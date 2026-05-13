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Matteo Occhiuto

Dai ritorni di Betis e United alla conferma del Galatasaray: tutte le qualificate alla Champions League 2026/27

Champions League

Sono già 20 i club certi di giocare la Champions League nella prossima stagione: tornano club storici come Betis e United, in Serie A ancora è rebus.

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Chi giocherà la Champions League 2026/27? È un interrogativo interessante, che però ha già avuto alcune risposte in Europa. È il caso de LaLiga, dove tutti e cinque i posti UCL sono già aritmeticamente assegnati, a differenza per esempio di una Serie A dove è ancora molto in bilico il quartetto Champions.

Andiamo a vedere chi disputerà la principale competizione continentale per club nella prossima stagione. 


  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    LE SQUADRE GIÀ QUALIFICATE ALLA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27

    Le squadre già certe di un posto nella prossima Champions League sono 20, poco più dela metà di quelle che vi prenderanno parte. Si tratta di Arsenal, Manchester City, Manchester United (Inghilterra), Inter (Italia), Barcellona, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid, Betis (Spagna), Bayern, Dortmund, Lipsia (Germania), PSG, Lens (Francia), PSV e Feyenoord (Olanda), Porto (Portogallo), Galatasaray (Turchia) e Shakthar Donetsk (Ucraina).

    Mancano poi: due formazioni dalla Premier (quarta e quinta classificata), tre dalla Serie A (dalla seconda alla quarta), una da Bundesliga (quarta), Ligue 1 (terza) e i campioni di Cechia e Belgio, più le sette squadre che ci arriveranno dai preliminari.

    Ci sono, infine, molti altri club già sicuri di giocare i preliminari: Viking (Norvegia) e AEK Atene (Grecia) faranno i playoff, Thun (Svizzera), Stella Rossa (Serbia), Dinamo Zagabria (Croazia)  e Bodo Glimt (Norvegia) partiranno dal secondo turno di qualificazione.   


    • Pubblicità
  • Real Betis Balompie v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    QUALI NAZIONI AVRANNO UNO SLOT IN PIÙ

    Sono state Inghilterra e Spagna ad aggiudicarsi gli European Performance Spots, ovvero gli slot aggiuntivi per la Champions legati al rendimento europeo nella stagione in via di chiusura. A usufruirne saranno le quinte classificate in Premier e LaLiga. 

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  • AFC Bournemouth v Brighton & Hove Albion FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    6 INGLESI NELLA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27?

    Potrebbero esserci ben sei squadre inglesi nella prossima Champions League. Oltre al citato quinto posto, infatti, ad aggiungersi potrebbe esserci una formazione qualora l’Aston Villa vincesse l’Europa League, di cui è finalista insieme al Friburgo, arrivando poi al quinto posto della Premier League. In corsa varie formazioni: Bournemouth, Brighton e Brentford in primis.

  • Boga Milan JuventusGetty Images

    LA SITUAZIONE IN ITALIA

    In Serie A, sono ancora 3 i posti da assegnare per la prossima Champions. Se li contendono Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como: per le prime due squadre sarebbe una conferma, mentre per rossoneri e giallorossi un ritorno. Inedita, invece, sarebbe la possibile qualificazione della squadra di Cesc Fabregas.


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