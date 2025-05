Crotone-Feralpisalò dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Allo Scida l’andata dei primo turno nazionale dei playoff: il Crotone sfida la Feralpisalò. Formazioni, canali tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Nel primo turno nazionale dei playoff di Serie C NOW, sarà sfida fra Crotone e Feralpisalò. Gara-1 si giocherà allo Scida: i calabresi hanno superato il primo ostacolo pareggiando 0-0 in casa con la Juve Next Gen, ottenendo la qualificazione per il miglior posizionamento in classifica.

La Feralpì, giunta terza nel girone A, entra in scena in questa gara, sognando il ritorno in Serie B dopo la retrocessione della passata stagione.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.