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FC Barcelona v Real Madrid CF - Liga F Moeve 2026/27Getty Images Sport
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Da fenomeno su EA FC a leggenda del Clásico: chi è Claudia Pina, autrice di 4 goal al Real Madrid

C. Pina
EA FC

Il nome di Claudia Pina è sulla bocca di tutti dopo il poker nel Clasico contro il Real Madrid: un fenomeno nella realtà e anche nei videogames...

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Dopo aver asfaltato il Real Madrid con un clamoroso poker nel Clásico di ieri, il nome di Claudia Pina è sulla bocca di tutti gli appassionati. Ma per i milioni di videogiocatori di EA FC, l'attaccante del Barcellona era già una leggenda assoluta, celebre per le sue carte praticamente immarcabili. Talento cristallino forgiato nel futsal, dotata di un letale tiro a giro, la fuoriclasse catalana sta dominando sia sul campo reale che nei server di tutto il mondo.


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  • CHI È CLAUDIA PINA

    Nata il 12 agosto 2001 a Montcada i Reixac (Catalogna), Claudia Pina Medina è una delle attaccanti più talentuose del panorama calcistico mondiale. Cresciuta calcisticamente nel settore giovanile dell'Espanyol prima di passare alla Masia del Barcellona nel 2013, si è da subito distinta per una tecnica fuori dal comune e un incredibile senso del gol. Oggi, a 25 anni, è una colonna portante del FC Barcelona Femení, capace di giocare sia come ala sinistra che come falso nueve o trequartista. La sua capacità di leggere il gioco, muoversi tra le linee e il suo tiro micidiale la rendono una minaccia costante per qualsiasi difesa avversaria, confermandola come una vera e propria fuoriclasse a livello internazionale.

  • UN INCUBO DA MARCARE SU EA FC

    Se il nome di Claudia Pina è sulla bocca di tutti gli appassionati di calcio reale, nel mondo dei videogiochi è considerata una leggenda assoluta. I giocatori di EA Sports FC conoscono bene le sue carte speciali, in particolare la sua ricercatissima versione "Winter Wildcards" con overall 88. Perché è così famosa? Dotata di 5 stelle per il Piede Debole e 5 stelle Mossa Abilità, possiede il temibile PlayStyle+ Finesse Shot (Tiro a Giro) e tratti utilissimi come Low Driven Shot, Incisive Pass e Trickster. Questa combinazione, unita alla sua straordinaria agilità ed esplosività nei piccoli spazi, le permette di segnare da fuori area con una facilità disarmante. Quella di Pina è regolarmente tra le carte più utilizzate e commentate dai pro-player, tanto da essere considerata da molti un incubo virtuale quasi impossibile da marcare

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  • UN CLASICO DA SOGNO: 4 GOAL AL REAL MADRID

    La consacrazione definitiva sul campo è arrivata proprio ieri, domenica 4 ottobre 2026. Al Spotify Camp Nou, in occasione del sentitissimo Clásico Femenino valido per la Liga F, il Barcellona ha annientato il Real Madrid con un clamoroso 7-0. La mattatrice assoluta dell'incontro è stata proprio Claudia Pina, che ha scritto la storia diventando la prima giocatrice blaugrana a segnare 4 gol al Real Madrid. Pina ha chiuso la sua partita perfetta in soli 45 minuti, gonfiando la rete al 4', al 28', al 32' e al 45' del primo tempo, capitalizzando l'100% dei suoi tiri nello specchio con una freddezza glaciale.

    Secondo Cadena SER, è stata una "goleada histórica", con il Barça trascinato da una "estelar Claudia Pina", confermando il momento di forma straordinario dell'attaccante in questo inizio di stagione 2026/27, dove ha già messo a segno 9 goal in 5 partite.

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  • I PRIMI PASSI NEL FUTSAL

    Nonostante la fama globale calcistica ed e-sportiva, Claudia mantiene un fortissimo legame con le sue origini. Ha mosso i primi passi nel calcio a 5 (futsal) proprio nella sua città natale, Montcada i Reixac, un'esperienza che le ha forgiato in giovanissima età quel controllo di palla stretto e quella rapidità di esecuzione che la rendono letale nel videogioco così come nella realtà. Fuori dal campo è una ragazza riservata, molto legata alla famiglia e affezionata ai propri cani. Ama la tranquillità della provincia catalana, tenendosi spesso alla larga dai riflettori del gossip mondano. Fin dalle giovanili è stata una predestinata: nel 2018 vinse il Pallone d'Oro ai Mondiali U-17 trascinando la Spagna al titolo con una doppietta in finale. Oggi, con prestazioni come quella del Clásico, dimostra che le grandissime aspettative di ieri sono diventate una solida, spettacolare realtà.

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