Da meteora in Serie A, a protagonista ai Mondiali col Brasile: la lunga scalata di Douglas Santos

Grazie alle sue prestazioni, Douglas Santos si è imposto come uno dei migliori giocatori in assoluto del campionato russo.

Nel marzo del 2025 ha avuto anche la possibilità di entrare nel giro della Nazionale russa, cosa questa resa possibile dal fatto che con il Brasile aveva giocato solo un'amichevole e che aveva già ottenuto la cittadinanza attraverso gli anni di residenza.

Proprio nello stesso momento, il commissario tecnico del Brasile, Dorival Junior, decide di inserire il suo nome in una lista provvisoria dei convocati, e allora il terzino decide di rinunciare alla possibilità di giocare con la Russia per regalarsi il sogno di tornare a vestire la maglia della Seleção.