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Curtis Jones LiverpoolGetty Images
Lelio Donato

Curtis Jones all'Inter, accordo raggiunto: le cifre e i dettagli dell'affare col Liverpool

Calciomercato
Inter

Dopo un lungo inseguimento Curtis Jones è vicinissimo all'Inter, i nerazzurri hanno raggiunto l'accordo col Liverpool. Nelle prossime ore visite mediche e firma.

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Il terzo colpo inglese dell'estate nerazzurra è realtà.

Inter e Liverpool hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Curtis Jones alla corte di Cristian Chivu.

Il centrocampista era il grande obiettivo fin da gennaio, quando le parti non erano riuscite a trovare un punto d'incontro per chiudere l'operazione.

L'arrivo di Jones completa il reparto e regala a Chivu il rinforzo tanto atteso in mezzo al campo.

  • CURTIS JONES ALL'INTER: CIFRE E DETTAGLI

    Secondo quanto riporta Fabrizio Romano è stato raggiunto l'accordo tra Inter e Liverpool per il trasferimento di Curtis Jones.

    I nerazzurri pagheranno 35 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Una cifra dunque leggermente più bassa rispetto ai 40 milioni richiesti dai Reds.

    L'intesa col giocatore sul contratto era invece stata raggiunta da tempo. Jones è atteso a Milano già nelle prossime ore per sottoporsi alle visite mediche.

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  • TERZO COLPO INGLESE

    Come detto si tratta del terzo giocatore inglese che arriva all'Inter in questa sessione di mercato.

    I nerazzurri hanno infatti rinforzato la difesa con l'ingaggio di John Stones a parametro zero, poi è stata la volta di Djed Spence, acquistato dal Tottenham per 35 milioni di euro.

    Esattamente la stessa cifra che adesso l'Inter verserà al Liverpool per acquistare Curtis Jones, completando di fatto la rosa di Chivu a pochi giorni dall'inizio del nuovo campionato.

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  • COSA MANCA ALL'INTER

    Con l'acquisto di Curtis Jones il calciomercato in entrata dell'Inter potrebbe essere chiuso.

    I nerazzurri hanno infatti sistemato difesa e centrocampo, mentre in attacco non sono previsti stravolgimenti.

    Non è però escluso che negli ultimi giorni di trattative non possa esserci un colpo a sorpresa proprio nel reparto offensivo.

    L'Inter resta vigile su eventuali possibilità per regalare a Chivu un profilo diverso rispetto alle punte già presenti in rosa.

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