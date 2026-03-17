Dai fischi alle esigenze di mercato: perché Bastoni può lasciare l'Inter per andare al Barcellona

Da Inter-Juventus in poi qualcosa sembra essere definitivamente cambiato, almeno dalla percezione esterna che si ha di un rapporto che a fine stagione potrebbe far scorrere i titoli di coda.
I fischi che stanno facendo da colonna sonora ad Alessandro Bastoni ogni qualvolta il difensore dell’Inter tocchi palla in qualsiasi stadio italiano, potrebbero infatti accelerare un percorso sul quale già da tempo si rifletteva nei piani alti del club nerazzurro.
Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il caso Kalulu e un’annata non al top, specialmente in campo internazionale, potrebbero spingere l’Inter e Bastoni a separarsi a fine stagione.