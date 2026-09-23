Cristiano Ronaldo non si ferma e annuncia i prossimi obiettivi della sua carriera: "Cercano di uccidermi da tempo, io schivo i proiettili"

"Non posso essere sempre onesto al cento per cento, a volte devo essere politicamente corretto. Ci sono canali che cercano di "uccidermi" da anni, ma non hanno alcuna possibilità, nemmeno con un fucile a pompa. E anche in quel caso schivo il proiettile. Ci sono abituato, faccio questo lavoro da vent'anni: so chi sono, so perché i bambini mi vedono come un modello da seguire e i critici ci saranno sempre".