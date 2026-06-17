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Lionel Messi Argentina GFXGetty/GOAL
Stefano Silvestri

Dai dubbi alle lacrime di commozione: come Leo Messi ha eguagliato il record di Klose entrando nell'immortalità dei Mondiali

Coppa del Mondo
Argentina
Argentina vs Algeria
L. Messi

Aveva messo in dubbio la propria partecipazione, si è infortunato a poche settimane dall'inizio del torneo. Ma il fuoriclasse della Selección si è presentato in prima linea. E ha scritto un'altra pagina di storia.

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E chi, se non lui? Chi, oltre a Lionel Messi, si sarebbe potuto rendere protagonista di una pagina di storia così gloriosa in una partita apparentemente come tante altre tra Argentina e Algeria?

Non era la finale dei Mondiali. Non era neppure la semifinale, o una sfida da mille e una notte contro il Brasile. Era solamente la prima giornata di un girone potenzialmente agevole per i campioni del mondo in carica, destinati a chiuderlo in testa e, chissà, a portare avanti il sogno del bis.

Eppure Messi ha saputo trasformare il normale in epico. Come sempre ha fatto in carriera. Ha segnato tre volte, ha fatto tutto lui nel 3-0 argentino, ma soprattutto ha scritto un pezzo di storia dei Mondiali: è arrivato a quota 16, raggiungendo Miro Klose in vetta alla classifica all time della competizione. Il tutto a poche ore dall'esordio del rivale Cristiano Ronaldo, impegnato contro la Repubblica Democratica del Congo.

Tutto come da copione? Non proprio: per diversi motivi.

  • messi Getty Images

    RAGGIUNTA LA PERFEZIONE

    Trovate nella storia del calcio un giocatore che al sesto Mondiale giochi come se fosse il suo primo. Spoiler: non c'è. Diego Armando Maradona si fermò a cinque, Pelé a quattro.

    Messi compirà la bellezza di 39 anni tra una settimana, il 24 giugno. Sa che è il suo ultimo ballo e ha intenzione di ballare per davvero. Non è una figurina tenuta nella rosa per ragioni di status e prestigio: è sempre lui il leader tecnico di un'Argentina in piena corsa per un altro sogno.



    Non tutto è andato per il verso giusto, nel rapporto tra Messi e l'Argentina. Nel 2006 Leo era un giovanotto incapace di impedire il ko ai rigori contro la Germania. Nel 2010 era già... Messi, ma la sconclusionata Selección di Maradona crollava di nuovo contro i tedeschi (0-4). Quindi la delusione della finale persa nel 2014 sempre contro la Germania, più quella dell'eliminazione per mano della Francia quattro anni più tardi.

    Negli ultimi tempi, molto è cambiato. Messi ha raggiunto la perfezione anche in Nazionale, non solo a livello di club. Ha guidato da MVP l'Argentina al titolo nel 2022, ha aggiunto al bottino la Copa America (due). In patria, un tempo, era amato ma anche discusso: oggi non più.

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  • I DUBBI PRIMA DEI MONDIALI

    Ci pensate? Messi in Nord America, dove già indossa la maglia dell'Inter Miami, avrebbe anche potuto non esserci.

    I 39 anni pesano per qualsiasi calciatore e lui non fa eccezione. I tempi del Barcellona sono lontani: oggi la realtà si chiama MLS, contesto meno impegnativo in cui anche un "vecchietto" come lui può ancora fare la differenza. E qualche infortunio, nel corso degli anni, ne ha aumentato i dubbi.

    A settembre 2025, dopo il 3-0 dell'Argentina contro il Venezuela che coincideva con l'ultima in patria in partite ufficiali, e che Messi bagnava con una doppietta, Leo ricordava quanto detto dopo la finale vinta un Qatar. Senza cambiare idea, almeno all'apparenza. E gettando nello sconforto un intero popolo.

    "È la stessa cosa che dissi allora. Non credo che giocherò i prossimi Mondiali. Data la mia età la cosa più logica che non ci vada. Però ci siamo già qualificati e io sono emozionato, impaziente. Come ho sempre detto, prendo le cose giorno per giorno, partita per partita. Non sembra impossibile. L'avevo già detto allora: da un punto di vista logico, la cosa più normale era che non avrei potuto giocare un Mondiale a 39 anni. Sono nove mesi, è vicino. Ma allo stesso modo è tanto tempo. Basta solo vivere giorno per giorno e cercare di essere felice".

