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Koopmeiners Douglas LuizGetty
Matteo Occhiuto

Da flop a uniche alternative: adesso la Juve di Spalletti ruota attorno a Koopmeiners e Douglas Luiz

Serie A
Juventus
T. Koopmeiners
D. Luiz

Gli infortuni di Locatelli e Thuram hanno lasciato priva la mediana bianconera di due pedine fondamentali: ora l’olandese e il brasiliano diventano cruciali.

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Teun Koopmeiners e Douglas Luiz. Verrebbe da chiamarli la strana coppia, ma per la Juve ora, più che altro, sono il duo principale per il centrocampo di Spalletti. Un inizio di stagione ricco di infortuni, infatti, ha lasciato i bianconeri privi di Locatelli e Thuram: si sono fatti male, ne avranno per molto.

E così, adesso, l’olandese e il brasiliano si ritrovano titolari, in attesa che anche Sarr entri al meglio nello scacchiere juventino, e imprescindibili, nonostante la loro avventura a Torino, fin qui, sia stata contraddistinta più dalle ombre che dalle luci.

  • Spalletti JuventusGetty Images

    SPALLETTI SI AGGRAPPA A LORO

    Eppure Spalletti ora ha bisogno di entrambi. Va detto che stanno facendo un inizio di campionato di tenore diverso rispetto al loro passato in bianconero. Koopmeiners ha già messo a referto un goal e un assist, Douglas Luiz è in netta risalita, in ambito prestazionale, dopo il suo rientro dal prestito all’Aston Villa. 

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  • Teun KoopmeinersGetty

    LA FIDUCIA IN KOOPMEINERS NON È MAI MANCATA

    Va detto, comunque che Spalletti, in Koopmeiners, ci ha sempre creduto. L’olandese, anche l’anno scorso, era molto utilizzato dall’allenatore di Certaldo, che lo ha anche sperimentato fra i tre di difesa. La fiducia nell’ex Atalanta c’è sempre stata e adesso Teun vuole ripagarla in un ruolo, quello di centrocampo, a lui più congeniale. 

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  • Juventus v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    IL RITORNO DI DOUGLAS LUIZ

    Anche Douglas Luiz sembra tornato in maniera opposta alla Juve. Il suo acquisto era universalmente considerato un flop, al punto da rimandarlo in prestito al Nottingham prima e all’Aston Villa poi. Il mancato riscatto del club di Birmingham ha, però, forse fatto scattare qualcosa in lui, con Spalletti che ha lavorato tanto in estate sul brasiliano, raccogliendone ora i frutti. 

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  • Locatelli JuventusGetty Images

    ECATOMBE DI INFORTUNI

    Koopmeiners e Douglas Luiz, dunque, sono centralissimi nella Juve di ora, anche a causa, però, degli infortuni che si sono abbattuti sulla rosa bianconera. Le pesanti perdite di Locatelli e Thuram costringeranno Spalletti a puntare quasi esclusivamente su di loro, almeno in questi primi mesi di stagione.

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