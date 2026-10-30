Da Gonçalo Inacio a Endrick, chi sono i colpi da Milan di cui parla Cardinale: la lista rossonera per gennaio

Gli infortuni di Gabbia e Gila, poi, hanno evidenziato quanto il Milan necessiti di almeno un centrale di livello. In questo senso, in realtà, i nomi sono due: da una parte Gonçalo Inacio, già corteggiato ma non raggiunto in estate, dall’altra c’è Kim Min-jae, del Bayern, che solletica i pensieri del Milan. Entrambi non hanno un costo indifferente, e soprattutto il sudcoreano un ingaggio importante, ma sono due profili che Amorim apprezza e non poco. Occhio anche a Tiago Gabriel del Lecce: costa meno (15 milioni) ma conosce già la Serie A.