Daffara, Palmisani, Favasuli, Faticanti, Dagasso, Cherubini, Fini, Berti: chi sono i giocatori di Serie B e C convocati da Baldini nell'Italia

Alla fine Grecia-Italia si giocherà. Il che, a un certo punto, pareva non essere così scontato. Il motivo? I greci non hanno fatto i salti di gioia (eufemismo) nello scoprire chi si sarebbero trovati di fronte domenica prossima.
C'è Gigio Donnarumma, sì. C'è Pio Esposito. C'è Marco Palestra. E poi... stop. Nel senso che, di fatto, sono loro tre gli unici "azzurrabili" a tutti gli effetti, ovvero gli unici due componenti a tutti gli effetti della rosa della Nazionale maggiore, nonché gli unici reduci dalla triste notte di Zenica.
Per il resto, com'era emerso già in tempi non sospetti, le convocazioni per le due amichevoli di giugno (contro il Lussemburgo e, appunto, contro la Grecia) sono state tra le più strane che la storia azzurra ricordi. In pratica, una sorta di Under 21 travasata al piano più alto per sopperire all'assenza dei "grandi", già in vacanza.
Tempo di esperimenti, dunque. Tempo di pensare al futuro. Con addirittura otto, tra gli elementi chiamati da Baldini, militanti in Serie B se non in Serie C. Mercoledì e poi domenica, in Lussemburgo e Grecia, toccherà a loro.