Dal Crystal Palace all'exploit con il Bayern: come Olise è diventato il miglior esterno offensivo del mondo

Stando alle ultime indiscrezioni, il Liverpool avrebbe individuato in Michael Olise il sostituto ideale per Mohamed Salah, che è in procinto di lasciare il club. Tuttavia, tra il voler ingaggiare l'attaccante francese e il riuscirci effettivamente ce ne corre tanto. Il tentativo del Bayern Monaco di acquistare Florian Wirtz la scorsa estate potrebbe essere stato vanificato dal Liverpool ed oggi i bavaresi non hanno assolutamente alcuna intenzione di cedere Olise ai Reds al termine della stagione in corso.

"Il Liverpool ha speso 500 milioni di euro l'anno scorso e sta disputando una stagione pessima. Non contribuiremo certo a farli giocare meglio l'anno prossimo - ha dichiarato la scorsa settimana Uni Hoeness, presidente onorario del Bayern Monaco - Giochiamo per i nostri tifosi. Abbiamo 430.000 soci, milioni di sostenitori in tutto il mondo, e non li aiuta di certo sapere se abbiamo 200 milioni di euro in cassa ma giochiamo un calcio peggiore ogni sabato proprio per questo motivo".

Cedere Olise non avrebbe alcun senso dal punto di vista sportivo per il Bayern, perché al momento non esiste in Europa un'ala più prolifica e creativa di lui.