Dal flop alla Fiorentina, alla rinascita in Germania: Dzeko sulla strada dell'Italia, è lui il trascinatore della Bosnia

Quando lo scorso 10 luglio la Fiorentina ha annunciato l'arrivo di Dzeko a parametro zero, sono stati in molti a pensare ad un colpo potenzialmente importante.

Il club gigliato, che all'epoca sognava il definitivo salto di qualità, tanto che si era parlato anche più o meno apertamente di zona Champions, aveva sì accolto un giocatore di 39 anni, ma anche un bomber dalla carriera straordinaria, che conosceva alla perfezione il calcio italiano grazie ai suoi trascorsi alla Roma e all'Inter e che soprattutto era reduce da un'esperienza in Turchia al Fenerbahçe, nel corso del quale aveva dimostrato di essere ancora in ottima forma e di non aver di certo smarrito il fiuto per il goal.

Un innesto mirato, il centravanti ideale non solo per far rifiatare Moise Kean, ma anche per giocare al suo fianco, magari in una posizione leggermente più arretrata, per favorirne gli inserimenti con le sue giocate e con le sue 'spizzate'.

La Fiorentina si era insomma garantita la firma di un giocatore ancora integro e che tra l'altro, con la sua esperienza, avrebbe dovuto avere fin da subito un peso rilevantissimo all'interno dello spogliatoio.

Quello che a Firenze in pochi potevano immaginare, è che nei mesi successivi il suo contributo sarebbe stato minimo e che anzi si sarebbe ritrovato inghiottito come, e forse anche più di altri, in una crisi che poi ha portato la compagine viola a lottare incredibilmente per la permanenza in Serie A.