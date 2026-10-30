Da quanto l'Inter non vince il derby? Una maledizione da sfatare dopo la miglior partenza di sempre in Serie A

L'annata 2024-25, in tal senso, non si può dimenticare.

Oltre a perdere il primo derby stagionale, l'Inter subisce anche una clamorosa rimonta da 2-0 a 2-3 in Supercoppa, quella del celebre sigaro di Conceicao.

Ma non finisce qui, perché Inter e Milan si ritrovano di fronte anche in semifinale di Supercoppa: 1-1 all'andata e clamoroso 0-3 a firmare l'ennesimo trionfo rossonero con doppietta di Jovic e Reijnders.

Nell'ultima stagione, infine, Chivu si laurea campione d'Italia al primo colpo, ma di derby contro Allegri non ne vince neppure uno. Finisce infatti con un doppio 'horto muso' firmato Pulisic ed Estupinan.