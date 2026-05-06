Dal Lecce al Lecce, 4 mesi dopo è lo stesso David: segna col contagocce e ora fa i conti con Vlahovic

Da Parma-Juventus 1-4 del 1° febbraio, in cui è stato gran protagonista con un goal e un assist, David ha segnato appena una volta: nel 2-0 al Bologna del 19 aprile. Per il resto ha fatto scena muta in più occasioni, tornando spesso a essere un corpo estraneo nella manovra della Juve, tra un errore e diversi fischi dalle tribune.
A volte ha pure fatto benino, almeno a livello di prestazione. Prendiamo il tanto chiacchierato 0-0 di Milan-Juventus: l'ex Lille non è mai riuscito a calciare in porta, ma non è stato nemmeno uno dei peggiori. Ha lavorato per la squadra, si è battuto, qualcosina ha combinato. Ha pure fatto venire i brividi alla difesa milanista, venendo fermato più con le cattive che con le buone da Gabbia prima del tiro dopo un'ottima incursione palla al piede.
“Ogni tanto se non c’è grande contatto fisico riesce a uscire da situazioni con la qualità tecnica e la pulizia di gioco - diceva Spalletti dopo quella partita - Se lo vai a sporcare fisicamente diventa più difficile. Ma corre tantissimo, sotto l’aspetto del dinamismo della pressione ti dà sempre risultato. Poi non va via in velocità, non salta l’uomo nello stretto… ma per quanto riguarda protezione, dialogo e collaborazione con la squadra è un calciatore perfetto. Bisognava dargli un po’ più una mano”.
Contro il Verona, però, riecco i soliti guai. David ha fatto poco e sbagliato troppo. Ha avuto una palla goal, venendo fermato da Edmundsson, e un'altra l'ha sprecata sparando alle stelle da ottima posizione. Al momento del cambio con Miretti, ancora una volta il pubblico dello Stadium lo ha preso di mira.