Da Roberto Baggio a Nico Gonzalez: i trasferimenti più importanti dalla Fiorentina alla Juventus

Nico Gonzalez è solo l’ultimo big che lascia la Fiorentina per trasferirsi alla Juventus: ma chi sono stati e come sono andati i suoi predecessori?

Firenze-Torino, autostrada di mercato con il bianconero sullo sfondo.

Nonostante la grande rivalità tra le due tifoserie, nel corso degli anni sono state diverse le operazioni tra i due club che hanno portato i gioielli della Fiorentina a trasferirsi alla Juventus, nonostante il malumore del tifo viola.

Nico Gonzalez infatti è solo l’ultimo top player che saluta Firenze per indossare la maglia bianconera: operazione da circa 38 milioni di euro complessivi e nuova affascinante avventura in Serie A per lui.

Ma chi sono stati i predecessori illustri dell’argentino e come è andata la loro avventura in bianconero? Ripercorriamo insieme i principali trasferimenti dalla Fiorentina alla Juventus.