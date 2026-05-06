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Jonathan David Juventus LecceGetty Images
Stefano Silvestri

Dal Lecce al Lecce, 4 mesi dopo è lo stesso David: segna col contagocce e ora fa i conti con Vlahovic

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Lecce vs Juventus
Lecce
J. David

All'inizio di gennaio, il canadese della Juventus ha toccato il punto più basso della stagione sbagliando un rigore coi salentini: la squadra che ritroverà sabato sera, alla ricerca di un guizzo in extremis.

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Di nuovo il Lecce. Come quattro mesi fa. Un nome, e un avversario, che qualche ricordo sinistro nella mente di Jonathan David lo provocano, e del resto sarebbe strano il contrario.

L'anticipo di sabato sera non sarà solo l'ennesima tappa fondamentale per la Juventus, affannosamente alla ricerca di un pass per la prossima Champions League: rappresenterà anche un momento topico per il suo centravanti, di nuovo intristito.

Lecce-Juventus, del resto, riporta alla mente Juventus-Lecce. Ovvero la gara d'andata. La partita in cui David ha toccato il punto più basso di una stagione che di suo non è mai stata davvero positiva.

  • IL RIGORE SBAGLIATO

    Tutto, quella sera, accade a una ventina di minuti dalla fine. Juventus e Lecce sono ferme sull'1-1, hanno segnato Banda poco prima dell'intervallo e McKennie al rientro dagli spogliatoi. La Juve preme, vuole il vantaggio. E si vede concedere un rigore per un mani in area di Kaba.

    Chi va sul dischetto? Non Yildiz, tra la sorpresa e i mugugni del pubblico dell'Allianz Stadium: per gentile concessione del turco ci va David. Che però tenta qualcosa di incomprensibile: un tiretto mollo, centrale, un mezzo scavetto che Falcone respinge con un piede gettando nella disperazione il canadese, i compagni, Luciano Spalletti e tutta la gente presente allo stadio.

    "David è un rigorista - dirà il tecnico a DAZN dopo la partita - li batte benissimo, ha fatto la scelta giusta ma non ha alzato il pallone quei 20 centimetri per metterlo sopra la sagoma del portiere. Locatelli è un rigorista, Yildiz è un rigorista. E se lo avesse sbagliato un altro? Probabilmente la prossima volta interverrò anch'io, mi garba ogni tanto decidere".

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  • David Sassuolo Juventus Serie AGetty Images

    I LAMPI SUCCESSIVI

    Il bello è che quella serata pare aver dato una sorta di motivazione a David. Nelle cinque partite di campionato successive, David ha timbrato il cartellino quattro volte: è andato a segno contro il Sassuolo, la Cremonese, il Napoli, il Parma.

    La Juventus le ha vinte tutte, quelle sfide. E tutte di goleada. Il miglior momento stagionale della squadra di Spalletti, il vero rilancio dopo una prima parte d'annata sofferta e a tratti alterni, è stato proprio questo. Ironia della sorte, l'unico ko è arrivato proprio nella partita in cui David non ha segnato: a Cagliari, a metà gennaio.

    Simbolico, poi, l'abbraccio collettivo della squadra nei confronti di David dopo la rete del canadese a Reggio Emilia. Una notte in cui è arrivato pure un assist al bacio, una sponda perfetta per premiare l'inserimento vincente di Miretti.

    Il problema, però, era pronto a palesarsi di lì a breve: David sarebbe rapidamente e inesorabilmente ricaduto nella mediocrità di rendimento, non solo realizzativo, che l'aveva caratterizzato nelle settimane precedenti.

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  • LA RICADUTA

    Da Parma-Juventus 1-4 del 1° febbraio, in cui è stato gran protagonista con un goal e un assist, David ha segnato appena una volta: nel 2-0 al Bologna del 19 aprile. Per il resto ha fatto scena muta in più occasioni, tornando spesso a essere un corpo estraneo nella manovra della Juve, tra un errore e diversi fischi dalle tribune.

    A volte ha pure fatto benino, almeno a livello di prestazione. Prendiamo il tanto chiacchierato 0-0 di Milan-Juventus: l'ex Lille non è mai riuscito a calciare in porta, ma non è stato nemmeno uno dei peggiori. Ha lavorato per la squadra, si è battuto, qualcosina ha combinato. Ha pure fatto venire i brividi alla difesa milanista, venendo fermato più con le cattive che con le buone da Gabbia prima del tiro dopo un'ottima incursione palla al piede.

    “Ogni tanto se non c’è grande contatto fisico riesce a uscire da situazioni con la qualità tecnica e la pulizia di gioco - diceva Spalletti dopo quella partita - Se lo vai a sporcare fisicamente diventa più difficile. Ma corre tantissimo, sotto l’aspetto del dinamismo della pressione ti dà sempre risultato. Poi non va via in velocità, non salta l’uomo nello stretto… ma per quanto riguarda protezione, dialogo e collaborazione con la squadra è un calciatore perfetto. Bisognava dargli un po’ più una mano”.

    Contro il Verona, però, riecco i soliti guai. David ha fatto poco e sbagliato troppo. Ha avuto una palla goal, venendo fermato da Edmundsson, e un'altra l'ha sprecata sparando alle stelle da ottima posizione. Al momento del cambio con Miretti, ancora una volta il pubblico dello Stadium lo ha preso di mira.

  • Dusan Vlahovic Juventus Verona Serie AGetty

    E ORA C'È PURE VLAHOVIC

    David, in qualche modo, si è tenuto stretto il posto da titolare nonostante l'exploit di Jeremie Boga, ottimo acquisto di gennaio: non era scontato alla luce dell'apporto spesso decisivo del francese, ad esempio nei successi esterni contro Udinese e Atalanta.

    Ma ora Boga non è più l'unico concorrente in attacco. Perché sarà pur vero che Openda è ormai fuori dai piani di Spalletti e della Juventus, ma all'orizzonte è tornata a stagliarsi la figura di Dusan Vlahovic. Lui sì, pienamente coinvolto nel finale di stagione juventino nonostante l'annosa questione di un contratto in scadenza tra meno di due mesi.

    Vlahovic è finalmente tornato a sentirsi un calciatore vero dopo troppi infortuni. Col Verona ha suonato la carica e segnato su punizione. E ora, naturalmente, si candida a una maglia da titolare già sabato sera contro il Lecce. La teorica notte della riscossa di David. Che però, quattro mesi dopo quel rigore, non è mai riuscito a ritrovare davvero sé stesso.

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