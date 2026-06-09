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Laterais BrasilGetty/GOAL

Da vanto a lacuna, il Brasile si interroga: come i terzini sono diventati un problema ricorrente ai Mondiali

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Brasile
Storie

Infortuni (l'ultimo quello di Wesley), carenza di talenti ed elementi improvvisati hanno trasformato uno dei ruoli più tradizionali del calcio brasiliano in un motivo di preoccupazione.

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Per decenni la il Brasile ha costruito la propria identità sull’eccellenza dei terzini, o laterais. Generazioni di campioni, da Djalma Santos a Marcelo, hanno ridefinito il ruolo unendo tecnica, spinta offensiva e personalità.

Oggi, però, la situazione è diversa. Alla vigilia dei Mondiali, il recente infortunio di Wesley e l’assenza di Eder Militão hanno evidenziato un problema ricorrente: per la terza edizione consecutiva il Brasile ha perso il proprio terzino destro titolare, dovendo così cambiare piani in vista la competizione.

Un tempo sinonimo di abbondanza, così, oggi il ruolo è diventato uno dei principali grattacapi dello staff tecnico di Carlo Ancelotti.

  • Laterais BrasilGetty/GOAL

    GLI INFORTUNI

    Nel 2018, poco prima dei Mondiali in Russia, Dani Alves, titolare della Seleção di Tite, si è rotto i legamenti del ginocchio sinistro con il PSG.

    Senza il suo terzino principale, Tite ha scelto Danilo come titolare e ha convocato Fagner. Durante il torneo, però, Danilo si è infortunato all’esordio con la Svizzera ed è rimasto fuori per gran parte della competizione.

    In Qatar, quattro anni dopo, la storia si è ripetuta: Danilo si è rotto il legamento mediale della caviglia sinistra all’esordio contro la Serbia, ha saltato la fase a gironi ed è tornato solo agli ottavi, con Militão adattato come terzino.

    Nel 2026 la situazione si è ulteriormente complicata: prima ancora delle convocazioni definitive, Ancelotti ha perso Militão, indicato come favorito per il ruolo. Al suo posto è emerso Wesley come prima alternativa.

    Ma la storia si è ripetuta: durante la preparazione ai Mondiali il ventiduenne romanista ha lesionato il muscolo adduttore della coscia sinistra ed è stato escluso dalla lista. Il Brasile, così, arriverà ancora una volta ai Mondiali senza il titolare del ruolo.

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  • Laterais BrasilGetty/GOAL

    NESSUNA SOLUZIONE DEFINITIVA

    L'assenza di Wesley evidenzia un problema più profondo: la nazionale fatica a trovare nuovi terzini pronti. Dal 2022 a oggi sono stati testati Yan Couto, Vanderson, Emerson Royal, Dodô, Paulo Henrique, Arthur e Vitinho, ma nessuno ha convinto.

    Dopo quattro anni di test, così, lo staff tecnico arriva ai Mondiali senza un sostituto all’altezza. E la scelta di Carlo Ancelotti di convocare un centrocampista come Ederson al posto di un terzino evidenzia la scarsa fiducia nelle altre opzioni.

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  • Laterais BrasilGetty/GOAL

    DAI FUORICLASSE ALLA CRISI

    Poche nazionali hanno prodotto tanti terzini destri di alto livello quanto il Brasile.

    La tradizione iniziò con Djalma Santos, campione del mondo nel 1958 e 1962, proseguì con Carlos Alberto Torres, capitano del terzo titolo nel 1970, e continuò con Nelinho, Leandro e Jorginho.

    Negli anni più recenti Cafu, Maicon e Dani Alves hanno proseguito la dinastia: Cafu resta l’unico ad aver giocato tre finali mondiali di fila, mentre Dani Alves è il calciatore con più titoli vinti.

    Per decenni il Brasile non ha solo prodotto terzini: ha imposto modelli globali per il ruolo.

    Oggi la situazione è opposta: il Paese che ha insegnato al mondo ad attaccare dalle fasce fatica persino a trovare titolari all’altezza.

  • Varela e GiayGetty/GOAL

    LA CARENZA DI TERZINI NEL CAMPIONATO BRASILIANO

    Anche l'attuale panorama del calcio brasiliano offre indizi sulla crisi.

    Nei principali club nazionali molti terzini destri titolari non sono nemmeno brasiliani: nel Flamengo gioca l’uruguaiano Guillermo Varela, nel Palmeiras l’argentino Agustín Giay, entrambi spesso convocati nelle rispettive Nazionali.

    Il São Paulo schiera il portoghese Cédric Soares (ex Inter), il Botafogo l’uruguaiano Mateo Ponte.

    La crescente presenza di stranieri non è di per sé un problema, ma segnala la difficoltà del calcio brasiliano nel scoprire talenti per un ruolo un tempo tra i più forti del Paese.

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  • Laterais do mundoGetty/GOAL

    LE STELLE DELLE RIVALI

    Un tempo il Brasile era invidiato per i suoi terzini; oggi il ruolo di protagonisti è passato ad altri.

    Il Marocco, primo avversario della squadra di Ancelotti ai Mondiali 2026, schiera Achraf Hakimi, tra i migliori terzini al mondo. Il Portogallo arriva con Nuno Mendes in forma smagliante. La Germania punta su Joshua Kimmich, versatile e affidabile.

    L’Olanda punta sulla forza di Denzel Dumfries, l’Inghilterra su Reece James e si è permessa di non convocare Trent Alexander-Arnold.

    In questo contesto, il Brasile risponde con l’esperienza di Danilo e l’adattabilità di Roger Ibañez.

  • Laterais BrasilGetty/GOAL

    IL PROBLEMA ESISTE ANCHE A SINISTRA

    Sebbene il terzino destro sia al centro del dibattito, la crisi non riguarda solo una fascia.

    Anche a sinistra la situazione è critica: dopo campioni come Júnior, Branco, Leonardo, Roberto Carlos e Marcelo, il Paese non ha più trovato eredi all'altezza.

    Il calo di rendimento su entrambe le fasce suggerisce un problema strutturale nel settore giovanile: in un calcio sempre più fisico e tattico, molti club puntano su attaccanti e centrocampisti creativi, trascurando la crescita dei terzini.

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  • Carlo AncelottiGetty/GOAL

    CAMPANELLO D'ALLARME

    L’infortunio di Wesley alla vigilia dei Mondiali non è solo un problema isolato per Ancelotti, ma segnala una fragilità che si trascina da tre cicli.

    Il Brasile resta una fucina di attaccanti, centrocampisti e difensori, ma il ruolo che per decenni ha garantito successi ora vacilla.

    Nuovi Cafu, Roberto Carlos, Marcelo o Daniel Alves non emergono in numero sufficiente e la storica tradizione brasiliana è a rischio. I Mondiali confermano che la ricerca di un titolare per le fasce è ancora aperta.

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