Cuadrado esulta dopo Inter-Juventus: il suo post Instagram fa infuriare i bianconeri

"Vamos Inter, complimenti raga": così Juan Cuadrado ha festeggiato sui social la vittoria nel Derby d'Italia. I suoi ex tifosi non l'hanno presa bene.

Juan Cuadrado, li grande ex di Inter-Juventus, a San Siro non c'era: è da tempo ai box per infortunio, e non è un caso che il club nerazzurro sia dovuto intervenire sul mercato e prendere il canadese Buchanan per colmare il buco creato dalla sua assenza.

Solo che Cuadrado, pur non essendo fisicamente in campo a San Siro, ha comunque trovato il modo di far parlare di sé. Non con un pallone tra i piedi, ovviamente. E non durante i 90 minuti, bensì al termine del Derby d'Italia.

Lo ha fatto attraverso il proprio profilo Instagram, ormai il mezzo preferito attraverso il quale i calciatori esprimono le proprie emozioni. Dopo Inter-Juventus si è palesato anche Cuadrado. E i tifosi bianconeri non l'hanno presa bene.