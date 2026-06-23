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Cristiano RonaldoGetty Images
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Cristiano Ronaldo riscrive la storia dei Mondiali: è il primo a segnare in sei edizioni diverse, raggiunge Eusebio e si avvicina sempre di più ai 1000 goal

Coppa del Mondo
C. Ronaldo
Portogallo
Portogallo vs Uzbekistan

Il goal di Cristiano Ronaldo contro l'Uzbekistan riscrive la storia dei Mondiali e del calcio. CR7 risponde alle critiche con i record.

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Cristiano Ronaldo scrive, ancora una volta, la storia di questo fantastico sport. Lo fa alla sua maniera, da goleador, da centravanti puro qual è diventato da anni a questa parte: con una girata, in area di rigore, che sblocca la sfida della seconda giornata del Gruppo K contro l'Uzbekistan guidato da Fabio Cannavaro.

E' un goal storico, iconico a suo modo, che va a rispondere alla pioggia di critiche che sono piovute dopo la prestazione (e questa va sottolineato) opaca nella prima gara contro la Repubblica Democraticadel Congo, con il pareggio che poteva complicare - e non poco - il percorso in questi Mondiali 2026 che si stanno tenendo fra Canda, Stati Uniti e Messico.

CR7 fa parlare il campo e spegne le polemiche relativo al suo utilizzo in questo Portogallo da parte del CT Roberto Martinez.

  • L'UNICO CALCIATORE A RIUSCIRCI

    Un sondaggio di A Bola - autorevole quotidiano lusitano - aveva fatto comprendere la volontà della maggioranza dei tifosi portoghesi di non volere il fuoriclasse dell'Al Nassr fra gli undici titolari di questa delicata partita contro l'Uzbekistan.

    Ronaldo ci ha messo letteralmente meno di 6 minuti per andare a rispondere a tutte queste critiche che sono state rivolte nei confronti suoi e di tutti componenti della rosa e dello staff tecnico del Portogallo: Cancelo si invola e penetra in area di rigore dove serve un cross verso al centro, sul quale Cristiano Ronaldo - dopo un grande movimento a U da attaccante vero - si fa trovare pronto, anticipando l'avversario e girando con un destro secco in rete.

    Un goal che scrive la storia del calcio.

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  • IL RECORD DI EUSEBIO

    E' una rete, infatti, leggendaria.

    Con questo goal, Cristiano Ronaldo diventa il prima giocatore di sempre nella storia del calcio a segnare in 6 edizioni (consecutivamente, inoltre) dei Mondiali.

    Ma non finisce qui: timbrando il cartellino, ha raggiunto anche una leggenda come Eusebio come numero di reti segnate con la maglia del Portogallo durante i tornei di Coppa del Mondo.

    Cristiano Ronaldo scrive sempre di più la storia e ora si trova con uno scalino in meno da affrontare verso il traguardo delle 1000 reti in carriera (attualmente è a quota 974).

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