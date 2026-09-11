Da flop a uniche alternative: adesso la Juve di Spalletti ruota attorno a Koopmeiners e Douglas Luiz

Teun Koopmeiners e Douglas Luiz. Verrebbe da chiamarli la strana coppia, ma per la Juve ora, più che altro, sono il duo principale per il centrocampo di Spalletti. Un inizio di stagione ricco di infortuni, infatti, ha lasciato i bianconeri privi di Locatelli e Thuram: si sono fatti male, ne avranno per molto.

E così, adesso, l’olandese e il brasiliano si ritrovano titolari, in attesa che anche Sarr entri al meglio nello scacchiere juventino, e imprescindibili, nonostante la loro avventura a Torino, fin qui, sia stata contraddistinta più dalle ombre che dalle luci.