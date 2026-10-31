Da Gonçalo Ramos al duello Diouf-Diawara: le 5 chiavi che potranno decidere il derby Milan-Inter

Il Milan, a meno di sorprese, scenderà in campo con il 4-3-3. E ciò significa che Luka Modric farà il vertice basso con due mezzali come angeli custodi. Come a Madrid e, con un sistema tattico differente, come nell'anno di Allegri.

Amorim ha scelto di schierare così la propria squadra nel derby, ennesimo ribaltone in un inizio di stagione in cui un modulo stabile non è mai stato trovato. Poi è un 4-3-3 leggibile pure in altri modi, perché Moreira e Pulisic dovranno aiutare in ripiegamento sulle fasce e Rabiot inserirsi quasi a fare la seconda punta. Dettagli tattici.

La questione è che Amorim ha deciso che questa è una delle partite per Modric. "Non potrà giocare sempre", diceva il tecnico portoghese qualche settimana fa, spiegando senza troppi giri di parole che "se diventa una corsa avanti e indietro non è la sua partita".

Ma nel derby Modric serve. Serve la sua esperienza, serve la sua mentalità vincente, serve la sua abitudine a giocare partite del genere. Anche se contrastare il palleggio del centrocampo avversario, dall'ex Calhanoglu a Zielinski, non sarà semplice.