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  • L'INFORTUNIO SUPERATO

    Alla fine, com'era probabilmente prevedibile, Messi ha deciso di esserci. Si è messo a disposizione di Scaloni, che di suo ci ha messo parecchio per scacciare i dubbi dalla testa del proprio simbolo, e ha dato il proprio assenso.

    Del resto, in barba ad acciacchi ed età, il rendimento con l'Inter Miami è stato strepitoso: 90 goal e 51 assist in 101 presenze, roba assurda. E si fa presto a parlare di MLS come campionato di basso livello, di cimitero degli elefanti eccetera eccetera: lo era un tempo, oggi non più.

    Solo che un altro contrattempo si è messo di mezzo a poche settimane dall'inizio del Mondiale. Alla fine di maggio Leo ha sfidato Philadelphia con la maglia dell'Inter Miami, ma è stato costretto a uscire dal campo al 73' a causa di un problema muscolare. "Sovraccarico muscolare associato ad affaticamento del bicipite femorale sinistro", ha svelato il club il giorno dopo.

    All'inizio, qualcuno temeva pure la presenza di una lesione. Se così fosse stato, la partecipazione al torneo o quantomeno lo stato di forma di Messi sarebbero stati a serio rischio. Ma l'esito degli accertamenti ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti: alla gente argentina, a Messi, a Scaloni, ai compagni. A tutti.

    Messi, alla fine, ha giocato persino in amichevole contro l'Islanda. E ha segnato pure lì, pur avendo a disposizione solamente una ventina di minuti. Giusto per.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    IL MOMENTO DELLE LACRIME

    Chissà a che cosa avrà pensato Messi dopo aver segnato il primo, poi il secondo, poi il terzo goal. Di certo, dopo l'1-0 non è riuscito a trattenere qualche lacrima, lasciandosi andare a un momento di commozione.

    "Per una questione che con lo sport non c’entra niente ho passato dei giorni difficili, complicati - ha detto Leo dopo la partita - Però voglio ringraziare tutta la delegazione, tutti i miei compagni perché mi sono stati sempre accanto, dandomi molta forza per farmi stare bene”.



    "Mi sto divertendo - ha aggiunto - mi sento molto bene e felice in campo. Amo giocare a calcio, è la mia passione fin da quando ero piccolo e do sempre il massimo. Stiamo guardando una serie su Rafael Nadal proprio ora e in questo senso mi sento come lui: nel dare tutto, nel divertirsi in quello che si fa".

    E poi c'è il record, i 16 centri ai Mondiali, il primo posto condiviso con un'altra leggenda (minore) del pallone come Klose.

    "Non guardo i goal, i record. È un onore essere con Klose, c'è anche Ronaldo, Mbappé che oggi ha segnato due goal. Ma sono solo statistiche, niente di più".

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  • IL GRANDE SOGNO

    Non è esatto dire che Lionel Scaloni non abbia creduto ai propri occhi. Il ct che ha riportato l'Argentina prima sul tetto del Sudamerica e poi sul tetto del mondo, spodestando Brasile e Francia, ormai è abituato a tutto. Conosce Messi, ha la fortuna di allenarlo e ormai non si stupisce più di nulla. Certo che a 39 anni...

    "Senza parole, senza parole, cosa posso dire? Qualsiasi cosa dica è superflua, è incredibile. L'ho incontrato, gli ho dato un bacio e gli ho detto che gli voglio molto bene. Non si sa cos'altro dire. Ci mancherà il giorno in cui smetterà di giocare. Lo fa da 20 anni, è qualcosa di straordinario. La gente che ama il calcio vuole vederlo, non solo gli argentini. Dobbiamo godercelo. Quello che trasmette è incredibile".

    Già, l'Argentina deve goderselo davvero. Questo sarà l'ultimo Mondiale per Messi: è impensabile che tra un quadriennio, a quasi 43 anni, sarà ancora in pista. Leo non ha il desiderio di trascinarsi all'infinito come Cristiano Ronaldo, il suo rivale di sempre: aveva già la mezza intenzione di non esserci ora, chiuderà qui.

    Prima, però, c'è un altro grande sogno da raggiungere. Con una leggerezza superiore rispetto al Qatar, dove l'Argentina era ancora immersa in una maledizione che durava da 36 anni. Ma con la voglia di stupire di nuovo il mondo. Con un punto di riferimento così, nulla è impossibile.

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