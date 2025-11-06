Pubblicità
Andrea Ajello

Cristiano Ronaldo sicuro: "Se giocassi ora in Premier League farei gli stessi goal, la Saudi League meglio della Ligue 1"

Cristiano Ronaldo ha rilasciato una lunga intervista dove ha difeso il calcio arabo ed è tornato sul confronto con Messi: "L'argentina aveva già vinto due Mondiali prima di lui".

Cristiano Ronaldo fa spesso discutere quando rilascia dichiarazioni ed è stato anche questo il caso. Il fuoriclasse portoghese è stato intervistato da "Piers Morgan Uncensored" e sono uscite nuove parole importanti dopo quelle già pubblicate nei giorni scorsi, dove aveva affrontato anche il discorso legato al ritiro.

Ronaldo si è detto sicuro che se giocasse in Premier League adesso riuscirebbe comunque a segnare gli stessi goal e in generale ha smentito chi pensa che il calcio saudita non sia di alto livello.

Ovviamente non poteva mancare anche il confronto con Lionel Messi e le ambizioni per il prossimo Mondiale. 

  • "MEGLIO DEL CAMPIONATO FRANCESE E PORTOGHESE"

    "Per me è più facile segnare in Spagna, in Liga, che nel campionato saudita", ha dichiarato Ronaldo che sul tema poi ha inglobato anche la Premier League: "Se giocassi in Inghilterra fare lo stesso numero di goal".

    Il cinque volte Pallone d'Oro ha spiegato la complessità di giocare in Arabia: "Chiedete agli altri giocatori quanto è difficile giocare qui in Arabia Saudita... forse pensano che lo dica per motivi personali. Ma chiedete agli altri, non sanno cosa vuol dire correre sotto 40 gradi. Il campionato saudita è molto meglio del campionato portoghese e anche meglio della Ligue 1 perché cìè solo il PSG".

  • "MONDIALE? NON È GIUSTO"

    "Lotteremo per vincere la Coppa del Mondo, certo. Ma non mi definirà affatto. Una competizione con sei o sette partite? Non è giusto", le parole sul Mondiale che si giocherà la prossima estate. "La gente dice: Cristiano sarebbe il più grande se vincesse la Coppa del Mondo. Non sono d'accordo! Ho già vinto tre titoli con il Portogallo. Prima di quei tre titoli non abbiamo vinto nulla". 

  • LA DIFFERENZA TRA L'ARGENTINA E IL PORTOGALLO

    Ronaldo ha tirato in ballo poi Messi proprio sul discorso legato alla Coppa del Mondo, che il rivale storico ha vinto mentre lui no: "Quanti Mondiali ha vinto l’Argentina prima di Messi? Due, sono abituati a vincere grandi competizioni… Se il Portogallo vincesse la Coppa del Mondo, sconvolgerebbe il mondo. Se il Brasile vincesse il Mondiale sarebbe una sorpresa? No, se lo vincesse il Portogallo? Si". 

  • "LA GENTE MI CRITICA, OVUNQUE VADO È UN CIRCO"

    "La gente mi critica molto, non mi interessa. Quando hai la coscienza pulita, non devi preoccuparti di quello che dicono", ha detto Ronaldo rispondendo a chi lo ha criticato per non essere stato presente al funerale di Diogo Jota, ex giocatore portoghese  morto tragicamente pochi mesi fa: "Dopo la morte di mio padre, non sono mai più andato a un funerale. E ovunque io vada è un circo. Non ci vado perché, se ci vado, l'attenzione sarà su di me. Non mi piace quando stai attraversando un momento delicato e devi rilasciare interviste. Cos'è questo? Dimostra come la vita a volte sia un circo. Non voglio far parte di quel mondo. La gente può continuare a criticare, mi sentivo bene per la mia decisione. Non ho bisogno di essere in prima fila. Penso alla sua famiglia, non ho bisogno di essere ripreso dalle telecamere perché vedano cosa sto facendo. Lo faccio dietro le quinte. Ne hanno fatto una questione importante". 

