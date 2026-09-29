Da titolare con Allegri a vice-Estupinan con Amorim: Bartesaghi punta a riprendersi la fascia sinistra del Milan

27 partite da titolare in Serie A, ottavo giocatore della rosa con il maggior numero di minuti giocati in campionato, una presenza praticamente mai messa in discussione: nella scorsa stagione Davide Bartesaghi era diventato un punto fermo del Milan targato Massimiliano Allegri. Tra alti e bassi, il terzino di Erba, prodotto del vivaio rossonero, era riuscito a consolidarsi come padrone della fascia sinistra nel 3-5-2 del tecnico livornese.
Status cambiato radicalmente con l'avvicendamento sulla panchina del Diavolo e l'arrivo di Ruben Amorim, che in questo inizio di stagione sta puntando maggiormente su Pervis Estupinan. Ma per Bartesaghi l'occasione per ribaltare nuovamente le gerarchie potrebbe arrivare ben presto...