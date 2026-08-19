Curtis Jones all'Inter, accordo raggiunto: le cifre e i dettagli dell'affare col Liverpool

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Il terzo colpo inglese dell'estate nerazzurra è realtà.
Inter e Liverpool hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Curtis Jones alla corte di Cristian Chivu.
Il centrocampista era il grande obiettivo fin da gennaio, quando le parti non erano riuscite a trovare un punto d'incontro per chiudere l'operazione.
L'arrivo di Jones completa il reparto e regala a Chivu il rinforzo tanto atteso in mezzo al campo.