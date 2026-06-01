Daffara, Palmisani, Favasuli, Faticanti, Dagasso, Cherubini, Fini, Berti: chi sono i giocatori di Serie B e C convocati da Baldini nell'Italia

Altro giro, altro portiere. Classe 2004 pure lui, Lorenzo Palmisani compirà 22 anni tra poco, a metà giugno. Il regalo di compleanno è la prima convocazione in Nazionale maggiore, ma l'azzurro, diversamente da Daffara, per lui non è una novità.

Baldini lo conosce bene: da qualche mese ha fatto di lui il numero uno titolare della sua Under 21 e Lorenzo non ha tradito, rimanendo imbattuto tre volte in sei partite. Il vice Donnarumma, di fatto, sarà lui.

Gioca nel Frosinone, Palmisani. È nato ad Alatri, è legato al territorio. Ha scalato le categorie giovanili dei ciociari, si è messo in mostra, un paio di volte è andato via in prestito (Olbia, Lucchese). L'anno scorso non ha mai giocato, quest'anno sì e pure bene, volando in Serie A alle spalle del Venezia.

Palmisani è stato considerato quasi unanimemente il miglior portiere della Serie B. La sua percentuale di parate è stata dell'80,5%, 140 in totale in tutto il torneo. Oltre a tre rigori parati. Sarà titolare anche in A.