Da Inacio a Koleosho, da Mane a Reggiani fino a Chiarodia: chi sono i giovani talenti della Nazionale di Baldini che giocano all'estero

Quattro passaporti (italiano, statunitense, canadese, nigeriano), un passaggio nelle nazionali giovanili degli USA, un paio di pre-convocazioni con il Canada (senza mai entrare nelle liste finali), fino alla scelta, definitiva, di vestire i colori azzurri: Luca Warrick Koleosho non ha mai incrociato l'Italia o la Serie A nel suo cammino ma ha deciso di rappresentare il Paese che è nel cuore di sua madre, canadese ma originaria di Campobasso. "Per me l’Italia è sempre stata una priorità", ha dichiarato recentemente alla "Gazzetta dello Sport", fortificando il suo legame con la maglia azzurra: "È sempre stato un mio obiettivo, fin da quando ero ragazzino".

La sua traiettoria è da vero giramondo: dagli Stati Uniti alla Spagna, gli anni all'Espanyol prima di sbarcare in Premier League con il Burnley, fino all'ultimo, importante trasferimento, a gennaio 2026, che lo ha portato a Parigi, sponda Paris FC.

Con l'Under 21 italiana si è messo in evidenza agli Europei 2025, tanto che la sua convocazione sembrava matura già ai tempi dell'insediamento di Gattuso. Per Baldini, che lo ha reso un punto fermo della sua Nazionale nel ruolo di ala sinistra, è l'arma perfetta per scardinare le difese, grazie alle sue doti nell'uno contro uno e alla sua velocità.