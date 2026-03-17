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Stefano Silvestri

Dai rientri dei big alle parole di Spinazzola: ma il Napoli può davvero rivincere lo Scudetto? Calendari a confronto con Inter e Milan

Le tre vittorie di fila e i passi falsi dell'Inter hanno riacceso qualche flebile speranza. E pure il calendario sembra aiutare. Spinazzola: "È lecito sognare di vincere tutte le partite".

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All'improvviso, a Napoli si è tornati a parlare di Scudetto. Timidamente, certo. Ma intanto tre vittorie di fila contro Verona, Torino e Lecce, abbinate a un paio di passi falsi dell'Inter, sono bastate per riaccendere la miccia della speranza.

La squadra di Antonio Conte, che a maggio dello scorso anno tagliava il traguardo davanti a tutte le altre, ha ora 9 punti di ritardo dal primo posto; fino a poco più di una settimana fa erano 14, il che significa che se il ritardo non si è dimezzato, poco ci manca.

Da qui nasce il rinnovato entusiasmo della piazza, da qui potrebbero nascere nuovi scenari. Ma si può fare? Qualcuno ci crede, altri no. Ma intanto il sogno del bis ha già cominciato ad assumere forme meno astratte rispetto a qualche tempo fa.

  • Spinazzola Napoli esultanzaGetty Images

    LE PAROLE DI SPINAZZOLA

    Già prima che il Napoli battesse il Lecce in rimonta e che l'Inter perdesse altri due punti contro l'Atalanta, Leonardo Spinazzola aveva dimostrato di avere le idee piuttosto chiare sull'argomento. L'esterno aveva parlato a Canale 21 e sì, aveva dato dimostrazione di credere nell'impresa impossibile.

    "Se è più lecito sognare lo Scudetto o il secondo posto? È più lecito sognare di vincere tutte le partite. Sappiamo che i punti dall'Inter sono molti, quindi noi abbiamo l'obiettivo di centrare la Champions. Poi se tra cinque partite l'Inter ne sbagliasse quattro, saremmo molto felici. Ma innanzitutto dobbiamo puntare a fare più vittorie possibili. 30 punti non sono pochi, anche perché ci sono delle partite molto difficili".

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  • IL RIENTRO DEI BIG

    A dar manforte al Napoli nella costruzione del sogno è soprattutto un aspetto: il rientro graduale e progressivo di tutti i big che, per un motivo o per un altro e in momenti diversi dell'ultima parte della stagione, si sono infortunati.

    Frank Anguissa è rientrato tra Torino e Lecce, Kevin De Bruyne ha dimostrato contro i salentini di poter essere il vero acquisto nel finale di stagione. Oltre a Romelu Lukaku, a segno a Verona. Senza dimenticare Scott McTominay, l'eroe dello Scudetto di un anno fa, pure lui tornato a giocare in attesa di riacquisire la condizione migliore.

    All'appello mancano ormai solo Stanislav Lobotka e Giovanni Di Lorenzo: il primo ha qualche chance di essere convocato per Cagliari-Napoli, il secondo potrebbe invece rivedersi una settimana più tardi contro il Milan.

    "Stiamo recuperando giocatori che sono stati fuori per tanti mesi, non possiamo pensare che tornino subito in condizione - ha però avvertito Conte dopo il Lecce - Oggi siamo partiti con Anguissa, perdevamo ed ho cambiato. Abbiamo calciatori forti, ma devono riabituarsi a ritmo ed intensità e non è semplice".

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  • SSC Napoli v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

    CALENDARIO PIÙ FACILE?

    Una spinta al Napoli può arrivare dal calendario. Qualcuno sostiene che vincerne 9 su 9 sia fattibile, ma al netto dell'imprevedibilità del calcio e di ogni sfida, è un concetto veritiero ma solamente in parte.

    La formazione di Conte dovrà ad esempio affrontare al Maradona il Milan, che a sua volta non ha ancora abbandonato completamente le speranze di rimonta sull'Inter. Dovrà andare a Como, avversario che da due anni le è particolarmente ostico sia in campionato che in Coppa Italia. E sfiderà anche la Lazio, contro cui ha perso in casa per tre volte negli scorsi tre campionati, interrompendo proprio all'andata una striscia di sei gare senza successi.

    L'Inter, invece? Vero, avrà impegni sulla carta più complicati: se la vedrà con la Fiorentina in casa sua, con la Roma, con un Como dalle ambizioni ormai altissime, col Bologna, con quella Lazio che meno di un anno fa le ha fatto perdere uno Scudetto.

    "Il campionato è molto aperto - ha detto nelle scorse ore Beppe Bergomi, intervistato da Gian Luca Rossi - perché l'Inter ha un calendario non difficile, di più. I nerazzurri dovranno essere mentalmente forti".

  • IL CONFRONTO CON INTER E MILAN

    Questo, nel dettaglio, è il confronto tra i calendari di Inter, Milan e Napoli nelle ultime nove giornate:

    • 30a giornata: Fiorentina-Inter / Milan-Torino / Cagliari-Napoli
    • 31a giornata: Inter-Roma / Napoli-Milan
    • 32a giornata: Como-Inter / Milan-Udinese / Parma-Napoli
    • 33a giornata: Inter-Cagliari / Verona-Milan / Napoli-Lazio
    • 34a giornata: Torino-Inter / Milan-Juventus / Napoli-Cremonese
    • 35a giornata: Inter-Parma / Sassuolo-Milan / Como-Napoli
    • 36a giornata: Lazio-Inter / Milan-Atalanta / Napoli-Bologna
    • 37a giornata: Inter-Verona / Genoa-Milan / Pisa-Napoli
    • 38a giornata: Bologna-Inter / Milan-Cagliari / Napoli-Udinese
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  • Alisson Santos esultanza Napoli TorinoGetty Images

    NAPOLI ANCORA IN CORSA?

    E dunque, la corsa Scudetto può considerarsi allargata anche al Napoli? La risposta non può essere univoca. Perché è vero che la matematica non condanna nemmeno di striscio gli ancora campioni d'Italia in carica, ma è altrettanto palese come solo un'impresa titanica potrebbe riportarli in corsa per il primo posto.

    Il Napoli dovrebbe vincere tre partite e l'Inter perderne tre per operare l'aggancio in classifica. Senza dimenticare che di mezzo c'è pure il Milan, altra potenziale candidata. Solo che Massimiliano Allegri ha praticamente alzato bandiera bianca dopo il ko contro la Lazio, parlando di "realismo". E se è realista l'allenatore della seconda, che si può dire della terza?

    "Dobbiamo centrare la qualificazione Champions - ha detto non a caso Conte dopo Napoli-Lecce, puntando il mirino sul mantenimento dello status europeo - i top club dicono che è troppo importante, figuratevi per noi”. 

    Insomma, l'Inter continua ad avere una mano e mezzo sullo Scudetto. Solo una catastrofe toglierà il titolo ai nerazzurri, solo un miracolo riporterà concretamente in corsa le inseguitrici: 8 e 9 punti di vantaggio non sono bazzecole. Ma a Napoli, dopo tre vittorie di fila e con un'emergenza infortuni che finalmente pare essere arrivata al termine, è giusto che non abbandonino ogni speranza.

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