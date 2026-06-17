Dai dubbi alle lacrime di commozione: come Leo Messi ha eguagliato il record di Klose entrando nell'immortalità dei Mondiali

E chi, se non lui? Chi, oltre a Lionel Messi, si sarebbe potuto rendere protagonista di una pagina di storia così gloriosa in una partita apparentemente come tante altre tra Argentina e Algeria?
Non era la finale dei Mondiali. Non era neppure la semifinale, o una sfida da mille e una notte contro il Brasile. Era solamente la prima giornata di un girone potenzialmente agevole per i campioni del mondo in carica, destinati a chiuderlo in testa e, chissà, a portare avanti il sogno del bis.
Eppure Messi ha saputo trasformare il normale in epico. Come sempre ha fatto in carriera. Ha segnato tre volte, ha fatto tutto lui nel 3-0 argentino, ma soprattutto ha scritto un pezzo di storia dei Mondiali: è arrivato a quota 16, raggiungendo Miro Klose in vetta alla classifica all time della competizione. Il tutto a poche ore dall'esordio del rivale Cristiano Ronaldo, impegnato contro la Repubblica Democratica del Congo.
Tutto come da copione? Non proprio: per diversi motivi.