Una sessione di mercato movimentata quella del Milan, che ha chiuso la sua campagna acquisti senza il tanto atteso colpo in difesa, chiesto a gran voce dalla tifoseria rossonera e caldeggiato dalla critica. Chi si aspettava un ultimo sussulto di Cardinale è rimasto deluso, ma in realtà il Diavolo, nelle ultime ore, ha provato attivamente a portare a Milanello un centrale difensivo, un elemento che potesse andare a completare il trio di titolari insieme a Gila e Pavlovic, pilastri del reparto arretrato.
Da Tiago Gabriel a Scalvini: il Milan ha cercato di prendere un difensore centrale nell'ultimo giorno di mercato
"TIAGO GABRIEL POTEVA ANDARE IN UN GRANDE CLUB"
Stefano Trinchera, responsabile dell'area tecnica del Lecce, pur senza mai citare direttamente il Milan, ha ammesso in conferenza stampa che ci sono stati contatti fino a ieri per Tiago Gabriel, centrale portoghese classe 2004, grande rivelazione della scorsa stagione con la maglia giallorossa.
"Lo abbiamo fortemente voluto, era sulla bocca di tutti. Non c'erano le condizioni per concludere una operazione vantaggiosa per il club, siamo una società solida che può permettersi il lusso di non vendere un calciatore importante. Ho parlato con lui e ieri con Jorge Mendes. E' un ragazzo serio, maturo e intelligente, aveva la possibilità di andare in un grande club che gli cambiava la vita ma non era questo il momento giusto".
Il riferimento è al Milan, che ha monitorato a lungo Tiago Gabriel, fermandosi però davanti alla valutazione del Lecce, che chiedeva non meno di 25 milioni di euro per il suo gioiello.
IL RETROSCENA SU SCALVINI
Ma, a sorpresa, il Milan ieri avrebbe contattato l'entourage di Giorgio Scalvini, uno dei difensori più apprezzati dall'area tecnica rossonera, per capire se potevano esserci i presupposti per un'eventuale trasferimento in extremis del centrale di Chiari.
Come rivelato da Marco Guidi, giornalista della "Gazzetta dello Sport", nel corso del podcast "La Tripletta", la pista si sarebbe subito raffreddata per via dell'altissima valutazione data dall'Atalanta al suo difensore, disposta a negoziare solo davanti ad una proposta da almeno 40 milioni di euro.
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IL REINTEGRO DI TOMORI
Dopo il gong, il Milan ha deciso di reintegrare Fikayo Tomori, che non ha trovato una sistemazione in Premier League, come auspicato, e che torna a tutti gli effetti a disposizione di Amorim. L'inglese sarà una delle alternative a Gila nel ruolo di braccetto, con De Winter e Gabbia a giocarsi la maglia da titolare al centro della difesa.
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