Dai bagnetti da neonato alla partita più importante di tutte: Lamine Yamal può usare la finale dei Mondiali per dimostrare di essere davvero l’erede di Lionel Messi

Lamine Yamal ha sempre ammirato Lionel Messi. La leggenda del Barcellona è sempre stato il suo unico idolo. «Non ne ho mai avuto un altro», ha detto Yamal a Tuttosport. «Una volta ho scattato una foto con lui. Ero uno sconosciuto». All'epoca era solo un neonato di poche settimane, e con sua madre prese parte a un servizio fotografico per un calendario di beneficenza organizzato da SPORT.
L’immagine di Messi ventenne che fa il bagno al piccolo Yamal è già iconica. Sembra un battesimo: Messi consacra l’erede al trono del Barça.
Domenica la “profezia” potrebbe avverarsi: Messi e Yamal si ritroveranno in campo nella finale dei Mondiali. Non c’è palcoscenico migliore per un cambio della guardia: Yamal potrebbe chiudere un’era gloriosa e aprirne una nuova.