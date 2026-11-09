Dal Feyenoord al Como, doppio clean sheet per l’Inter (con Bastoni centrale): così Chivu ha ritrovato la solidità difensiva

In tutto questo, chi spicca sono Carlos Augusto e Akanji, che appena una settimana fa erano stati fra i peggiori del derby perso contro il Milan.

Il brasiliano e l’ex City si sono ritrovati subito, giocando per intero i match contro Feyenoord e Como e sfornando due prestazioni praticamente perfette. Bene anche Bisseck, che peraltro a Rotterdam ha trovato una splendida rete.