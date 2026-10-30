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Kim Tresoldi Endrick InacioGetty
Matteo Occhiuto

Da Gonçalo Inacio a Endrick, chi sono i colpi da Milan di cui parla Cardinale: la lista rossonera per gennaio

Serie A
Milan
Endrick
M. Kim
G. Inacio
Gabriel
N. Tresoldi
Calciomercato

Il numero uno dei rossoneri ha promesso rinforzi da grande squadra durante la prossima finestra di trasferimenti: chi può sbarcare in rossonero.

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“In estate non ho fatto tutto quello che volevo. Siamo a un quarto del percorso, dobbiamo costruire una squadra che abbia la capacità di affrontare anche gli infortuni”. Parole importanti, firmate Gerry Cardinale. 

Il numero uno del Milan ha sottolineato la voglia di continuare a rinforzare la rosa del confermatissimo Ruben Amorim.

L’allenatore portoghese ha un organico che, già a gennaio, potrebbe accogliere nuovi tasselli, per bocca dello stesso Cardinale: ma chi può davvero arrivare al Milan nella finestra invernale? 

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  • Endrick Real Madrid 2026-27Getty

    ENDRICK È IL PRIMO NOME

    Sicuramente Endrick è il nome più fattibile. Il brasiliano al Real è chiuso da Mbappè e anche Carlos Espì sembra averlo superato nelle gerarchie. Per questo potrebbe andare via, come l’anno scorso, a gennaio: nella passata stagione fece le fortune del Lione, quest’anno il Milan sembra già aver avviato i discorsi in maniera importante. Al Madrid piace fare affari col Diavolo (vedi Brahim Diaz) e con l’Italia in generale (vedi Nico Paz): Endrick appare come uno dei primi nomi per l’attacco rossonero a gennaio. 

  • Tiago Gabriel LecceGetty Images

    DUE PISTE (+1) PER LA DIFESA

    Gli infortuni di Gabbia e Gila, poi, hanno evidenziato quanto il Milan necessiti di almeno un centrale di livello. In questo senso, in realtà, i nomi sono due: da una parte Gonçalo Inacio, già corteggiato ma non raggiunto in estate, dall’altra c’è Kim Min-jae, del Bayern, che solletica i pensieri del Milan. Entrambi non hanno un costo indifferente, e soprattutto il sudcoreano un ingaggio importante, ma sono due profili che Amorim apprezza e non poco. Occhio anche a Tiago Gabriel del Lecce: costa meno (15 milioni) ma conosce già la Serie A. 

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  • Tresoldi BrugesGetty Images

    TRESOLDI IL SOGNO

    Da tempo, poi, il Milan segue con forte interesse Nicoló Tresoldi, punta classe 2004 del Club Brugge. Milanista dichiarato, ha il sogno di vestire la maglia rossonera a San Siro (o al Generali Stadium, ndr), in cui ha recentemente segnato una tripletta all’Inter. Il prezzo, dopo lo strepitoso avvio di questa stagione (12 goal in tutte le competizioni, di cui 4 in Champions League), si è vertiginosamente alzato e, per gennaio sembra difficile poterlo strappare al sodalizio belga, a meno di esborsi incredibilmente alti. Ma per l’estate potrebbe essere fattibile.

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  • Amorim MilanGetty Images

    CHI PUÒ ARRIVARE A GENNAIO

    A gennaio, quindi, le ipotesi principali portano a Endrick per l’attacco e a uno fra Tiago Gabriel e Gonçalo Inacio in difesa. Due colpi, anche stando alle parole di Cardinale, sono il minimo ipotizzabile per il Milan, se davvero si vuole alzare il tasso tecnico della squadra: e chissà che, viste le indicazioni date dal proprietario dei rossoneri, che l’asticella non possa ulteriormente alzarsi verso l’alto. 

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