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AC Milan v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Da titolare con Allegri a vice-Estupinan con Amorim: Bartesaghi punta a riprendersi la fascia sinistra del Milan

Serie A
Milan
D. Bartesaghi
P. Estupinan

Davide Bartesaghi ha giocato dal primo minuto solo una gara su cinque in campionato: Amorim sembra preferirgli Estupinan nel ruolo di esterno sinistro, ma contro il Sassuolo potrebbe toccare nuovamente a lui.

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27 partite da titolare in Serie A, ottavo giocatore della rosa con il maggior numero di minuti giocati in campionato, una presenza praticamente mai messa in discussione: nella scorsa stagione Davide Bartesaghi era diventato un punto fermo del Milan targato Massimiliano Allegri. Tra alti e bassi, il terzino di Erba, prodotto del vivaio rossonero, era riuscito a consolidarsi come padrone della fascia sinistra nel 3-5-2 del tecnico livornese.

Status cambiato radicalmente con l'avvicendamento sulla panchina del Diavolo e l'arrivo di Ruben Amorim, che in questo inizio di stagione sta puntando maggiormente su Pervis Estupinan. Ma per Bartesaghi l'occasione per ribaltare nuovamente le gerarchie potrebbe arrivare ben presto...

  • LA CONCORRENZA DI ESTUPINAN

    Come detto finora Amorim ha scelto di dare continuità a Pervis Estupinan, impiegato dal primo minuto in 4 delle 5 gare di campionato. L'ecuadoriano, che sembrava destinato a lasciare l'Italia in estate, è un profilo apprezzato dal tecnico portoghese, che ha scelto di schierarlo da titolare sin dalla prima stagionale contro il Torino. Contro il Venezia aveva lasciato spazio a Bartesaghi, per poi essere riproposto nell'undici iniziale nelle gare contro Juventus, Lazio e Lecce.

    Per il giovane italiano, oltre al match contro il Venezia, è arrivata la titolarità solo nella deludente sconfitta casalinga in Europa League contro il Benfica, dove Bartesaghi tra l'altro era stato uno dei giocatori più in difficoltà.

  • UNA CHANCE CONTRO SASSUOLO O SALISBURGO

    Eppure Amorim, alla ripresa dopo la sosta, potrebbe dare nuovamente una chance a Bartesaghi già nella sfida contro il Sassuolo, in programma domenica 11 ottobre, o al più tardi quattro giorni dopo in Europa League nella trasferta di Salisburgo. Questione di energie, di gestione delle forze, in vista di una serie fitta di impegni che costringerà il tecnico portoghese ad un turnover oculato.

    La novità tattica vista contro il Lecce, con il passaggio alla difesa a 4, potrebbe d'altronde giovare a Bartesaghi, che potrebbe tornare a giocare in quello che di fatto è sempre stato il suo ruolo naturale.

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