Cristiano Ronaldo non si ferma e annuncia i prossimi obiettivi della sua carriera: "Cercano di uccidermi da tempo, io schivo i proiettili"

Il Portogallo si prepara a tornare in campo e, in vista della sfida contro il Galles di Nations League che darà il via al nuovo ciclo di Jorge Jesus in panchina, a prendere parola in conferenza stampa ci ha pensato la stella portoghese Cristiano Ronaldo che non solo non ha alcuna intenzione di smettere, ma si è messo davanti a sé due obiettivi importantissimi.
CR7 ha parlato molto del suo futuro, ma ha anche sottolineato come in tanti, anche oggi, continuano a provare ad affossarlo. Lui però ha assicurato, senza mezzi termini, che lui continuerà a schivare tutti i proiettili.