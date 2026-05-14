Da zeru tituli al doblete: da tensioni e delusioni a due trofei in pochi giorni, come Chivu ha ribaltato l’Inter

Doblete, double, che dir si voglia. Comunque, omologato. L’Inter ha vinto, ha vinto due volte: prima il campionato, dominandolo nel girone di ritorno al netto del passo falso nel derby. Poi la Coppa Italia, comandando senza remore l’ultimo atto contro la Lazio, dopo aver rimontato il Como nella semifinale.
La Finale di Roma è stato il manifesto calcistico di un gruppo che, da anni, è semplicemente il più forte del calcio italiano: cattivo quando c’è da far male alle partite, gestore quando serve far scivolare pallone sul prato e cronometro sul braccio dell’arbitro. E dire che, a inizio stagione, in molti pensavano potesse essere, per l’Inter, l’anno delle difficoltà, quello del ricambio generazionale, della transizione.
E invece l’Inter si è presa quello che nel 2025/26 era mancato: i tituli, come direbbe una vecchia conoscenza nerazzurra.