Da zeru tituli al doblete: da tensioni e delusioni a due trofei in pochi giorni, come Chivu ha ribaltato l’Inter

In pochi ci avrebbero scommesso. Del resto, il Mondiale per Club aveva fatto accendere più di un campanello d’allarme. Non tanto per l’esito, quando per il corredo: le polemiche fra Lautaro e Calhanoglu avevano fatto gridare al May Day di spogliatoio. E invece, Houston, i problemi li abbiamo risolti: confronti di squadra, cambio di guida tecnica e un mercato in grado di portare elementi importanti, seppur senza completare la rosa, hanno dato una nuova, vitale, linfa.