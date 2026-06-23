Cristiano Ronaldo riscrive la storia dei Mondiali: è il primo a segnare in sei edizioni diverse, raggiunge Eusebio e si avvicina sempre di più ai 1000 goal

Cristiano Ronaldo scrive, ancora una volta, la storia di questo fantastico sport. Lo fa alla sua maniera, da goleador, da centravanti puro qual è diventato da anni a questa parte: con una girata, in area di rigore, che sblocca la sfida della seconda giornata del Gruppo K contro l'Uzbekistan guidato da Fabio Cannavaro.

E' un goal storico, iconico a suo modo, che va a rispondere alla pioggia di critiche che sono piovute dopo la prestazione (e questa va sottolineato) opaca nella prima gara contro la Repubblica Democraticadel Congo, con il pareggio che poteva complicare - e non poco - il percorso in questi Mondiali 2026 che si stanno tenendo fra Canda, Stati Uniti e Messico.

CR7 fa parlare il campo e spegne le polemiche relativo al suo utilizzo in questo Portogallo da parte del CT Roberto Martinez.