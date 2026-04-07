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Michael Olise Bayern Munich GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Dal Crystal Palace all'exploit con il Bayern: come Olise è diventato il miglior esterno offensivo del mondo

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Real Madrid vs Bayern Monaco

Michael Olise al Bayern Monaco si sta consacrando come la miglior ala del pianeta: la sua è un'incredibile ascesa.

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Stando alle ultime indiscrezioni, il Liverpool avrebbe individuato in Michael Olise il sostituto ideale per Mohamed Salah, che è in procinto di lasciare il club. Tuttavia, tra il voler ingaggiare l'attaccante francese e il riuscirci effettivamente ce ne corre tanto. Il tentativo del Bayern Monaco di acquistare Florian Wirtz la scorsa estate potrebbe essere stato vanificato dal Liverpool ed oggi i bavaresi non hanno assolutamente alcuna intenzione di cedere Olise ai Reds al termine della stagione in corso.

"Il Liverpool ha speso 500 milioni di euro l'anno scorso e sta disputando una stagione pessima. Non contribuiremo certo a farli giocare meglio l'anno prossimo - ha dichiarato la scorsa settimana Uni Hoeness, presidente onorario del Bayern Monaco - Giochiamo per i nostri tifosi. Abbiamo 430.000 soci, milioni di sostenitori in tutto il mondo, e non li aiuta di certo sapere se abbiamo 200 milioni di euro in cassa ma giochiamo un calcio peggiore ogni sabato proprio per questo motivo".

Cedere Olise non avrebbe alcun senso dal punto di vista sportivo per il Bayern, perché al momento non esiste in Europa un'ala più prolifica e creativa di lui.

  • FC Bayern München v Grashoppers Zürich - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    "IL MIGLIOR ACQUISTO DEGLI ULTIMI 10 ANNI"

    La decisione del Bayern Monaco di versare 60 milioni di euro nelle casse del Crystal Palace per Olise nell'estate del 2024 è stata messa in discussione da molti esperti. Il suo potenziale era innegabile: Olise aveva infranto diversi record di "giocatore più giovane di sempre" a Selhurst Park, e Thierry Henry era rimasto impressionato dal suo talento grezzo mentre lavorava con l'esterno destro durante le Olimpiadi.

    "Ha qualità incredibili, e non avete ancora visto niente, è solo l'inizio. Non capita spesso di trovare giocatori come lui".

    Tuttavia, mentre Henry era convinto che i bavaresi avessero fatto un affare, altri consideravano Olise una sorta di azzardo, visto che era stato messo fuori gioco due volte da problemi ai muscoli della coscia durante la stagione 2023-24.

    Ora, però, Olise viene acclamato come "il miglior acquisto della Bundesliga degli ultimi 10 anni" dal campione del mondo Christoph Kramer, e questo è in parte dovuto alla sua disponibilità, paragonabile a quella di Salah. Il ventiquattrense non ha saltato una sola partita per infortunio da quando è arrivato all'Allianz Arena, con grande soddisfazione dell'allenatore Vincent Kompany.

    "Michael ha avuto la sua dose di infortuni al Crystal Palace, ma quello che fa fuori dal campo per il bene della sua salute alla sua giovane età è incredibile. Se continua così, rimarrà in forma a lungo e continuerà a crescere come giocatore".


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  • FC Bayern München v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final First LegGetty Images Sport

    "BISOGNA RISPONDERE SUL CAMPO"

    La serie ininterrotta di partite ha giocato un ruolo chiave nel permettere a Olise di elevare il suo livello di gioco al Bayern.

    Quando fu presentato per la prima volta alla stampa come giocatore del Bayern, Olise sembrava – e si esprimeva – come se non volesse essere lì. Ma i tifosi della Premier League non furono affatto sorpresi dalle sue risposte, a tratti monosillabiche, alle domande dei giornalisti. È semplicemente la natura di Olise. Mettetegli un microfono davanti e si chiude a riccio. Ma mettetelo in campo e si esprimerà con la stessa eloquenza ed eleganza di qualsiasi altro calciatore in circolazione.

    Come disse lui stesso poco dopo il suo trasferimento a Monaco: "Da calciatore, devi dare le tue risposte prima di tutto sul campo". E Olise si è subito adoperato per dissipare i dubbi sulla sua presunta mancanza di entusiasmo, lasciando che fossero i suoi piedi a parlare per lui.

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  • FC Bayern München v RB Leipzig - DFB Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    "UNO DEI NOSTRI GIOCATORI PIU' IMPORTANTI"

    Si dava per scontato che Olise avrebbe avuto bisogno di un po' di tempo per ambientarsi nel nuovo contesto di Monaco. Come ha detto lui stesso, la differenza principale tra giocare a Selhurst Park e all'Allianz Arena era la pressione.

    "Al Palace eravamo spesso gli sfavoriti - ha dichiarato alla rivista per i soci del Bayern Monaco - Ma con il Bayern non è mai così!".

