoa, mentre Pellegrini viene sostituito al 56’.

  • AL CENTRO DELLE CRITICHE

    L’errore di Pellegrini non è passato inosservato, tanto che il calciatore è stato oggetto di diverse critiche all’interno dell’ambiente giallorosso. Sotto accusa è finita l’intera prestazione, secondo molti fotografia di un ciclo personale alla Roma ormai alle battute conclusive.

  • LA RIVINCITA IN EUROPA LEAGUE

    Lorenzo Pellegrini però ha reagito e lo ha fatto lasciando il segno. Una rivincita quasi scritta nel destino, arrivata appena cinque minuti dopo il suo ingresso in campo al posto di El Aynaoui. Pellegrini si fa trovare al posto giusto nel momento giusto e sfrutta al meglio l’azione iniziata da Malen, appoggiando in rete praticamente a porta libera per l’1-1 (risultato che sarà quello finale).

  • “QUASI” ASSIST A MALEN

    Ma la partita di Pellegrini non si è “limitata” al goal del pareggio, anche abbastanza fortunoso per come è arrivato (contrasto Malen- Freuler e palla che arriva proprio nella sua zona). Il calciatore della Roma ha provato a ricambiare subito il favore, mandando Malen davanti al portiere con un filtrante: la conclusione dell’olandese, rimpallata da due difensori del Bologna, ha colpito però il palo, il secondo della sua serata. Segnali però di un Pellegrini a cui sono bastati pochi minuti per tornare a far sorridere il mondo Roma.

  • COSA HA DETTO PELLEGRINI

    Ai microfoni di 'Sky Sport', Pellegrini non ha nascosto la sua soddisfazione dopo il goal contro il Bologna: "Era importante, abbiamo parlato tanto questa settimana di essere più uniti possibile. Non era facile dopo Genova ma è quello che stiamo provando a fare, chi entra deve fare la differenza per la Roma. Lo step lo facciamo quando non ci serve più una sconfitta per tirare fuori partite così, non posso dire niente ai miei compagni sul piano dell'atteggiamento, questo è un gruppo speciale e sono contentissimo di farne parte, di essere uno di quelli che gli altri guardano e sono orgoglioso di questo".

  • LA DIFESA DI GASPERINI

    In conferenza stampa Gian Piero Gasperini è esploso all'ennesima domanda su Pellegrini.

    "Non può funzionare così. Povero ragazzo, lasciatelo stare. Alcune partite gioca bene, altre meno: come tutti. Non è che perché oggi ha segnato che allora le valutazioni sono diverse. Bisogna essere sempre oggettivi, calmatevi. Mi chiedete sempre di Pellegrini"  ha tuonato l'allenatore della Roma.

