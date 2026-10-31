Da Gonçalo Ramos al duello Diouf-Diawara: le 5 chiavi che potranno decidere il derby Milan-Inter

Le luci a San Siro si accenderanno per qualche anno ancora, prima di lasciar spazio al futuro. Ma oggi c'è il presente, il qui e ora. E un derby che, come sempre, promette emozioni.
Il Milan ha perso malamente in casa contro il Bologna, l'Inter se l'è vista brutta a Venezia ma come (quasi) sempre ne è uscita indenne. In classifica sono già 7 i punti di vantaggio della squadra di Chivu su quella di Amorim. In caso di successo nerazzurro, verrebbe scavato un primo solco importante.
Ecco perché non importa il fatto che il campionato sia arrivato appena all'ottava giornata: questo derby è già una sorta di spartiacque stagionale. E potrà essere indirizzato, da una parte o dall'altra, da episodi, situazioni o duelli individuali da tenere d'occhio.
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