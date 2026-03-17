Dai fischi alle esigenze di mercato: perché Bastoni può lasciare l'Inter per andare al Barcellona

Le voci di un trasferimento di Bastoni al Barcellona si erano intensificate a metà dicembre scorso. Scenario al quale proprio il difensore nerazzurro ha risposto così in un’intervista a SportMediaset del 18 dicembre. “L’interesse del Barcellona? Sono cose che rendono orgogliosi perché vuol dire che sto facendo bene sul campo e questo è quello che mi interessa maggiormente. Poi come leggete voi, leggo anche io. Non c’è niente, sono felice qui e non ho nessun tipo di problema e non penso a cosa extracampo. Se resterò all’Inter? Probabilmente sì”. Da allora però è cambiato quasi tutto.