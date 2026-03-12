Dal rigore col Genoa al goal col Bologna in Europa League: la rivincita di Pellegrini fa sorridere la Roma

Ai microfoni di 'Sky Sport', Pellegrini non ha nascosto la sua soddisfazione dopo il goal contro il Bologna: "Era importante, abbiamo parlato tanto questa settimana di essere più uniti possibile. Non era facile dopo Genova ma è quello che stiamo provando a fare, chi entra deve fare la differenza per la Roma. Lo step lo facciamo quando non ci serve più una sconfitta per tirare fuori partite così, non posso dire niente ai miei compagni sul piano dell'atteggiamento, questo è un gruppo speciale e sono contentissimo di farne parte, di essere uno di quelli che gli altri guardano e sono orgoglioso di questo".