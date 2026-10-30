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Marco Trombetta

Da quanto l'Inter non vince il derby? Una maledizione da sfatare dopo la miglior partenza di sempre in Serie A

Serie A
Inter
Milan
Milan vs Inter

L'Inter arriva al derby con un vantaggio di +10 sul Milan, ma anche col peso di quella che è diventata una maledizione.

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✅ Trasmette 3 partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi in modo specifico sugli incontri di cartello del sabato sera (20:45), della domenica (18:00) e del lunedì (20:45).

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✅ Detiene il pacchetto principale dei diritti televisivi, garantendo la visione di tutte e 10 le partite di ogni turno di campionato (di cui 7 in esclusiva assoluta).

✅ Oltre alle dirette, la piattaforma offre ampi pre e post-partita dalla "Square", documentari originali e format di analisi tattica on-demand per i più appassionati.

✅ Il piano Standard non si limita all'Italia, ma include l'accesso ad altre leghe molto seguite, come LaLiga spagnola, la Serie BKT e il meglio del calcio femminile europeo.

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31 ott 2026

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La notte di Halloween sarà il proseguimento di una maledizione, oppure il momento giusto per sfatarla.

Guardando la classifica e il momento, il Milan dovrebbe partire sfavorito nel derby, ma negli ultimi anni i rossoneri sono diventati il vero tabù dell'Inter.

  • COM'E' NATA LA MALEDIZIONE MILAN

    Tutto è iniziato nella stagione 2024/25.

    L'Inter si presenta al primo derby con lo Scudetto cucito sul petto e il vantaggio di giocare con San Siro a favore, ma Gabbia all'89' gela totalmente la maggioranza nerazzurra con il goal del definitivo 2-1.

    Sulla panchina rossonera c'è Fonseca (soltanto di passaggio), su quella nerazzurra Simone Inzaghi. Sembra un semplice passaggio a vuoto per l'Inter, sarà l'inizio di un lungo tabù.

  • SETTE DERBY SENZA VINCERE

    L'annata 2024-25, in tal senso, non si può dimenticare.

    Oltre a perdere il primo derby stagionale, l'Inter subisce anche una clamorosa rimonta da 2-0 a 2-3 in Supercoppa, quella del celebre sigaro di Conceicao.

    Ma non finisce qui, perché Inter e Milan si ritrovano di fronte anche in semifinale di Supercoppa: 1-1 all'andata e clamoroso 0-3 a firmare l'ennesimo trionfo rossonero con doppietta di Jovic e Reijnders.

    Nell'ultima stagione, infine, Chivu si laurea campione d'Italia al primo colpo, ma di derby contro Allegri non ne vince neppure uno. Finisce infatti con un doppio 'horto muso' firmato Pulisic ed Estupinan.

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  • AC Milan v FC Internazionale - Serie A TIMGetty Images Sport

    L'ULTIMO TRIONFO, QUELLO DELLA SECONDA STELLA

    Per ritrovare una vittoria dell'Inter bisogna tornare indietro all'aprile 2024 e precisamente a quello che per tutti verrà ricordato come il derby della seconda stella.

    Quella sera, infatti, l'Inter non si limita soltanto a battere il Milan, ma festeggia matematicamente la vittoria del 20° Scudetto. Uno smacco storico, ma che paradossalmente ha dato il via alla successiva maledizione.

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  • LA MIGLIOR PARTENZA DI SEMPRE

    Una maledizione che Chivu ha intenzione di sfatare per dare seguito alla miglior partenza di sempre nell'Inter nell'era dei tre punti.

    I nerazzurri non avevano infatti mai conquistato 25 punti nelle prime 9 giornate e si trovano attualmente a +10 in classifica proprio sul Milan.

    Per Amorim si tratta del primo derby, per Chivu sarà il terzo da allenatore. Pressioni e aspettative differenti per i due tecnici, con una maledizione da proseguire per dare un nuovo senso alla stagione del Milan o da interrompere per riportare lo scettro di Milano nelle mani nerazzurre.

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