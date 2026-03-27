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Wales v Bosnia and Herzegovina - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO Play-offGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Dal flop alla Fiorentina, alla rinascita in Germania: Dzeko sulla strada dell'Italia, è lui il trascinatore della Bosnia

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Bosnia ed Erzegovina vs Italia
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Sarà Edin Dzeko a guidare la Bosnia nella sfida con l'Italia che metterà in palio uno dei pass per i Mondiali: il tutto a pochi mesi dal suo addio alla Fiorentina.

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Dall'Italia all'Italia, tutto nel giro di poco più di due mesi. Edin Dzeko si appresta a ritrovare molti degli avversari con i quali ha battagliato sui campi da gioco per buona parte della sua carriera, ma non lo farà questa volta con una delle squadre della nostra Serie A, bensì indossando la maglia della sua Bosnia-Erzegovina, Nazionale della quale, nonostante abbia già varcato la soglia delle quaranta primavere, continua ad essere uomo simbolo e trascinatore.

Ci sarà anche lui tra gli Azzurri e quella qualificazione ai Mondiali inseguita ormai troppi anni, come sempre con la fascia da capitano al braccio e intenzionato a ciò che da sempre sul rettangolo verde gli riesce meglio: fare goal.

L'Italia dovrà prestare particolare attenzione ad un bomber che, solo pochi mesi fa sembrava aver intrapreso il viale del tramonto e che invece è ancora lì per giocare una delle partite più importanti della sua straordinaria e lunghissima carriera.

Sua la rete che ha consentito alla Bosnia di pareggiare in extremis giovedì sera sul campo del Galles e di prolungare la sfida fino a quei calci di rigore che poi hanno regalato una storica occasione.

I Dragoni, nel corso della loro giovane storia, hanno preso parte ad un solo Mondiale e lui, che ovviamente c'era nel 2014, farà di tutto per meritarsi un ultimo grande torneo.

Tutto questo a pochi mesi dalla fine di un'avventura, quella alla Fiorentina, che certamente gli ha regalato poche soddisfazioni.

  • LA SCOMMESSA DELLA FIORENTINA

    Quando lo scorso 10 luglio la Fiorentina ha annunciato l'arrivo di Dzeko a parametro zero, sono stati in molti a pensare ad un colpo potenzialmente importante.

    Il club gigliato, che all'epoca sognava il definitivo salto di qualità, tanto che si era parlato anche più o meno apertamente di zona Champions, aveva sì accolto un giocatore di 39 anni, ma anche un bomber dalla carriera straordinaria, che conosceva alla perfezione il calcio italiano grazie ai suoi trascorsi alla Roma e all'Inter e che soprattutto era reduce da un'esperienza in Turchia al Fenerbahçe, nel corso del quale aveva dimostrato di essere ancora in ottima forma e di non aver di certo smarrito il fiuto per il goal.

    Un innesto mirato, il centravanti ideale non solo per far rifiatare Moise Kean, ma anche per giocare al suo fianco, magari in una posizione leggermente più arretrata, per favorirne gli inserimenti con le sue giocate e con le sue 'spizzate'.

    La Fiorentina si era insomma garantita la firma di un giocatore ancora integro e che tra l'altro, con la sua esperienza, avrebbe dovuto avere fin da subito un peso rilevantissimo all'interno dello spogliatoio.

    Quello che a Firenze in pochi potevano immaginare, è che nei mesi successivi il suo contributo sarebbe stato minimo e che anzi si sarebbe ritrovato inghiottito come, e forse anche più di altri, in una crisi che poi ha portato la compagine viola a lottare incredibilmente per la permanenza in Serie A.

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  • Dzeko Atalanta Fiorentina

    IL MEGAFONO E NESSUN GOAL IN SERIE A

    Quando Edin Dzeko lo scorso 22 gennaio ha posto fine con largo anticipo alla sua parentesi alla Fiorentina, lo ha fatto dopo aver totalizzato diciotto presenze complessive e segnato appena due goal.

