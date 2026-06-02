Da Inacio a Koleosho, da Mane a Reggiani fino a Chiarodia: chi sono i giovani talenti della Nazionale di Baldini che giocano all'estero

Lussemburgo-Italia potrebbe essere la partita che tra qualche anno ricorderemo come la prima pagina della storia di un campione azzurro: perchè le aspettative su Samuele Inacio sono importantissime, giustificate dal grande talento messo in mostra dal figlio di Inacio Pià, ex attaccante tra le altre di Atalanta e Napoli.
Classe 2008, papà brasiliano, mamma bergamasca come lui, Samu ha spiccato il volo verso la Germania nell'estate del 2024, causando una diatriba tuttora irrisolta tra il Borussia Dortmund e l'Atalanta, club nel quale ha mosso i primi passi nel mondo del calcio.
Nel 2025 il suo nome risuona fortissimo dopo essersi laureato capocannoniere degli Europei Under 17 con l'Italia e aver incantato ai Mondiali di categoria, tanto che la Federazione brasiliana ha cercato insistentemente di convincerlo a cambiare nazionale per vestire la maglia verdeoro. Ma per Inacio non ci sono mai stati dubbi: "La Nazionale italiana era il mio sogno da bambino. Volevo arrivare qui, dove sono adesso, da qui sono passati tanti campioni. Anch’io vorrei portare in alto questa maglia. Quando è uscita la convocazione, mi sono commosso e ho pensato: ce l’ho fatta”.
Convocazione arrivata al termine di una stagione che lo ha visto esordire in Bundesliga con il Borussia Dortmund, disputare 7 partite con i gialloneri trovando anche il suo primo goal tra i professionisti nella sfida contro l'Eintracht.
Fantasista o seconda punta, classe e imprevedibilità, un profilo più unico che raro in questo momento storico per il calcio italiano: Samuele può essere davvero la luce in fondo al tunnel.