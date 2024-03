D'Aversa, arriva l'esonero dal Lecce dopo la testata ad Henry? Il club valuta già il sostituto

Per via della testata ad Henry, ma anche per gli scarsi risultati dell'ultimo periodo, il Lecce starebbe pensando di sostituire D'Aversa con Semplici.

Roberto D'Aversa è in bilico e nell'occhio del ciclone. Dopo la testata rifilata ad Henry, giocatore avversario, il Lecce sta infatti valutando l'esonero per il suo allenatore. In sella da inizio campionato, il tecnico del team pugliese potrebbe essere messo da parte dopo quanto successo al termine della partita del 28esimo turno di Serie A. In più c'è anche da considerare, come evidezia il Corriere dello Sport, la difficile situazione di classifica dopo il k.o nello scontro diretto contro il Verona. La vittoria degli scaligeri al pari di quella del Cagliari ha modificato radicalmente la classifica e il team giallorosso si trova ad un solo punto dalla zona calda in vitù di un periodo decisamente duro. L'articolo prosegue qui sotto