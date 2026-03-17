Dai rientri dei big alle parole di Spinazzola: ma il Napoli può davvero rivincere lo Scudetto? Calendari a confronto con Inter e Milan

All'improvviso, a Napoli si è tornati a parlare di Scudetto. Timidamente, certo. Ma intanto tre vittorie di fila contro Verona, Torino e Lecce, abbinate a un paio di passi falsi dell'Inter, sono bastate per riaccendere la miccia della speranza.
La squadra di Antonio Conte, che a maggio dello scorso anno tagliava il traguardo davanti a tutte le altre, ha ora 9 punti di ritardo dal primo posto; fino a poco più di una settimana fa erano 14, il che significa che se il ritardo non si è dimezzato, poco ci manca.
Da qui nasce il rinnovato entusiasmo della piazza, da qui potrebbero nascere nuovi scenari. Ma si può fare? Qualcuno ci crede, altri no. Ma intanto il sogno del bis ha già cominciato ad assumere forme meno astratte rispetto a qualche tempo fa.