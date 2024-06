Dal prato verde al tavolo verde: Neymar protagonista ad un torneo di poker a Las Vegas

Il brasiliano sta continuando il suo recupero negli Stati Uniti ed ha approfittato di una tappa a Las Vegas per dedicarsi alla sua passione.

Neymar poteva essere uno dei protagonisti più attesi della Copa America 2024, ma un gravissimo infortunio patito al ginocchio sinistro lo scorso 17 ottobre mentre giocava una partita di qualificazione ai Mondiali con il suo Brasile, lo ha costretto a saltare tutta la stagione con l’Al-Hilal ed anche uno degli eventi più attesi dell’anno.

Il campione brasiliano ha comunque deciso di restare vicino alla sua Nazionale e, nel farlo, ha trovato anche il modo per dedicarsi ad uno dei suoi hobby preferiti: il poker.

Così mentre la Seleçao si stava preparando a sfidare il Paraguay nella seconda giornata della fase a gironi a Paradise in Nevada, Neymar ha pensato bene di spostarsi di qualche chilometro per prendere parte ad un torneo delle World Series of Poker.