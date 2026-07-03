In un’intervista a Sport TV all’arrivo a Toronto per sostenere il fratello, Katia Aveiro ha confermato di avere informazioni attendibili sui piani futuri dell’attaccante. Nonostante la pressione dei tornei, ha sottolineato che l’attaccante dell’Al-Nassr resta imperturbabile di fronte alle voci esterne mentre si prepara al suo addio alla scena internazionale.

Katia ha dichiarato: «La cosa più importante è goderci questi oltre 20 anni che abbiamo vissuto insieme. Provo un orgoglio incredibile. Ero in Qatar e ora sono qui. È un motivo di enorme orgoglio. Sono fiduciosa e alla fine sorrideremo.

«Ronaldo è fiducioso, meno nervoso di noi. Ho percepito buona energia e sicurezza. Per noi tifosi è rassicurante. Possiamo fidarci di lui. La Spagna negli ottavi? Che venga chi deve venire, dobbiamo affrontarli e essere pronti».

Incalzata sulla possibilità che il veterano attaccante possa giocare a Euro 2028, Katia ha fornito un aggiornamento definitivo basato su informazioni privilegiate. Ha aggiunto: «Dalle informazioni in mio possesso, potete già salutarlo. Non proprio oggi, ma credo che questo sia l’addio. Mi riferisco alla nazionale. Da una fonte attendibile, i Mondiali saranno la sua “last dance”.»