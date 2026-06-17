Dai dubbi alle lacrime di commozione: come Leo Messi ha eguagliato il record di Klose entrando nell'immortalità dei Mondiali

Alla fine, com'era probabilmente prevedibile, Messi ha deciso di esserci. Si è messo a disposizione di Scaloni, che di suo ci ha messo parecchio per scacciare i dubbi dalla testa del proprio simbolo, e ha dato il proprio assenso.

Del resto, in barba ad acciacchi ed età, il rendimento con l'Inter Miami è stato strepitoso: 90 goal e 51 assist in 101 presenze, roba assurda. E si fa presto a parlare di MLS come campionato di basso livello, di cimitero degli elefanti eccetera eccetera: lo era un tempo, oggi non più.

Solo che un altro contrattempo si è messo di mezzo a poche settimane dall'inizio del Mondiale. Alla fine di maggio Leo ha sfidato Philadelphia con la maglia dell'Inter Miami, ma è stato costretto a uscire dal campo al 73' a causa di un problema muscolare. "Sovraccarico muscolare associato ad affaticamento del bicipite femorale sinistro", ha svelato il club il giorno dopo.

All'inizio, qualcuno temeva pure la presenza di una lesione. Se così fosse stato, la partecipazione al torneo o quantomeno lo stato di forma di Messi sarebbero stati a serio rischio. Ma l'esito degli accertamenti ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti: alla gente argentina, a Messi, a Scaloni, ai compagni. A tutti.

Messi, alla fine, ha giocato persino in amichevole contro l'Islanda. E ha segnato pure lì, pur avendo a disposizione solamente una ventina di minuti. Giusto per.