Da vanto a lacuna, il Brasile si interroga: come i terzini sono diventati un problema ricorrente ai Mondiali

Nel 2018, poco prima dei Mondiali in Russia, Dani Alves, titolare della Seleção di Tite, si è rotto i legamenti del ginocchio sinistro con il PSG.

Senza il suo terzino principale, Tite ha scelto Danilo come titolare e ha convocato Fagner. Durante il torneo, però, Danilo si è infortunato all’esordio con la Svizzera ed è rimasto fuori per gran parte della competizione.

In Qatar, quattro anni dopo, la storia si è ripetuta: Danilo si è rotto il legamento mediale della caviglia sinistra all’esordio contro la Serbia, ha saltato la fase a gironi ed è tornato solo agli ottavi, con Militão adattato come terzino.

Nel 2026 la situazione si è ulteriormente complicata: prima ancora delle convocazioni definitive, Ancelotti ha perso Militão, indicato come favorito per il ruolo. Al suo posto è emerso Wesley come prima alternativa.

Ma la storia si è ripetuta: durante la preparazione ai Mondiali il ventiduenne romanista ha lesionato il muscolo adduttore della coscia sinistra ed è stato escluso dalla lista. Il Brasile, così, arriverà ancora una volta ai Mondiali senza il titolare del ruolo.