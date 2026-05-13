Dai ritorni di Betis e United alla conferma del Galatasaray: tutte le qualificate alla Champions League 2026/27

Le squadre già certe di un posto nella prossima Champions League sono 20, poco più dela metà di quelle che vi prenderanno parte. Si tratta di Arsenal, Manchester City, Manchester United (Inghilterra), Inter (Italia), Barcellona, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid, Betis (Spagna), Bayern, Dortmund, Lipsia (Germania), PSG, Lens (Francia), PSV e Feyenoord (Olanda), Porto (Portogallo), Galatasaray (Turchia) e Shakthar Donetsk (Ucraina).

Mancano poi: due formazioni dalla Premier (quarta e quinta classificata), tre dalla Serie A (dalla seconda alla quarta), una da Bundesliga (quarta), Ligue 1 (terza) e i campioni di Cechia e Belgio, più le sette squadre che ci arriveranno dai preliminari.

Ci sono, infine, molti altri club già sicuri di giocare i preliminari: Viking (Norvegia) e AEK Atene (Grecia) faranno i playoff, Thun (Svizzera), Stella Rossa (Serbia), Dinamo Zagabria (Croazia) e Bodo Glimt (Norvegia) partiranno dal secondo turno di qualificazione.



