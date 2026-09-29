Da titolare con Allegri a vice-Estupinan con Amorim: Bartesaghi punta a riprendersi la fascia sinistra del Milan

Come detto finora Amorim ha scelto di dare continuità a Pervis Estupinan, impiegato dal primo minuto in 4 delle 5 gare di campionato. L'ecuadoriano, che sembrava destinato a lasciare l'Italia in estate, è un profilo apprezzato dal tecnico portoghese, che ha scelto di schierarlo da titolare sin dalla prima stagionale contro il Torino. Contro il Venezia aveva lasciato spazio a Bartesaghi, per poi essere riproposto nell'undici iniziale nelle gare contro Juventus, Lazio e Lecce.

Per il giovane italiano, oltre al match contro il Venezia, è arrivata la titolarità solo nella deludente sconfitta casalinga in Europa League contro il Benfica, dove Bartesaghi tra l'altro era stato uno dei giocatori più in difficoltà.