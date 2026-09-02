Da Tiago Gabriel a Scalvini: il Milan ha cercato di prendere un difensore centrale nell'ultimo giorno di mercato

Stefano Trinchera, responsabile dell'area tecnica del Lecce, pur senza mai citare direttamente il Milan, ha ammesso in conferenza stampa che ci sono stati contatti fino a ieri per Tiago Gabriel, centrale portoghese classe 2004, grande rivelazione della scorsa stagione con la maglia giallorossa.

"Lo abbiamo fortemente voluto, era sulla bocca di tutti. Non c'erano le condizioni per concludere una operazione vantaggiosa per il club, siamo una società solida che può permettersi il lusso di non vendere un calciatore importante. Ho parlato con lui e ieri con Jorge Mendes. E' un ragazzo serio, maturo e intelligente, aveva la possibilità di andare in un grande club che gli cambiava la vita ma non era questo il momento giusto".

Il riferimento è al Milan, che ha monitorato a lungo Tiago Gabriel, fermandosi però davanti alla valutazione del Lecce, che chiedeva non meno di 25 milioni di euro per il suo gioiello.