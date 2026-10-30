Da Gonçalo Inacio a Endrick, chi sono i colpi da Milan di cui parla Cardinale: la lista rossonera per gennaio

“In estate non ho fatto tutto quello che volevo. Siamo a un quarto del percorso, dobbiamo costruire una squadra che abbia la capacità di affrontare anche gli infortuni”. Parole importanti, firmate Gerry Cardinale.
Il numero uno del Milan ha sottolineato la voglia di continuare a rinforzare la rosa del confermatissimo Ruben Amorim.
L’allenatore portoghese ha un organico che, già a gennaio, potrebbe accogliere nuovi tasselli, per bocca dello stesso Cardinale: ma chi può davvero arrivare al Milan nella finestra invernale?
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