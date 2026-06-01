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Stefano Silvestri

Daffara, Palmisani, Favasuli, Faticanti, Dagasso, Cherubini, Fini, Berti: chi sono i giocatori di Serie B e C convocati da Baldini nell'Italia

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Il ct a interim ha chiamato diversi giovani militanti anche nelle categorie inferiori per le amichevoli della Nazionale contro Lussemburgo e Grecia: chi sono, la loro stagione, la carriera.

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Alla fine Grecia-Italia si giocherà. Il che, a un certo punto, pareva non essere così scontato. Il motivo? I greci non hanno fatto i salti di gioia (eufemismo) nello scoprire chi si sarebbero trovati di fronte domenica prossima.

C'è Gigio Donnarumma, sì. C'è Pio Esposito. C'è Marco Palestra. E poi... stop. Nel senso che, di fatto, sono loro tre gli unici "azzurrabili" a tutti gli effetti, ovvero gli unici due componenti a tutti gli effetti della rosa della Nazionale maggiore, nonché gli unici reduci dalla triste notte di Zenica.

Per il resto, com'era emerso già in tempi non sospetti, le convocazioni per le due amichevoli di giugno (contro il Lussemburgo e, appunto, contro la Grecia) sono state tra le più strane che la storia azzurra ricordi. In pratica, una sorta di Under 21 travasata al piano più alto per sopperire all'assenza dei "grandi", già in vacanza.

Tempo di esperimenti, dunque. Tempo di pensare al futuro. Con addirittura otto, tra gli elementi chiamati da Baldini, militanti in Serie B se non in Serie C. Mercoledì e poi domenica, in Lussemburgo e Grecia, toccherà a loro.

  • Giovanni DaffaraArtpress di Arturo Greco

    GIOVANNI DAFFARA (Avellino)

    Una delle ultime immagini regalate da Giovanni Daffara risale a un mese fa esatto. Il suo Avellino perde 1-0 in casa dell'Empoli, ma a prendersi le copertine è lui, il portiere classe 2004 degli irpini.

    Per due volte Shpendi si presenta dal dischetto cercando di superarlo. E per due volte Daffara gli para il calcio di rigore. Servirà a poco, ma intanto la squadra di Ballardini riuscirà comunque a qualificarsi ai playoff all'ultima giornata, perdendoli poi contro il Catanzaro.

    Daffara, originario di Biella, ha appena concluso la prima stagione tra i grandi. 25 le presenze, in alternanza a Iannarilli. Anche grazie a lui l'Avellino è tornato a sognare il ritorno in Serie A dopo una quarantina d'anni. È di proprietà della Juventus, ha fatto la trafila nelle giovanili, anche la Serie C con la Next Gen. Madama lo tiene in grossa considerazione. E pure Baldini.

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  • LORENZO PALMISANI (Frosinone)

    Altro giro, altro portiere. Classe 2004 pure lui, Lorenzo Palmisani compirà 22 anni tra poco, a metà giugno. Il regalo di compleanno è la prima convocazione in Nazionale maggiore, ma l'azzurro, diversamente da Daffara, per lui non è una novità.

    Baldini lo conosce bene: da qualche mese ha fatto di lui il numero uno titolare della sua Under 21 e Lorenzo non ha tradito, rimanendo imbattuto tre volte in sei partite. Il vice Donnarumma, di fatto, sarà lui.

    Gioca nel Frosinone, Palmisani. È nato ad Alatri, è legato al territorio. Ha scalato le categorie giovanili dei ciociari, si è messo in mostra, un paio di volte è andato via in prestito (Olbia, Lucchese). L'anno scorso non ha mai giocato, quest'anno sì e pure bene, volando in Serie A alle spalle del Venezia.

    Palmisani è stato considerato quasi unanimemente il miglior portiere della Serie B. La sua percentuale di parate è stata dell'80,5%, 140 in totale in tutto il torneo. Oltre a tre rigori parati. Sarà titolare anche in A.

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  • COSTANTINO FAVASULI (Catanzaro)

    22 anni compiuti alla fine di aprile, rapido, vivace, costantemente in movimento. Costantino Favasuli è uno di quegli esterni a tutta fascia che tanto piacciono agli allenatori, elemento tatticamente prezioso e con due polmoni così.

    Era della Fiorentina, Favasuli. Ma i viola non hanno creduto pienamente in lui, prestandolo un paio di volte alla Ternana prima e al Bari poi, e infine cedendolo a titolo definitivo al Catanzaro nell'estate del 2025.

    Originario di Reggio Calabria, Favasuli in giallorosso ha ritrovato tutto: la propria terra, ma anche Alberto Aquilani. Ovvero il suo ex allenatore nella Primavera della Fiorentina. "Mi ha cambiato la vita", ha ammesso Costantino, che con l'ex centrocampista ha sfiorato la Serie A collezionando 2 goal e ben 9 assist in 41 presenze tra stagione regolare e playoff.

    Il premio di consolazione dopo l'amarezza di Monza ha i colori azzurri della Nazionale: Baldini lo aveva già chiamato a marzo nell'Under 21, facendogli giocare un tempo nel 4-0 alla Macedonia del Nord.

  • GIACOMO FATICANTI (Juventus Next Gen)

    Strana carriera, quella di Giacomo Faticanti. Nato a Roma, tifoso della Roma, nella Roma ci ha pure giocato. Ma solo fino alla Primavera, senza poter emergere in prima squadra, ceduto come era accaduto prima di lui a Frattesi e non solo.

