Cristiano Ronaldo è carico, più che mai. Alla vigilia dell'attesissimo ottavo di finale contro la Spagna, che per l'asso portoghese può rappresentare nella peggiore delle ipotesi il passo d'addio ai Mondiali, CR7 ha preso la parola in conferenza stampa. Ci ha messo la faccia nel momento più delicato e che inizia ad essere realmente decisivo in merito alle possibilità della sua nazionale dopo aver superato lo scoglio Croazia ai sedicesimi.
Cristiano Ronaldo risponde ai giornalisti sul ritiro: "Quando voglio io, non quando volete voi" ma conferma che sono i suoi ultimi Mondiali
NON SONO PIU' QUELLO DI PRIMA MA...
Ronaldo ha chiarito innanzitutto che questa sarà effettivamente la sua “last dance” sul palcoscenico della Coppa del Mondo (“Sì, è l'ultima. Andiamo e godiamocela”), prima di andare all'attacco e replicare alle molte critiche che gli sono piovute addosso dopo le recenti prestazioni offerte. “Non penso di aver fatto così male… Ho segnato 3 goal. Gli altri ne hanno segnati di più, ma perché stanno andando molto bene. Si sentono molto bene. Ma vediamo se riesco a segnare domani. Non sono più il giocatore che ero prima, ma continuo a segnare goal. E spero di segnarne domani. Se non riesco a segnare, sarà un altro compagno a segnare e speriamo di passare al turno successivo. La missione è avanzare, non segnare io”, ha detto il fuoriclasse di Madeira.
IL MONDIALE NON CAMBIA CHI SONO
CR7 ha tirato fuori gli artigli e ha rivendicato l'orgoglio per quanto ha saputo fare in una carriera ricca di titoli individuali e di squadra: "Non sarò ‘più Cristiano’ se vinciamo la Coppa del Mondo, né ‘meno Cristiano’ se non la vinciamo. Sono grato alla vita. Mi sto godendo ogni singolo giorno, sono stato fortunato. Ho imparato a godermi il giorno per giorno. Le persone mettono in dubbio che inizi a 41 anni? Sono 23 anni che la gente cerca di uccidermi… Ma ora sanno che stanno sprecando il loro tempo. Provano, provano, provano, ma non ne vale la pena. Ci sono abituato”.
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SMETTO QUANDO VOGLIO
Infine, al termine di una conferenza stampa decisamente ricca di contenuti, Cristiano Ronaldo ha risposto alle speculazioni in merito al suo finale di carriera, dopo che anche nei giorni scorsi (a pochi minuti dall'inizio del match con la Croazia) la sorella Katia Aveiro aveva parlato del suo possibile ritiro dalle scene: “Mi ritirerò quando vorrò io, non quando vorrete voi. Che giochi o resti in panchina, la mia influenza non cambierà. Mi ricorderò di questo Mondiale per la passione della gente. Siamo tutti uniti qui, è speciale e lo è per Diogo Jota”.
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