    Olise, tuttavia, ha subito scacciato via il peso delle aspettative, segnando 20 goal in tutte le competizioni e fornendo 23 assist, concludendo così una sensazionale stagione d'esordio in Germania come unico giocatore del Bayern ad aver disputato tutte le 34 giornate della Bundesliga.

    "È diventato uno dei nostri giocatori più importanti - ha ammesso Kompany - e non è una cosa che si può dare per scontata quando si è al primo anno in Bundesliga a questo livello".


  • Michael OliseGetty

    "TI ANNIENTA NELL'UNO CONTRO UNO"

    Proprio come Kompany, anche la leggenda del Bayern, Thomas Müller, era convinto che Olise avesse ancora molto da dare. Di conseguenza, ha subito sottolineato che "un giocatore del Bayern non si giudica da una sola stagione, ma dalla costanza con cui si dimostra all'altezza nel corso di diverse annate".

    Tuttavia, Muller era assolutamente convinto che Olise avesse la grinta e la determinazione necessarie per raggiungere nuovi traguardi: "Dal suo carattere, vedo una passione per il miglioramento. Quindi, i tifosi possono guardare al futuro del club con ottimismo, perché non credo che sia una meteora."

    Muller aveva ragione, visto che la seconda stagione di Olise al Bayern è stata persino più impressionante della prima. Nessun esterno nei cinque principali campionati europei è stato direttamente coinvolto in più goal in tutte le competizioni nella stagione 2025-26 di Olise (37), mentre nessun giocatore ha fornito più assist (23).

    Non sorprende quindi che sia diventato uno dei beniamini dei compagni di reparto Harry Kane e Luis Diaz, entrambi sbalorditi dalle sue abilità nel dribbling. Kane ha ripetutamente elogiato la sua apparente facilità nel superare gli avversari con facilità, mentre Diaz, giocatore a sua volta incredibilmente talentuoso, afferma: "Michael ti annienta negli uno contro uno. È tecnicamente dotato e fa davvero la differenza".


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  • Crystal Palace v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    UNA MENTALITA' ALLA DE BRUYNE

    Considerata la combinazione di velocità, abilità tecnica e concretezza di Olise, nonché la sua propensione a rientrare sul piede sinistro prima di calciare la palla all'incrocio dei pali, i paragoni con un altro grande esterno del Bayern, Arjen Robben, sono stati inevitabili. Kompany, tuttavia, vede alcune similitudini con quello che è probabilmente il giocatore più creativo che la Premier League abbia mai visto.

    "Michael è arrivato con una mentalità che gli dà la possibilità di diventare uno dei migliori giocatori al mondo - ha detto Kompany dopo aver visto Olise demolire l'Atalanta nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League - È molto meticoloso nel lavoro che svolge e, come ho già detto lavorando con i migliori talenti, pur non volendo fare paragoni perché non sono uguali, ha la stessa mentalità che ho visto quando giocavo con Kevin De Bruyne."

    "Ho avuto la fortuna di vedere Kevin crescere da giovane giocatore fino a diventare una superstar. Ho assistito a tutto il suo percorso e quella stessa ossessione per i dettagli che caratterizza Michael è la stessa. Non è abbastanza, ovviamente. Dobbiamo spronarlo a fare di più. Ma è sulla strada giusta ed è un piacere esserne testimone".

  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    "IL MIGLIOR ESTERNO AL MONDO"

    Indubbiamente, Olise è stato uno spettacolo da vedere in questa stagione, e la cosa davvero entusiasmante per noi tifosi neutrali, e in particolare per il Bayern, è che non è ancora finita. Olise ha la possibilità di entrare nella storia della Bundesliga battendo il record di assist in una singola stagione, detenuto in passato da De Bruyne. Ma, cosa di gran lunga più importante, ha l'occasione d'oro di ispirare un potenziale in Champions League prima di tentare la conquista della Coppa del Mondo con la sua Francia.

    Questi sono gli ambiziosi obiettivi che Olise si è prefissato, e a ragione. Come ha dichiarato l'ex centrocampista della nazionale tedesca Sami Khedira a BILD in vista della partita d'andata di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid al Bernabeu di martedì: "Olise è probabilmente il miglior esterno d'attacco al mondo in questo momento. Offre un pacchetto completo di altissimo livello".

    Naturalmente, è proprio per questo che Khedira ritiene che Olise sarebbe un acquisto altrettanto eccellente per il Real Madrid quanto lo sarebbe per il Liverpool. Il Bayern, però, sarebbe pazzo anche solo a pensare di venderlo quest'estate, e sicuramente non per una cifra da record mondiale.

    Dopotutto ha solo 24 anni e, a meno di due anni da quando Henry lo ha definito un talento unico, sembra proprio che questo sia solo l'inizio della sua ascesa, che il meglio debba ancora venire e che non abbiamo ancora visto niente!

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