Cristiano Ronaldo sicuro: "Se giocassi ora in Premier League farei gli stessi goal, la Saudi League meglio della Ligue 1"

"La gente mi critica molto, non mi interessa. Quando hai la coscienza pulita, non devi preoccuparti di quello che dicono", ha detto Ronaldo rispondendo a chi lo ha criticato per non essere stato presente al funerale di Diogo Jota, ex giocatore portoghese morto tragicamente pochi mesi fa: "Dopo la morte di mio padre, non sono mai più andato a un funerale. E ovunque io vada è un circo. Non ci vado perché, se ci vado, l'attenzione sarà su di me. Non mi piace quando stai attraversando un momento delicato e devi rilasciare interviste. Cos'è questo? Dimostra come la vita a volte sia un circo. Non voglio far parte di quel mondo. La gente può continuare a criticare, mi sentivo bene per la mia decisione. Non ho bisogno di essere in prima fila. Penso alla sua famiglia, non ho bisogno di essere ripreso dalle telecamere perché vedano cosa sto facendo. Lo faccio dietro le quinte. Ne hanno fatto una questione importante".