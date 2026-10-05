Da fenomeno su EA FC a leggenda del Clásico: chi è Claudia Pina, autrice di 4 goal al Real Madrid

Se il nome di Claudia Pina è sulla bocca di tutti gli appassionati di calcio reale, nel mondo dei videogiochi è considerata una leggenda assoluta. I giocatori di EA Sports FC conoscono bene le sue carte speciali, in particolare la sua ricercatissima versione "Winter Wildcards" con overall 88. Perché è così famosa? Dotata di 5 stelle per il Piede Debole e 5 stelle Mossa Abilità, possiede il temibile PlayStyle+ Finesse Shot (Tiro a Giro) e tratti utilissimi come Low Driven Shot, Incisive Pass e Trickster. Questa combinazione, unita alla sua straordinaria agilità ed esplosività nei piccoli spazi, le permette di segnare da fuori area con una facilità disarmante. Quella di Pina è regolarmente tra le carte più utilizzate e commentate dai pro-player, tanto da essere considerata da molti un incubo virtuale quasi impossibile da marcare