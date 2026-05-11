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SSC Napoli v Bologna FC 1909 - Supercoppa Italiana FinalGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

Dal Bologna al…Bologna: Napoli ritrova l’avversario di picchi e crolli, dalla Supercoppa agli sfoghi di Conte

Serie A
Napoli vs Bologna
Napoli

L’allenatore degli azzurri giocherà per la terza volta in stagione contro Orsolini e compagni: cronaca di un passato vibrante ricco di episodi.

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Ancora tu, potrebbe dire Antonio Conte a Vincenzo Italiano. Napoli e Bologna si sfidano nel Monday Night di Serie A, con gli azzurri che cercheranno di chiudere la pratica secondo posto al Maradona.

Con una vittoria ci sarebbe la certezza di qualificarsi alla prossima edizione della Champions, chiudendo, di fatto, un’annata con tanti alti e bassi, ma comunque positiva. A proposito di alti e bassi e Bologna, alcuni dei momenti più importanti, in positivo e in negativo, sono arrivati proprio contro i rossoblu.

  • Antonio Conte Bologna Napoli Serie AGetty Images

    IL PUNTO PIÙ BASSO: LE QUASI DIMISSIONI AL DALL’ARA

    Partiamo dal momento, forse, peggiore della stagione e, in generale, dell’avventura di Conte  a Napoli. Bisogna risalire a inizio novembre, quando gli azzurri cadono al Dall’Ara: 2-0 senza troppe discussioni, culmine negativo di un periodo inquinato in partenza dal 6-2 subito dal PSV in Champions. Conte è furibondo e si sfoga con la stampa: “Sono preoccupato, c’è poco da dire”. Nella trasferta emiliana pensa anche alla dimissioni, salvo poi decidere di non abbandonare la nave. 

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    L’APICE: LA SUPERCOPPA

    Dal fondo alla cima. Senza dubbio il momento migliore del Napoli è stato la conquista della Supercoppa a Riyad. Il 2-0 in Finale coi rossoblu ha rappresentato la rivalsa azzurra sui ragazzi di Italiano, con la conquista di un trofeo, il settimo dell’era Aurelio De Laurentiis. Nella notte araba, a meno di due mesi da quella del Dall’Ara, Conte sorrise, toccando uno degli apici annuali.


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    L’OBIETTIVO: LA CHAMPIONS

    E si arriva al Maradona, alla gara della possibile Champions League. Conte sa bene di non poter fallire la qualificazione alla principale competizione europea per club, così come è conscio dell’immediatezza del traguardo. Un passo e sarà festa: sempre contro il Bologna, dunque, potrebbe arrivare un nuovo grande momento dell’anno del Napoli. 

  • Conte De LaurentiisGetty

    FUTURO DA SCRIVERE

    Poi, invece, ci sarà da definire il domani, di cui non v’è certezza. Conte vorrebbe rispettare il suo contratto, in scadenza nel 2027, ma se arrivasse la Nazionale l’allenatore di Lecce potrebbe vacillare. ADL dal canto suo è aperto a tutto: può anche liberare l’ex Inter e Juve, a patto di saperlo con anticipo. Oggi il Napoli si gioca tanto, da domani potrebbe partire la costruzione del futuro azzurro. 

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