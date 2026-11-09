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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Dal Feyenoord al Como, doppio clean sheet per l’Inter (con Bastoni centrale): così Chivu ha ritrovato la solidità difensiva

Serie A
Inter vs Como
The tactics board
Inter
Como

Tre tiri nello specchio subiti in 180 minuti, un Bastoni centrale che stupisce, Carlos Augusto e Akanji di nuovo al top: come i nerazzurri hanno blindato la porta di Martinez.

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180 minuti praticamente perfetti, specialmente a livello difensivo. L’Inter sorride, chiudendo il tour de force d’inizio autunno con due belle vittorie, che mandano alla sosta i nerazzurri con tanta serenità.

Il 3-0 sul Feyenoord e il 2-0 sul Como, oltre ai tre punti, hanno però regalato alla squadra di Cristian Chivu il ritrovamento della propria solidità difensiva.

Dopo un avvio caratterizzato da qualche amnesia di troppo e da una fragilità inattesa per una squadra abituata a costruire le proprie fortune sulla compattezza, la retroguardia nerazzurra è tornata a essere quel bunker insormontabile che aveva fatto la fortuna degli anni scorsi, dominando le gare di Rotterdam e San Siro.

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  • CARLOS AUGUSTO E AKANJI LE CERTEZZE

    In tutto questo, chi spicca sono Carlos Augusto e Akanji, che appena una settimana fa erano stati fra i peggiori del derby perso contro il Milan.

    Il brasiliano e l’ex City si sono ritrovati subito, giocando per intero i match contro Feyenoord e Como e sfornando due prestazioni praticamente perfette. Bene anche Bisseck, che peraltro a Rotterdam ha trovato una splendida rete.

  • FC Internazionale v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    LA NOVITÀ: BASTONI CENTRALE

    E se difensivamente l’Inter è stata perfetta contro i lariani, lo si deve anche alla prova di Alessandro Bastoni. Il centrale in maglia 95, peraltro, è stato schierato nell’inedito ruolo di centrale e non come braccetto, con Akanji e Carlos Augusto ai suoi lati. La risposta è stata assolutamente positiva e dimostra il contrario di quello che, in tanti, hanno sempre pensato: Bastoni può tranquillamente giocare anche come perno centrale. 

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  • I DATI: TRE TIRI IN PORTA CONCESSI A FEYENOORD E COMO

    I progressi del reparto arretrato trovano del resto un’inequivocabile conferma nei dati numerici emersi dal campo. Prendendo in analisi le gare contro Feyenoord e Como, emerge come la squadra di Chivu ha concesso agli avversari un volume offensivo irrisorio. Per intenderci: non solo Josep Martínez non ha subito goal, ma non ha rischiato troppo neanche di subirne, concedendo un solo tiro in porta nello specchio in tutto l'arco dei novanta minuti alla squadra di Fabregas, che veniva dai 9 goal realizzati al Lens, e solamente due tentativi nello specchio in Champions al Feyenoord.

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  • Chivu InterGetty Images

    DOPPIO CLEAN SHEET E CERTEZZE RITROVATE

    Per la prima volta in stagione, l’Inter ha chiuso due gare consecutive senza subire goal: l’ultima volta risaliva a maggio scorso, quando i nerazzurri superarono Parma 2-0 e Lazio 3-0. Un segnale forte che testimonia la crescita nerazzurra e anche la risposta mentale della squadra dopo il derby perso. Adesso la sosta può contribuire a blindare queste certezze, per presentarsi alla ripresa con la maggior consapevolezza possibile. 

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