    Due reti marcate in Conference League per un bomber che per la prima volta in carriera e alla soglia dei 40 anni (che avrebbe poi compiuto a marzo) non era riuscito a finire sul tabellino dei marcatori in campionato.

    Aveva sempre trovato la via del goal in tutte le categorie nelle quali aveva giocato, compresa la Serie A in 107 occasioni nel corso delle avventure ben più gratificanti alla Roma e all'Inter, e il fatto di non esserci riuscito a Firenze dice molto del suo breve cammino in viola.

    Frenato dalla concorrenza, dalla crisi della Fiorentina, probabilmente da qualche equivoco tattico, ma anche da una condizione fisica spesso non parsa all'altezza di un campionato importante, ha provato a far propri i gradi di leader del gruppo, ma senza grandissimi risultati.

    Alla fine, della sua parentesi in viola, è rimasta soprattutto un'immagine in qualche modo passata alla storia: lui, con il megafono in mano, che prova a dialogare con i tifosi gigliati dopo una sconfitta, l'ennesima di una stagione da incubo, patita a novembre sul campo dell'Atalanta.

    Era quella una Fiorentina ultima in classifica, alla quale ormai in tanti attribuivano poche speranze di salvezza.

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  • Dzeko Schalke 04Getty Images

    LA RINASCITA IN GERMANIA

    Chiusa l'avventura alla Fiorentina, Edin Dzeko lo scorso gennaio ha deciso di ripartire da un calcio, quello tedesco, nel quale si era già tolto enormi soddisfazioni in passato.

    Lo aveva fatto con la maglia del Wolfsburg, vincendo anche un campionato e consacrandosi proprio in quegli anni come uno dei migliori centravanti del mondo, questa volta però ad attenderlo c'era un'esperienza diversa.

    E' tornato in Germania per legarsi ad un'altra grande del calcio tedesco, lo Schalke 04, ma in un contesto per lui insolito: quello della 2. Bundesliga.

    Un campionato lontano dalle luci della ribalta, ma nel quale Dzeko si è ritrovato ed è tornato a segnare con una continuità impressionante.

    Ha esordito subito con un goal a meno di tre giorni dalla firma sul contratto e da lì in poi si è guadagnato sempre più spazio, diventando uno dei trascinatori di una squadra che oggi è prima in classifica e sogna il ritorno in Bundesliga.

    I suoi numeri parlano di 6 reti messe a segno in 8 presenze e di una media realizzativa di un goal ogni 89'. In Germania ha ritrovato la condizione smarrita, quella che gli consente ancora di essere l'uomo sulle cui spalle sono appoggiati si 'sogni Mondiali' di un Paese intero.

  • DZEKO CONTRO KEAN

    La sfida tra Bosnia-Erzegovina ed Italia rappresenterà l'occasione per rivedere insieme sul terreno di gioco Edin Dzeko e Moise Kean.

    Non lo faranno ovviamente condividendo la stessa maglia e lo stesso spogliatoio come un paio di mesi fa, ma da avversari pronti a trascinare le rispettive Nazionali.

    Molte delle speranze di Bosnia e Italia sono legate ai goal di due giocatori che a Firenze hanno giocato solo due volte insieme dall'inizio in campionato, tra l'altro senza finire sul tabellino dei marcatori.

    Il Cigno di Sarajevo è il giocatore più rappresentativo della storia della Bosnia, Kean invece ha impiegato un po' di tempo a trovare quella continuità che oggi gli consente di essere uno dei punti di riferimento della Nazionale Azzurra.

    Il primo il suo Paese lo ha rappresentato già 147 volte segnando 73 goal, il secondo solo 25 ma ha trovato la via della rete nelle ultime cinque presenze consecutive (7 i goal in totale) portando il suo bottino a 12.

    I due bomber che con i loro goal dovevano far sognare Firenze adesso fanno sperare Bosnia-Erzegovina e Italia: solo fino a gennaio, nel bel mezzo di una crisi a tinte viola senza precedenti, in pochi avrebbero immaginato questo scenario.


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