Da meteora in Serie A, a protagonista ai Mondiali col Brasile: la lunga scalata di Douglas Santos

Figura anche Douglas Santos tra i ventisei giocatori convocati da Carlo Ancelotti per i prossimi Campionati del Mondo.
Il suo nome dirà probabilmente poco a molti appassionati italiani eppure, per una breve fase della sua carriera, è stato anche tra i protagonisti della Serie A.
Una parentesi vissuta con la maglia dell'Udinese, nel corso della quale non ha lasciato grandissime tracce del suo passaggio nel calcio nostrano.
Douglas Santos ha poi dovuto cercare altre strade per imporsi ad alti livelli e solo fino a pochi mesi fa anche solo immaginare di vederlo a un Mondiale con la maglia del Brasile addosso era un esercizio complicatissimo.