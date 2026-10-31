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Ramos Milan InterGetty Images
Stefano Silvestri

Da Gonçalo Ramos al duello Diouf-Diawara: le 5 chiavi che potranno decidere il derby Milan-Inter

Serie A
Milan vs Inter
Milan
Inter

Alle 20.45 San Siro si illumina per la stracittadina tra la squadra di Amorim e quella di Chivu: chi e cosa potrà indirizzarla in un verso o nell'altro.

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31 ott 2026

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Le luci a San Siro si accenderanno per qualche anno ancora, prima di lasciar spazio al futuro. Ma oggi c'è il presente, il qui e ora. E un derby che, come sempre, promette emozioni.

Il Milan ha perso malamente in casa contro il Bologna, l'Inter se l'è vista brutta a Venezia ma come (quasi) sempre ne è uscita indenne. In classifica sono già 7 i punti di vantaggio della squadra di Chivu su quella di Amorim. In caso di successo nerazzurro, verrebbe scavato un primo solco importante.

Ecco perché non importa il fatto che il campionato sia arrivato appena all'ottava giornata: questo derby è già una sorta di spartiacque stagionale. E potrà essere indirizzato, da una parte o dall'altra, da episodi, situazioni o duelli individuali da tenere d'occhio.

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  • OCCHI SU RAMOS

    La speranza realizzativa del Milan, poco da fare, si chiama Gonçalo Ramos. Fin qui il portoghese ha segnato pochissimo: due volte in campionato, un'altra in Europa League. Attirandosi diverse critiche. Perché le note statistiche sui chilometri percorsi in partita servono a poco quando sei un centravanti.

    "Penso che tutte le problematiche e le difficoltà che sta attraversando siano soprattutto una questione di squadra - lo ha difeso Amorim alla vigilia - Controlliamo bene le partite, ma giochiamo troppo lontani dalla porta avversaria. Dobbiamo alzare baricentro e squadra sul terreno di gioco, trascorrere più tempo in quella zona di campo per permettere a Ramos di fare il suo gioco. Sta giocando lontano dalla porta perché la squadra non riesce a spingere l'avversario negli ultimi trenta metri. Ramos ha già dimostrato di poter spaccare la gara in qualsiasi momento e di poter segnare in ogni situazione. Può essere lui l'uomo partita".

    Ramos si troverà ad affrontare il terzetto difensivo di Chivu, non ancora completamente definito: Carlos Augusto spera di ritagliarsi uno spazietto nei tre davanti a Provedel, magari al posto di Bisseck. Con questo scenario tattico, Bastoni rimarrebbe a fare il centrale come contro Shakhtar e Venezia.

  • Pio Esposito InterGetty Images

    THURAM E POI?

    Dall'altra parte del campo, c'è chi è già sicuro di non esserci e chi è già sicuro di esserci. Ovvero, rispettivamente, l'infortunato Lautaro Martinez e un Marcus Thuram in formissima.

    E poi c'è chi spera di esserci. E cioè di far coppia con il francese nell'attacco a due di Chivu. Da indicazioni della vigilia dovrebbe essere Pio Esposito, ma anche Ange-Yoan Bonny si tiene qualche minima speranza di sorpassare il compagno proprio in extremis.

    Che sia Esposito o Bonny ad affiancare Thuram (con l'italiano nettamente favorito, ripetiamo), come nel caso di Ramos le risposte dovranno essere diverse. L'italiano sta attraversando un momento di difficoltà, dopo la sosta non ha più segnato e ha pure perso il posto. L'ultimo goal con l'Inter risale al 5-3 contro l'Udinese di metà settembre.

    Bonny aveva invece regalato buoni segnali nelle ultime settimane, specialmente contro Bologna e Bruges. Poi si è un po' fermato. A Venezia ha fatto male, praticamente come il resto della squadra. E anche per questo dovrebbe essere un'arma solo a partita in corso.

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  • IL DUELLO TRA DIMARCO E GILA...

    Federico Dimarco dovrebbe giocarlo, il derby. Ma anche qui il condizionale è d'obbligo. A Venezia si è visto un esterno pallido, il fratello gemello meno bravo dell'MVP dello scorso campionato.

    Se Dimarco giocherà, sarà interessante comprendere come potrà snodarsi il duello con Mario Gila. L'ex laziale ha recuperato, ci sarà e farà il terzino destro di una difesa a quattro, come nelle ultime partite. Abbinando aggressività nelle marcature a velocità nei recuperi, le sue armi più conosciute.

    Attenzione però alla possibilità che giochi Carlos Augusto da esterno a tutta fascia. Lui sì, a differenza del teorico titolare del ruolo, è in formissima dall'inizio della stagione e potrebbe anche avere la meglio sul collega. Gila attende di capire chi dovrà provare a limitare.

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  • ...E QUELLO TRA DIOUF E DIAWARA

    Attenzione anche a quel che potrà accadere dall'altra parte, ovvero a sulla corsia destra dell'Inter e sinistra del Milan. Dove si preannuncia un duello tutto francese destinato a diventare una delle vere chiavi del derby.

    Andy Diouf si è ormai stabilizzato lì, largo a destra. Anche se il suo sogno resta quello di tornare a fare la mezzala. A Venezia ha dato un altro saggio delle proprie qualità, in un primo tempo deludente per tutti ha se non altro puntato l'avversario diretto (Mazzocchi) a ripetizione, prima di calare. Ama farlo, ama essere verticale.

    Il suo avversario diretto sarà Sankhoun Diawara. A Udine il giovane ex Troyes ha fatto bene all'esordio, non così contro il Bologna. Amorim ha scelto lui e non Estupinan per provare a contrastare Diouf, ed è una missione che qualche brivido lo provoca. Ma il ragazzo ha personalità.

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  • Modric MilanGetty Images

    È LA PARTITA DI MODRIC?

    Il Milan, a meno di sorprese, scenderà in campo con il 4-3-3. E ciò significa che Luka Modric farà il vertice basso con due mezzali come angeli custodi. Come a Madrid e, con un sistema tattico differente, come nell'anno di Allegri.

    Amorim ha scelto di schierare così la propria squadra nel derby, ennesimo ribaltone in un inizio di stagione in cui un modulo stabile non è mai stato trovato. Poi è un 4-3-3 leggibile pure in altri modi, perché Moreira e Pulisic dovranno aiutare in ripiegamento sulle fasce e Rabiot inserirsi quasi a fare la seconda punta. Dettagli tattici.

    La questione è che Amorim ha deciso che questa è una delle partite per Modric. "Non potrà giocare sempre", diceva il tecnico portoghese qualche settimana fa, spiegando senza troppi giri di parole che "se diventa una corsa avanti e indietro non è la sua partita".

    Ma nel derby Modric serve. Serve la sua esperienza, serve la sua mentalità vincente, serve la sua abitudine a giocare partite del genere. Anche se contrastare il palleggio del centrocampo avversario, dall'ex Calhanoglu a Zielinski, non sarà semplice.

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