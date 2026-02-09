Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo sta per tornare! La superstar portoghese è pronta a porre fine allo sciopero mentre l'Al-Nassr fissa la data del suo ritorno.
Il gol di Ronaldo per chiudere la partita
Secondo A Bola, Ronaldo è già tornato ad allenarsi con l'Al-Nassr dopo aver saltato le ultime due partite per protestare contro le operazioni di mercato di gennaio. Il Nassr ha ora fissato la data del suo ritorno, contro l'Al-Fateh il prossimo fine settimana. Il Nassr giocherà contro l'Arkadag in Turkmenistan nella Asian Champions League 2 a metà settimana, ma Ronaldo non è previsto per quella partita.
Secondo alcune indiscrezioni, Ronaldo sarebbe stato offeso dalla mancanza di attività del Nassr nella finestra di mercato invernale, poiché la squadra ha ingaggiato solo un giovane giocatore, mentre il rivale Al-Hilal ha potuto ingaggiare Karim Benzema dall'Al-Ittihad. Il PIF è proprietario di tutte e tre le squadre e Ronaldo era furioso, anche se A Bola sostiene che fosse arrabbiato anche per i ritardi nei pagamenti ai lavoratori del Nassr. Ora, sembra che il Nassr abbia accettato di pagare, con la lotta di potere che si è conclusa con una vittoria per l'attaccante.
Ronaldo ammonito dalla SPL
Secondo quanto riferito, Ronaldo avrebbe minacciato di lasciare il Nassr, ma non è chiaro se le nuove manovre politiche dietro le quinte lo convinceranno a restare. A Bola riferisce che due dirigenti portoghesi, Jose Semedo e Simao Coutinho, avevano visto ridursi i loro poteri prima della finestra di mercato, con ripercussioni sulla loro capacità di ingaggiare nuovi giocatori, ma ora tali responsabilità sarebbero state loro restituite.
I dirigenti della Saudi Pro League hanno ricordato a Ronaldo che ogni club della loro divisione opera in modo indipendente, il che significa che il grande campione dovrebbe sollevare eventuali questioni con i propri datori di lavoro, piuttosto che danneggiare potenzialmente la reputazione dell'intero campionato.
"La Saudi Pro League è strutturata secondo un principio semplice: ogni club opera in modo indipendente secondo le stesse regole", hanno affermato in una dichiarazione.
"I club hanno i propri consigli di amministrazione, i propri dirigenti e la propria leadership calcistica. Le decisioni relative al reclutamento, alla spesa e alla strategia spettano a quei club, all'interno di un quadro finanziario progettato per garantire la sostenibilità e l'equilibrio competitivo. Tale quadro si applica in modo uguale a tutta la lega.
Cristiano è stato pienamente impegnato con l'Al Nassr sin dal suo arrivo e ha svolto un ruolo importante nella crescita e nelle ambizioni del club. Come ogni competitore d'élite, vuole vincere. Ma nessun individuo, per quanto importante, determina decisioni al di fuori del proprio club.
“Le recenti attività di trasferimento dimostrano chiaramente questa indipendenza. Un club si è rafforzato in un modo particolare. Un altro ha scelto un approccio diverso. Si è trattato di decisioni dei club, prese nell'ambito di parametri finanziari approvati.
“La competitività del campionato parla da sé. Con solo pochi punti a separare le prime quattro squadre, la corsa al titolo è ancora aperta. Questo livello di equilibrio riflette un sistema che funziona come previsto.
"L'attenzione rimane sul calcio, sul campo, dove deve essere, e sul mantenimento di una competizione credibile e competitiva per i giocatori e i tifosi".
Ammonito dai professionisti
Il gesto di Ronaldo non è stato particolarmente apprezzato dagli spettatori in patria e all'estero, con la leggenda della Premier League Alan Shearer scioccato dal suo comportamento.
Il miglior marcatore di tutti i tempi del campionato ha dichiarato: "Non ci sono molte persone che guadagnano più di 400.000 sterline al giorno e poi scioperano. Deve essere bello trovarsi nella posizione di poter dire che non si va al lavoro nonostante si guadagni quella cifra. È bizzarro se ci pensi. È una superstar, ma scioperare a quel livello non è una bella cosa".
Cosa succederà dopo?
L'Al-Nassr è attualmente secondo nella classifica della SPL, a solo un punto dall'Al-Hilal, anche se i suoi rivali per il titolo non hanno ancora perso in questa stagione. Ronaldo non ha ancora vinto il titolo più importante in Arabia Saudita e continua la sua ricerca per farlo, in vista dei Mondiali del 2026 che si terranno quest'estate. Ovviamente vorrà essere nella forma migliore possibile per quel torneo.