    Della Primavera giallorossa, Faticanti era il capitano. Faceva - e fa - il centrocampista, con il mito di Daniele De Rossi. E intanto era presenza fissa nelle Nazionali giovanili azzurre, con tanto di trionfo agli Europei Under 19 del 2023 e secondo posto al Mondiale Under 20 della stessa estate. Eppure... eppure è reduce dal suo primo campionato di Serie C. Possibile?

    Sì, possibile, se la squadra in questione è la Juventus. Next Gen, naturalmente. I bianconeri lo hanno preso nel 2024 dal Lecce, che a sua volta non gli aveva dato opportunità con i grandi. Quest'anno Faticanti ha conquistato tutti: 37 presenze tra stagione regolare e playoff, 2 reti, 2 assist. E la speranza di rientrare nel grande calcio dalla porta principale.

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  • MATTEO DAGASSO (Venezia)

    Matteo Dagasso ha già vissuto alcune svolte nella propria carriera, ancora così fresca (è un classe 2004 pure lui). La prima quando Zdenek Zeman lo ha lanciato in prima squadra dopo la scalata nelle giovanili. E la seconda a gennaio, quando il Venezia se l'è preso dal Pescara.

    Morale della favola: i lagunari sono stati promossi in Serie A e gli abruzzesi sono retrocessi in Serie C. Anche se non è che Dagasso, che di ruolo fa la mezzala, in Veneto abbia giocato moltissimo: 11 volte, con una doppietta all'Avellino a marzo a far da contraltare a un finale di stagione vissuto più in panchina che in campo.

    In attesa di capire se Dagasso farà parte della rosa di Stroppa in A o se verrà prestato altrove, su di lui puntano in parecchi: non solo il Venezia, che lo ha acquistato a titolo definitivo facendogli firmare un contratto fino al 2030, ma anche lo stesso Baldini, che da ottobre a oggi lo ha sempre schierato titolare nella sua Under 21.

  • Cherubini SampdoriaUC Sampdoria

    LUIGI CHERUBINI (Sampdoria)

    Luigi Cherubini è uno di quelli che tatticamente non hanno ancora trovato il proprio posto nel mondo. Nel senso che, dal centrocampo in su, ha giocato praticamente ovunque fin qui: a sinistra, a destra, trequartista centrale.

    Mancino offensivo di qualità di proprietà della Roma, Cherubini ha provato a rimanere a galla nel marasma in cui da anni si trova la Sampdoria. E pure lui, bene o male, ha contribuito alla permanenza in Serie B dei doriani, segnando due volte pur in una stagione senza troppa continuità. E quel fallo di reazione contro il Monza a settembre, con annessa espulsione più tre giornate di squalifica, è rimasto nella memoria.

    Cherubini tornerà alla Roma per fine prestito. Ma non per rimanervi: andrà di nuovo via in prestito per farsi le ossa, come si diceva un tempo. Intanto fa parte in pianta stabile dell'Under 21 di Baldini, dopo aver già giocato dall'Under 18 all'Under 20.

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  • SEYDOU FINI (Frosinone)

    Eccolo qui, un altro che non sa che cosa sia la comfort zone. Classe 2006, 19 anni, esterno mancino veloce e dribblomane che ama partire da destra, Seydou Fini è nato in Costa d'Avorio. Si trasferito con il padre in Italia, la madre in un primo momento è rimasta in patria, poi ha raggiunto la famiglia.

    Fini è entrato giovanissimo nel vivaio del Genoa, preferendolo alla Sampdoria perché, come rivelato un anno fa circa a Calciomercato.com, "vedendo amici di 9/10 anni che avevano quelle maglie rossoblù me ne sono innamorato, sognavo di indossarla anch'io".

    A far esordire il giovanissimo Seydou in Serie A è stato Alberto Gilardino. Poi una serie di prestiti non solo in Italia, ma anche in Europa, giusto per tornare alla questione comfort zone: allo Standard Liegi in Belgio, all'Excelsior in Olanda. Fino al Frosinone.

    Fini ha faticato a imporsi nel collaudato undici di Alvini, ha giocato appena 8 volte dopo le 36 dell'anno prima all'Excelsior in seconda divisione olandese (con 4 goal e 5 assist). Ma in Ciociaria ha vissuto la grande gioia del ritorno in A. Ora tornerà al Genoa per fine prestito, molto probabilmente ripartirà nuovamente. E intanto ha la stima di Baldini: sono 4 in 10 presenze i goal nell'Under 21.

  • Tommaso Berti Italia Under 21Getty Images

    TOMMASO BERTI (Cesena)

    L'ultimo arrivato nel gruppone azzurro si chiama Tommaso Berti. Inizialmente avrebbe dovuto allenarsi con la Nazionale maggiore fino a fine maggio e poi scivolare nell'Under 21, ma il ritorno a casa del romanista Venturino ha convinto Baldini a tenerlo.

    Trequartista bassino e qualitativo del Cesena, che può in realtà ricoprire un po' tutti i ruoli del centrocampo, Berti è reduce da una stagione individualmente positiva: 38 presenze complessive, 4 goal, 8 assist. I romagnoli hanno compiuto un bel disastro mancando la qualificazione ai playoff, ma lui ha salvato la reputazione.

    A 17 anni Berti esordiva in prima squadra attirandosi le attenzioni del Milan, poi per un anno cambiava casacca sposando la Fiorentina. Che però decideva di non tenerlo, rispedendolo a Cesena. In Romagna ecco la promozione in B, la conferma, la capacità di consolidarsi. E nuove attenzioni dalla A, stavolta da Venezia e Cagliari. La Nazionale può rappresentare una vetrina niente male.

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