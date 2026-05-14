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SS Lazio v FC Internazionale - Coppa Italia FinalGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

Da zeru tituli al doblete: da tensioni e delusioni a due trofei in pochi giorni, come Chivu ha ribaltato l’Inter

Inter

Dopo lo Scudetto, i nerazzurri conquistano anche la Coppa Italia: i segreti di una stagione straordinaria che ha cancellato i brutti ricordi di un anno fa.

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Doblete, double, che dir si voglia. Comunque, omologato. L’Inter ha vinto, ha vinto due volte: prima il campionato, dominandolo nel girone di ritorno al netto del passo falso nel derby. Poi la Coppa Italia, comandando senza remore l’ultimo atto contro la Lazio, dopo aver rimontato il Como nella semifinale.

La Finale di Roma è stato il manifesto calcistico di un gruppo che, da anni, è semplicemente il più forte del calcio italiano: cattivo quando c’è da far male alle partite, gestore quando serve far scivolare pallone sul prato e cronometro sul braccio dell’arbitro. E dire che, a inizio stagione, in molti pensavano potesse essere, per l’Inter, l’anno delle difficoltà, quello del ricambio generazionale, della transizione.

E invece l’Inter si è presa quello che nel 2025/26 era mancato: i tituli, come direbbe una vecchia conoscenza nerazzurra.


  • SS Lazio v FC Internazionale - Coppa Italia FinalGetty Images Sport

    UN ANNO DOPO È CAMBIATO TUTTO

    Dodici mesi fa, oggi, l’Inter si apprestava a vivere un finale di stagione ricco di speranze. Due turni di Serie A con un perdurante -1 dal Napoli e una Finale di Champions appena conquistata. Tutto, però, vano: Lazio a San Siro e PSG in casa misero fine ai sogni di gloria dell’allora formazione di Inzaghi, poi volato in Arabia. Oggi, invece, esattamente 365 giorni dopo, l’Inter è bicampione d’Italia. Ha vinto perchè, rispetto a un anno fa, ha costruito meglio il suo percorso, ha perso meno energie nel secondo semestre (l’eliminazione dalla Champions conta) arrivando fisicamente benissimo a maggio. E anche la testa, almeno dalle apparenze, sembra più fresca, più limpida.

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  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH12-MONTERREY-INTER MILANAFP

    IL MONDIALE PER CLUB È UN RICORDO (LONTANO)

    In pochi ci avrebbero scommesso. Del resto, il Mondiale per Club aveva fatto accendere più di un campanello d’allarme. Non tanto per l’esito, quando per il corredo: le polemiche fra Lautaro e Calhanoglu avevano fatto gridare al May Day di spogliatoio. E invece, Houston, i problemi li abbiamo risolti: confronti di squadra, cambio di guida tecnica e un mercato in grado di portare elementi importanti, seppur senza completare la rosa, hanno dato una nuova, vitale, linfa. 

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  • Chivu MourinhoGOAL

    CHIVU COME MOURINHO

    Chivu fa quello che aveva fatto Josè Mourinho. Il quale durante l’anno qualche frecciata l’ha mandata, forse per gelosia, forse per l’amarezza di chi avrebbe voluto esserci. Vince il doblete al primo tentativo, porta a casa due trofei in barba a quelli che pensavano che non ne potesse essere capace. Sarebbe ipocrita dire che ha fatto tutto bene: alcuni scivoloni ci sono stati, come qualche big match perso di troppo e l’eliminazione dalla Champions fin troppo prematura, ma Cristian ha fatto anche più di quello che doveva: vincere, non una ma due volte. 


  • Marotta Inter Coppa ItaliaGetty Images

    LA STELLA D’ARGENTO

    E l’Inter, dunque, uscì a riveder le stelle. Non solo quelle d’oro, due, sul petto, ma anche quella d’argento, ornamento guadagnato nella notte dell’Olimpico, con la conquista della decima Coppa Italia. Il trionfo di Roma mette la ceralacca su una valutazione altissima alla stagione nerazzurra: un 2026/27 da incorniciare, con pochi eguali nella storia del calcio italiano. Com’è ovvio che sia quando si vince, in pochi giorni, per due volte. 

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