Cristiano Ronaldo sta per tornare! La superstar portoghese è pronta a porre fine allo sciopero mentre l'Al-Nassr fissa la data del suo ritorno.

Secondo quanto riferito, Ronaldo avrebbe minacciato di lasciare il Nassr, ma non è chiaro se le nuove manovre politiche dietro le quinte lo convinceranno a restare. A Bola riferisce che due dirigenti portoghesi, Jose Semedo e Simao Coutinho, avevano visto ridursi i loro poteri prima della finestra di mercato, con ripercussioni sulla loro capacità di ingaggiare nuovi giocatori, ma ora tali responsabilità sarebbero state loro restituite.

I dirigenti della Saudi Pro League hanno ricordato a Ronaldo che ogni club della loro divisione opera in modo indipendente, il che significa che il grande campione dovrebbe sollevare eventuali questioni con i propri datori di lavoro, piuttosto che danneggiare potenzialmente la reputazione dell'intero campionato.

"La Saudi Pro League è strutturata secondo un principio semplice: ogni club opera in modo indipendente secondo le stesse regole", hanno affermato in una dichiarazione.

"I club hanno i propri consigli di amministrazione, i propri dirigenti e la propria leadership calcistica. Le decisioni relative al reclutamento, alla spesa e alla strategia spettano a quei club, all'interno di un quadro finanziario progettato per garantire la sostenibilità e l'equilibrio competitivo. Tale quadro si applica in modo uguale a tutta la lega.

Cristiano è stato pienamente impegnato con l'Al Nassr sin dal suo arrivo e ha svolto un ruolo importante nella crescita e nelle ambizioni del club. Come ogni competitore d'élite, vuole vincere. Ma nessun individuo, per quanto importante, determina decisioni al di fuori del proprio club.

“Le recenti attività di trasferimento dimostrano chiaramente questa indipendenza. Un club si è rafforzato in un modo particolare. Un altro ha scelto un approccio diverso. Si è trattato di decisioni dei club, prese nell'ambito di parametri finanziari approvati.

“La competitività del campionato parla da sé. Con solo pochi punti a separare le prime quattro squadre, la corsa al titolo è ancora aperta. Questo livello di equilibrio riflette un sistema che funziona come previsto.

"L'attenzione rimane sul calcio, sul campo, dove deve essere, e sul mantenimento di una competizione credibile e competitiva per i giocatori e i tifosi".

