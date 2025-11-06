Cristiano Ronaldo sicuro: "Se giocassi ora in Premier League farei gli stessi goal, la Saudi League meglio della Ligue 1"

Cristiano Ronaldo fa spesso discutere quando rilascia dichiarazioni ed è stato anche questo il caso. Il fuoriclasse portoghese è stato intervistato da "Piers Morgan Uncensored" e sono uscite nuove parole importanti dopo quelle già pubblicate nei giorni scorsi, dove aveva affrontato anche il discorso legato al ritiro.
Ronaldo si è detto sicuro che se giocasse in Premier League adesso riuscirebbe comunque a segnare gli stessi goal e in generale ha smentito chi pensa che il calcio saudita non sia di alto livello.
Ovviamente non poteva mancare anche il confronto con Lionel Messi e le ambizioni per il prossimo Mondiale.