Da vanto a lacuna, il Brasile si interroga: come i terzini sono diventati un problema ricorrente ai Mondiali

Per decenni la il Brasile ha costruito la propria identità sull’eccellenza dei terzini, o laterais. Generazioni di campioni, da Djalma Santos a Marcelo, hanno ridefinito il ruolo unendo tecnica, spinta offensiva e personalità.
Oggi, però, la situazione è diversa. Alla vigilia dei Mondiali, il recente infortunio di Wesley e l’assenza di Eder Militão hanno evidenziato un problema ricorrente: per la terza edizione consecutiva il Brasile ha perso il proprio terzino destro titolare, dovendo così cambiare piani in vista la competizione.
Un tempo sinonimo di abbondanza, così, oggi il ruolo è diventato uno dei principali grattacapi dello staff tecnico di Carlo Ancelotti.