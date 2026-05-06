Dal Lecce al Lecce, 4 mesi dopo è lo stesso David: segna col contagocce e ora fa i conti con Vlahovic

Il bello è che quella serata pare aver dato una sorta di motivazione a David. Nelle cinque partite di campionato successive, David ha timbrato il cartellino quattro volte: è andato a segno contro il Sassuolo, la Cremonese, il Napoli, il Parma.

La Juventus le ha vinte tutte, quelle sfide. E tutte di goleada. Il miglior momento stagionale della squadra di Spalletti, il vero rilancio dopo una prima parte d'annata sofferta e a tratti alterni, è stato proprio questo. Ironia della sorte, l'unico ko è arrivato proprio nella partita in cui David non ha segnato: a Cagliari, a metà gennaio.

Simbolico, poi, l'abbraccio collettivo della squadra nei confronti di David dopo la rete del canadese a Reggio Emilia. Una notte in cui è arrivato pure un assist al bacio, una sponda perfetta per premiare l'inserimento vincente di Miretti.

Il problema, però, era pronto a palesarsi di lì a breve: David sarebbe rapidamente e inesorabilmente ricaduto nella mediocrità di rendimento, non solo realizzativo, che l'aveva caratterizzato nelle settimane precedenti.