Dal Feyenoord al Como, doppio clean sheet per l’Inter (con Bastoni centrale): così Chivu ha ritrovato la solidità difensiva

180 minuti praticamente perfetti, specialmente a livello difensivo. L’Inter sorride, chiudendo il tour de force d’inizio autunno con due belle vittorie, che mandano alla sosta i nerazzurri con tanta serenità.
Il 3-0 sul Feyenoord e il 2-0 sul Como, oltre ai tre punti, hanno però regalato alla squadra di Cristian Chivu il ritrovamento della propria solidità difensiva.
Dopo un avvio caratterizzato da qualche amnesia di troppo e da una fragilità inattesa per una squadra abituata a costruire le proprie fortune sulla compattezza, la retroguardia nerazzurra è tornata a essere quel bunker insormontabile che aveva fatto la fortuna degli anni scorsi, dominando le gare di Rotterdam e San Siro.
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