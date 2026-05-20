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Douglas Santos UdineseGetty
Leonardo Gualano

Da meteora in Serie A, a protagonista ai Mondiali col Brasile: la lunga scalata di Douglas Santos

Coppa del Mondo
Brasile
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In Serie A ha collezionato appena tre presenze con l'Udinese ed ora, anni dopo, si appresta a vivere un Mondiale da protagonista con il Brasile.

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Figura anche Douglas Santos tra i ventisei giocatori convocati da Carlo Ancelotti per i prossimi Campionati del Mondo.

Il suo nome dirà probabilmente poco a molti appassionati italiani eppure, per una breve fase della sua carriera, è stato anche tra i protagonisti della Serie A.

Una parentesi vissuta con la maglia dell'Udinese, nel corso della quale non ha lasciato grandissime tracce del suo passaggio nel calcio nostrano.

Douglas Santos ha poi dovuto cercare altre strade per imporsi ad alti livelli e solo fino a pochi mesi fa anche solo immaginare di vederlo a un Mondiale con la maglia del Brasile addosso era un esercizio complicatissimo.

  • LA PARENTESI ALL'UDINESE

    Cresciuto calcisticamente nel Nautico, Douglas Santos, nell'estate del 2013, si è legato al Granada sottoscrivendo un contratto quinquennale.

    Già il successivo 2 settembre si è poi trasferito all'Udinese, squadra con la quale ha fatto il suo debutto nel calcio europeo.

    Utilizzato soprattutto nel campionato Primavera, per la prima presenza in Serie A ha dovuto attendere il 21 dicembre dello stesso anno, quando ha dato il suo contributo in una vittoria ottenuta sul campo del Livorno con Francesco Guidolin in panchina.

    Da lì in poi ha totalizzato altri due gettoni nel campionato italiano (due gare consecutive perse contro Lazio e Parma), per un totale di soli 169'.

    Nell'agosto del 2014 ha poi fatto ritorno in Brasile, dove ha trovato nell'Atletico Mineiro la squadra pronta a dargli lo spazio giusto per mettersi in mostra.

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  • Daler Kuzyaev Douglas Santos Zenit 2021-22Getty Images

    UN IDOLO ALLO ZENIT SAN PIETROBURGO

    Dopo essersi imposto come uno dei terzini più interessanti del calcio brasiliano, Douglas Santos nel 2016 ha fatto ritorno in Europa per legarsi all'Amburgo.

    Nel frattempo aveva già esordito con la Nazionale maggiore brasiliana (e vinto un oro olimpico a Rio de Janeiro) e proprio trasferendosi in Germania sperava di diventare una delle colonne della Seleção.

    Il suo arrivo all'Amburgo coincide però con uno dei momenti peggiori vissuti dal club nel corso della sua storia e la cosa si traduce anche in una prima storica retrocessione.

    Douglas Santos, dopo una stagione nella seconda divisione tedesca, decide nel 2019 di trasferirsi allo Zenit San Pietroburgo, squadra nella quale milita ancora oggi e della quale è una delle bandiere più amate dai tifosi.

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  • IL "NO" ALLA RUSSIA

    Grazie alle sue prestazioni, Douglas Santos si è imposto come uno dei migliori giocatori in assoluto del campionato russo.

    Nel marzo del 2025 ha avuto anche la possibilità di entrare nel giro della Nazionale russa, cosa questa resa possibile dal fatto che con il Brasile aveva giocato solo un'amichevole e che aveva già ottenuto la cittadinanza attraverso gli anni di residenza.

    Proprio nello stesso momento, il commissario tecnico del Brasile, Dorival Junior, decide di inserire il suo nome in una lista provvisoria dei convocati, e allora il terzino decide di rinunciare alla possibilità di giocare con la Russia per regalarsi il sogno di tornare a vestire la maglia della Seleção.

  • DOUGLAS SANTOS-brazil-20250904(C)Getty Images

    IN NAZIONALE DOPO DIECI ANNI E IL SOGNO MONDIALE

    Nel settembre del 2025, a quasi dieci anni di distanza dalla sua prima e fino a quel momento unica presenza con la Nazionale maggiore brasiliana, Douglas Santos è tornato a vestirsi di verdeoro in occasione di una sfida valida per le qualificazioni Mondiali, vinta per 3-0 contro il Cile.

    Da allora in poi ha collezionato altri tre gettoni, sempre da titolare, guadagnandosi la fiducia di Carlo Ancelotti.

    A 32 anni, dopo una lunga rincorsa e dopo aver vinto moltissimo in Russia con lo Zenit, Douglas Santos può ora realizzare il sogno di vivere un Mondiale da protagonista con il suo Brasile.

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