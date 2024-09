Da meteora al Milan a migliore in campo in Empoli-Juventus: il riscatto di Devis Vasquez

In estate il passaggio all’Empoli in prestito con diritto di riscatto dal Milan, club che lo ha portato in Italia nel 2023: ora Vasquez stupisce.

Al Milan è arrivato a sorpresa da perfetto sconosciuto a gennaio 2023, in un momento in cui i rossoneri erano in emergenza tra i pali, visto l’infortunio in quelle settimane di Mike Maignan.

Ma Devis Vasquez, portiere colombiano classe 1998, con la Prima squadra del Milan non ha mai esordito: solo due presenze con la Primavera di Abate.

Ma a distanza di oltre un anno e mezzo dal suo arrivo in Italia, il portiere - considerato da quasi tutti come una meteora - è riuscito a rubare la scena in Serie A, con una prestazione super in Empoli-Juventus.