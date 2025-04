Da possibile partente a titolare inamovibile: McKennie corre verso il rinnovo con la Juventus

La Juventus e McKennie pronti a proseguire insieme anche nelle prossime stagioni: si va verso un rinnovo pluriennale.

Più volte, nel corso degli ultimi anni, si è parlato di Weston McKennie come di un giocatore destinato a lasciare la Juventus, il centrocampista statunitense però, non solo è sempre riuscito a ritagliarsi il suo spazio in bianconero, ma ha sempre trovato il modo di allungare la sua avventura all’ombra della Mole.

Tutto grazie ad un rendimento costante, ma anche a quella duttilità che lo a reso un elemento estremamente prezioso per i vari allenatori che si sono alternati in panchina nel corso degli ultimi anni.

Anche nel corso di questa stagione, McKennie si è ritagliato un ruolo importante e, secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, in casa Juve si sta pensando ad un rinnovo.