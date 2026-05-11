Dal Bologna al…Bologna: Napoli ritrova l’avversario di picchi e crolli, dalla Supercoppa agli sfoghi di Conte

Ancora tu, potrebbe dire Antonio Conte a Vincenzo Italiano. Napoli e Bologna si sfidano nel Monday Night di Serie A, con gli azzurri che cercheranno di chiudere la pratica secondo posto al Maradona.

Con una vittoria ci sarebbe la certezza di qualificarsi alla prossima edizione della Champions, chiudendo, di fatto, un’annata con tanti alti e bassi, ma comunque positiva. A proposito di alti e bassi e Bologna, alcuni dei momenti più importanti, in positivo e in negativo, sono arrivati proprio contro i rossoblu.