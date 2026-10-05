Da fenomeno su EA FC a leggenda del Clásico: chi è Claudia Pina, autrice di 4 goal al Real Madrid

Dopo aver asfaltato il Real Madrid con un clamoroso poker nel Clásico di ieri, il nome di Claudia Pina è sulla bocca di tutti gli appassionati. Ma per i milioni di videogiocatori di EA FC, l'attaccante del Barcellona era già una leggenda assoluta, celebre per le sue carte praticamente immarcabili. Talento cristallino forgiato nel futsal, dotata di un letale tiro a giro, la fuoriclasse catalana sta dominando sia sul campo reale che nei server di tutto il mondo.
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