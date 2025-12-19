Curtis Jones svela il discorso di Salah: cos'ha detto l'egiziano del Liverpool ai compagni

Mohamed Salah è tornato in rosa ed è tornato a giocare dopo il caso scoppiato nelle scorse settimane. Ma è un caso che non si è completamente chiuso, neppure ora che l'egiziano è andato in Coppa d'Africa con la propria Nazionale.
Al Liverpool, in ogni caso, l'atmosfera è un pochino più serena. Soprattutto perché, come svelato da Curtis Jones, Salah si è scusato con i compagni per il comportamento tenuto dopo le tre panchine consecutive.
Jones ha parlato nel pomeriggio a Sky Sports UK, affrontando vari argomenti e uno in particolare: proprio il discorso che Salah ha tenuto al resto della rosa.