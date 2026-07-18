Dai bagnetti da neonato alla partita più importante di tutte: Lamine Yamal può usare la finale dei Mondiali per dimostrare di essere davvero l’erede di Lionel Messi

È sorprendente che Yamal non sia riuscito a fermare Messi dal conquistare il terzo Pallone d’Oro del Mondiale. È pazzesco per due motivi: nessuno ne aveva vinti due prima di lui e ora ha 39 anni.

La sua prova decisiva nella rimonta dell’Argentina contro l’Inghilterra in semifinale gli ha quasi consegnato il trofeo e potrebbe valergli anche il nono Pallone d’Oro.

Proprio questi successi rendono quasi impossibile che Yamal eguagli Messi. Eppure, nessuno è meglio del giovane spagnolo per sostituire il campione argentino quando si ritirerà. Lo ha detto lo stesso Messi.

«C’è una nuova generazione di calciatori molto bravi e con molti anni davanti a sé, ma se dovessi sceglierne uno in base all’età, a ciò che ha fatto finora e al futuro che potrebbe avere, sarebbe Lamine», ha dichiarato il capitano dell’Argentina solo un paio di mesi fa. «Non c’è dubbio, per me è il migliore».

Domenica Yamal potrà dimostrarlo davanti al suo unico idolo, il messia del calcio che sembrava destinato a seguire fin da sempre.