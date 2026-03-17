Dai rientri dei big alle parole di Spinazzola: ma il Napoli può davvero rivincere lo Scudetto? Calendari a confronto con Inter e Milan

Una spinta al Napoli può arrivare dal calendario. Qualcuno sostiene che vincerne 9 su 9 sia fattibile, ma al netto dell'imprevedibilità del calcio e di ogni sfida, è un concetto veritiero ma solamente in parte.

La formazione di Conte dovrà ad esempio affrontare al Maradona il Milan, che a sua volta non ha ancora abbandonato completamente le speranze di rimonta sull'Inter. Dovrà andare a Como, avversario che da due anni le è particolarmente ostico sia in campionato che in Coppa Italia. E sfiderà anche la Lazio, contro cui ha perso in casa per tre volte negli scorsi tre campionati, interrompendo proprio all'andata una striscia di sei gare senza successi.

L'Inter, invece? Vero, avrà impegni sulla carta più complicati: se la vedrà con la Fiorentina in casa sua, con la Roma, con un Como dalle ambizioni ormai altissime, col Bologna, con quella Lazio che meno di un anno fa le ha fatto perdere uno Scudetto.

"Il campionato è molto aperto - ha detto nelle scorse ore Beppe Bergomi, intervistato da Gian Luca Rossi - perché l'Inter ha un calendario non difficile, di più. I nerazzurri dovranno essere mentalmente forti".