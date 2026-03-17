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Nino Caracciolo

Dai fischi alle esigenze di mercato: perché Bastoni può lasciare l'Inter per andare al Barcellona

Da punto fermo della difesa nerazzurra a possibile sacrificato sul mercato: Bastoni e l’Inter potrebbero dirsi addio in estate. I motivi alla base del possibile divorzio.

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Da Inter-Juventus in poi qualcosa sembra essere definitivamente cambiato, almeno dalla percezione esterna che si ha di un rapporto che a fine stagione potrebbe far scorrere i titoli di coda.

I fischi che stanno facendo da colonna sonora ad Alessandro Bastoni ogni qualvolta il difensore dell’Inter tocchi palla in qualsiasi stadio italiano, potrebbero infatti accelerare un percorso sul quale già da tempo si rifletteva nei piani alti del club nerazzurro.

Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il caso Kalulu e un’annata non al top, specialmente in campo internazionale, potrebbero spingere l’Inter e Bastoni a separarsi a fine stagione.

  • CONTRATTO E STIPENDIO

    Alessandro Bastoni compirà 27 anni il prossimo 13 aprile, è legato all’Inter da un contratto fino al 2028 (scadenza che dà forza alla società in una eventuale trattativa) e percepisce oltre 5 milioni di euro netti a stagione. Il ragazzo è nel pieno della carriera e ha un curriculum di tutto rispetto: la sensazione è che se l’Inter e Bastoni decideranno di separarsi, la prossima possa essere l’estate giusta.

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  • STAGIONE COMPLICATA

    Anche con Chivu Bastoni si è confermato un punto fermo dell’Inter: centrale moderno bravo a difendere e dal mancino educatissimo, l’ex Parma però ha avuto qualche passaggio a vuoto di troppo in campo europeo che ha fatto aprire le riflessioni sul suo futuro. La simulazione con Kalulu in Inter-Juventus e le successive difficoltà ambientali hanno fatto il resto.

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  • I MOTIVI DEL POSSIBILE ADDIO

    Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, Bastoni sta valutando insieme alla famiglia e al suo entourage la possibilità di provare un’avventura all’esterno. Dal canto proprio, invece, l’Inter riflette sulla possibilità di fare cassa con la sua cessione, reinvestendo poi i soldi sul mercato. Il sacrificato potrebbe essere proprio Bastoni, anziché Thuram, indiziato iniziale.

  • QUANTO CHIEDE L’INTER PER IL SUO CARTELLINO

    Se fino a poco tempo fa la valutazione che l’Inter faceva del cartellino di Bastoni era di 70 milioni, adesso la cifra si è abbassata. I nerazzurri potrebbero “accontentarsi” di circa 50 milioni di euro con l’inserimento magari di qualche bonus.

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  • L’INTERESSE DEL BARCELLONA E NON SOLO

    Ma dove potrebbe trasferirsi Bastoni? Una strada porta al Barcellona, club che già nei scorsi mesi – come riportano in Spagna – ha messo il difensore dell’Inter nel mirino. Un interesse di cui è a conoscenza anche Tullio Tinti, agente di Bastoni. Per il difensore nerazzurro potrebbe muoversi anche la Premier League.

  • SCENARIO CAMBIATO

    Le voci di un trasferimento di Bastoni al Barcellona si erano intensificate a metà dicembre scorso. Scenario al quale proprio il difensore nerazzurro ha risposto così in un’intervista a SportMediaset del 18 dicembre. “L’interesse del Barcellona? Sono cose che rendono orgogliosi perché vuol dire che sto facendo bene sul campo e questo è quello che mi interessa maggiormente. Poi come leggete voi, leggo anche io. Non c’è niente, sono felice qui e non ho nessun tipo di problema e non penso a cosa extracampo. Se resterò all’Inter? Probabilmente sì”. Da allora però è cambiato quasi tutto.

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