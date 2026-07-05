Cristiano Ronaldo risponde ai giornalisti sul ritiro: "Quando voglio io, non quando volete voi" ma conferma che sono i suoi ultimi Mondiali

Ronaldo ha chiarito innanzitutto che questa sarà effettivamente la sua “last dance” sul palcoscenico della Coppa del Mondo (“Sì, è l'ultima. Andiamo e godiamocela”), prima di andare all'attacco e replicare alle molte critiche che gli sono piovute addosso dopo le recenti prestazioni offerte. “Non penso di aver fatto così male… Ho segnato 3 goal. Gli altri ne hanno segnati di più, ma perché stanno andando molto bene. Si sentono molto bene. Ma vediamo se riesco a segnare domani. Non sono più il giocatore che ero prima, ma continuo a segnare goal. E spero di segnarne domani. Se non riesco a segnare, sarà un altro compagno a segnare e speriamo di passare al turno successivo. La missione è avanzare, non segnare io”, ha detto il fuoriclasse di Madeira.