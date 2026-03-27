Dal flop alla Fiorentina, alla rinascita in Germania: Dzeko sulla strada dell'Italia, è lui il trascinatore della Bosnia

Dall'Italia all'Italia, tutto nel giro di poco più di due mesi. Edin Dzeko si appresta a ritrovare molti degli avversari con i quali ha battagliato sui campi da gioco per buona parte della sua carriera, ma non lo farà questa volta con una delle squadre della nostra Serie A, bensì indossando la maglia della sua Bosnia-Erzegovina, Nazionale della quale, nonostante abbia già varcato la soglia delle quaranta primavere, continua ad essere uomo simbolo e trascinatore.
Ci sarà anche lui tra gli Azzurri e quella qualificazione ai Mondiali inseguita ormai troppi anni, come sempre con la fascia da capitano al braccio e intenzionato a ciò che da sempre sul rettangolo verde gli riesce meglio: fare goal.
L'Italia dovrà prestare particolare attenzione ad un bomber che, solo pochi mesi fa sembrava aver intrapreso il viale del tramonto e che invece è ancora lì per giocare una delle partite più importanti della sua straordinaria e lunghissima carriera.
Sua la rete che ha consentito alla Bosnia di pareggiare in extremis giovedì sera sul campo del Galles e di prolungare la sfida fino a quei calci di rigore che poi hanno regalato una storica occasione.
I Dragoni, nel corso della loro giovane storia, hanno preso parte ad un solo Mondiale e lui, che ovviamente c'era nel 2014, farà di tutto per meritarsi un ultimo grande torneo.
Tutto questo a pochi mesi dalla fine di un'avventura, quella alla Fiorentina, che certamente gli ha regalato poche soddisfazioni.