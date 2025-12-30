Dal modulo al ruolo di McTominay: come giocherà il Napoli quando torna Anguissa dall'infortunio

Come anticipato, l'effetto domino derivante dal recupero del 99 azzurro ricadrebbe su McTominay. Lo scozzese è stato 'riciclato' a mediano per garantire filtro e sostanza ad una mediana rimasta orfana di (appunto) Anguissa, di Gilmour e per un paio di partite di Lobotka, imprevisti che hanno ridotto all'osso il ventaglio delle soluzioni nel reparto nevralgico.

Immaginando il 3-4-2-1 attuale e il camerunense titolarissimo indiscusso, l'ex United potrebbe veder (ri)alzato il proprio raggio d'azione: non più davanti alla difesa bensì tra le linee, sulla casella del centrosinistra della trequarti.

Esattamente quella che hanno occupato Lang ed Elmas e che sul versante opposto vede quella scheggia impazzita di David Neres fare il bello e il cattivo tempo, pronto a sostenere un Rasmus Hojlund anch'egli in stato di grazia.

McTominay lascerebbe così il posto ad Anguissa in mezzo al campo affianco a Lobotka agendo nei 2 alle spalle del danese, ma pronto comunque a ripiegare nelle vesti di mezzala o allargandosi sull'out mancino in fase di non possesso.