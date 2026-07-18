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Lamine Yamal Lionel Messi World Cup final GFXGOAL
Mark Doyle

Tradotto da

Dai bagnetti da neonato alla partita più importante di tutte: Lamine Yamal può usare la finale dei Mondiali per dimostrare di essere davvero l’erede di Lionel Messi

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In vista della finale dei Mondiali di domenica tra Spagna e Argentina, Lamine Yamal è pronto a succedere a Lionel Messi, che un tempo gli faceva il bagnetto, come miglior giocatore del pianeta.

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Lamine Yamal ha sempre ammirato Lionel Messi. La leggenda del Barcellona è sempre stato il suo unico idolo. «Non ne ho mai avuto un altro», ha detto Yamal a Tuttosport. «Una volta ho scattato una foto con lui. Ero uno sconosciuto». All'epoca era solo un neonato di poche settimane, e con sua madre prese parte a un servizio fotografico per un calendario di beneficenza organizzato da SPORT.

L’immagine di Messi ventenne che fa il bagno al piccolo Yamal è già iconica. Sembra un battesimo: Messi consacra l’erede al trono del Barça.

Domenica la “profezia” potrebbe avverarsi: Messi e Yamal si ritroveranno in campo nella finale dei Mondiali. Non c’è palcoscenico migliore per un cambio della guardia: Yamal potrebbe chiudere un’era gloriosa e aprirne una nuova.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «Sono molto esigente con me stesso»

    È ingiusto caricare Yamal di tanta pressione, anche se ci ha fatto l'abitudine da quando, a 16 anni, è entrato nella formazione titolare del Barcellona.

    L’eccellenza costante di Messi in oltre due decenni lo rende unico nella storia del calcio. Chiedere a Yamal di eguagliare quella longevità è eccessivo.

    Il ragazzo ammette che «raggiungere il livello di Messi è impossibile», ma spera di «diventare forse un giorno come lui», un'ambizione che non sorprende.

    Yamal ripete di non sentire pressione: dice di averla lasciata a Mataró anni fa, e non abbiamo motivo di dubitarne. Come altro potrebbe un sedicenne giocare con tanta disinvoltura a un Europeo?

    Tuttavia, se non sente pressioni esterne, forse avverte il peso delle proprie aspettative. Dopo i quarti contro il Belgio ha confessato: «Sono molto esigente con me stesso. Non sono mai soddisfatto di ciò che faccio».

    Questo forse spiega perché, nella campagna per i Mondiali 2026, a volte abbia provato a fare troppo.

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  • Lamine YamalGetty Images

    Un gol, zero assist

    Già prima del torneo tutti consideravano Yamal fondamentale per le speranze di vittoria della Spagna. Per questo il suo infortunio, che lo ha costretto a saltare la fine della stagione 2025-26 col Barcellona, ha destato grande preoccupazione.

    La sensazione che alla Spagna mancasse qualcosa senza il giovane più talentuoso del calcio si è intensificata dopo il sorprendente pareggio all’esordio contro Capo Verde, quando Yamal è partito dalla panchina; una volta tornato titolare, però, la Roja è sembrata una squadra diversa.

    Ha giocato solo il primo tempo dell’esordio contro l’Arabia Saudita, ma ha lanciato la squadra verso il 4-0 che ha risollevato il morale.

    Sorprendentemente, da allora non ha più segnato né fornito assist, e questa astinenza pesa a un ragazzo troppo severo con se stesso.

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  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un saggio consiglio

    "Lamine deve calmarsi un po', ha troppa ansia di dimostrare il proprio valore", ha ammesso il capitano della Spagna Rodri. "È un giocatore molto importante per noi, sia con la palla che senza.

    Ha 19 anni e in certi momenti dobbiamo aiutarlo a mantenere la calma. È maturo, ma può ancora migliorare nella lettura del gioco, cosa normale alla sua età.

    "Sono io che gli dico sempre di andare avanti anche se non gli fischiano un fallo. È un ragazzo che ascolta, vuole imparare e, soprattutto, è un esempio con il suo atteggiamento".

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Qualsiasi cosa io possa fare per dare una mano"

    Impressionante vedere come Yamal abbia gestito le continue domande sulla sua mancanza di gol e assist. Sa quanto conti la sua presenza in campo per la Spagna, che non ha ancora perso una partita in cui è partito titolare da quando ha esordito in nazionale nel settembre 2023.

    «So che con i miei movimenti attiro molti avversari lontano dalla porta, così creo spazio per un compagno», ha sottolineato.

    «Qualunque cosa io faccia per aiutare la squadra, anche senza toccare la palla, è positiva. Tutti sono ossessionati dal segnare, ma abbiamo vinto l’Europeo con un solo mio gol».

    In realtà quel singolo gol, decisivo e spettacolare, ha avviato la rimonta spagnola contro la Francia in semifinale (2-1) agli Europei 2024, e si sospetta che anche in questo Mondiale Yamal lascerà il segno.

    E, cosa fondamentale, anche lui sente che il suo grande momento sta per arrivare.

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lasciare il meglio per ultimo?

    "Non sono mai stato il miglior giocatore nella fase a gironi", ha dichiarato Yamal a Mundo Deportivo la scorsa settimana. "Più ci si avvicina alle partite importanti, alle semifinali o alla finale, meglio gioco".

    Contro la Francia le prove non sono mancate: Yamal non ha segnato né servito assist in Texas, ma ha costantemente messo in difficoltà Lucas Digne. Proprio un suo fallo sul diciannovenne ha permesso a Mikel Oyarzabal di aprire le marcature su rigore.

    Ha poi partecipato all’azione del raddoppio e credeva di aver firmato il terzo gol con un sinistro alla Messi, finché l’arbitro non ha segnalato il fuorigioco.

  • Messi Yamal 2007UNICEF

    "Yamal è il migliore"

    È sorprendente che Yamal non sia riuscito a fermare Messi dal conquistare il terzo Pallone d’Oro del Mondiale. È pazzesco per due motivi: nessuno ne aveva vinti due prima di lui e ora ha 39 anni.

    La sua prova decisiva nella rimonta dell’Argentina contro l’Inghilterra in semifinale gli ha quasi consegnato il trofeo e potrebbe valergli anche il nono Pallone d’Oro.

    Proprio questi successi rendono quasi impossibile che Yamal eguagli Messi. Eppure, nessuno è meglio del giovane spagnolo per sostituire il campione argentino quando si ritirerà. Lo ha detto lo stesso Messi.

    «C’è una nuova generazione di calciatori molto bravi e con molti anni davanti a sé, ma se dovessi sceglierne uno in base all’età, a ciò che ha fatto finora e al futuro che potrebbe avere, sarebbe Lamine», ha dichiarato il capitano dell’Argentina solo un paio di mesi fa. «Non c’è dubbio, per me è il migliore».

    Domenica Yamal potrà dimostrarlo davanti al suo unico idolo, il messia del calcio che sembrava destinato a seguire fin da sempre.

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