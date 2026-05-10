La Curva Sud contesta prima di Milan-Atalanta, nel mirino non solo Furlani: gli ultras rossoneri puntano anche i giocatori

Nel mirino dei tifosi c'è soprattutto Giorgio Furlani e la società, come si legge nel comunicato consegnato fuori da 'San Siro' prima di Milan-Atalanta: "Esattamente 4 anni fa festeggiavamo la vittoria di uno degli scudetti più belli della storia del Milan...E oggi, dopo 4 anni, dove siamo arrivati? Quella squadra vincente, alla quale sarebbero bastati pochi innesti ma di spessore internazionale per ambire a grandi traguardi, è stata smantellata completamente da una dirigenza totalmente incapace e incompetente, guidata da quel Giorgio Furlani che resta caparbiamente in piedi sulle macerie del suo fallimento sportivo che è sotto gli occhi di tutti, tranne di chi non ha interesse a cacciarlo e di chi incentra la sua visione del Milan in un'ottica esclusivamente finanziaria e speculativa basata sul solo tornaconto economico, calpestando puntualmente e vergognosamente la storia del Milan, il suo blasone, la sua tradizione e quelle ambizioni che accompagnano da sempre i tifosi rossoneri. Giorgio Furlani, al timone di due proprietà complici, ha di fatto cancellato quella squadra vincente e la dirigenza che l'aveva costruita, distruggendo quello che di buono era stato fatto fino a quel momento.

L'attacco riguarda anche alcune scelte di mercato: "Abbiamo visto arrivare calciatori imbarazzanti, frutto di sessioni di mercato gestite da personaggi incapaci, e nel momento in cui speravamo che questa società avesse fatto tesoro degli errori del passato, scegliendo figure competenti come Igli Tare e Max Allegri, abbiamo assistito a continue interferenze nella scelta degli acquisti e nella gestione della squadra. Una società ambiziosa a gennaio avrebbe avuto il dovere di provarci, accontentando le richieste di Mister e direttore sportivo e invece, per l'ennesima volta, il ragionier Furlani ha deciso guardando esclusivamente gli interessi economici".

E ancora: "Il punto è che i campionati si possono anche perdere, ma non si può accettare che il più grande traguardo da raggiungere di Giorgio Furlani, Gerry Cardinale e Paolo Scaroni sia quello del piazzamento Champions per incassare gli introiti derivanti dalla qualificazione".