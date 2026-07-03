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Adhe Makayasa

Cristiano Ronaldo lascia la Nazionale dopo i Mondiali? La sorella di CR7 conferma che è la sua Last Dance: "Preparatevi a salutarlo"

C. Ronaldo
Portogallo
Coppa del Mondo
Portogallo vs Croazia
Croazia

Cristiano Ronaldo chiuderà la sua leggendaria carriera in nazionale alla fine di questo Mondiale. La sorella del capitano portoghese ha confermato che l’attaccante 41enne non proseguirà fino a Euro 2028.

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  • La fine di una carriera internazionale leggendaria

    Ronaldo potrebbe giocare il suo ultimo torneo con il Portogallo. Il veterano, primo quarantunenne in una gara ad eliminazione diretta dei Mondiali, ha segnato dal dischetto nel 2-1 sulla Croazia. Ma, secondo la sua famiglia, lascerà la nazionale dopo la competizione.

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  • Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La sorella conferma l'addio

    In un’intervista a Sport TV all’arrivo a Toronto per sostenere il fratello, Katia Aveiro ha confermato di avere informazioni attendibili sui piani futuri dell’attaccante. Nonostante la pressione dei tornei, ha sottolineato che l’attaccante dell’Al-Nassr resta imperturbabile di fronte alle voci esterne mentre si prepara al suo addio alla scena internazionale.

    Katia ha dichiarato: «La cosa più importante è goderci questi oltre 20 anni che abbiamo vissuto insieme. Provo un orgoglio incredibile. Ero in Qatar e ora sono qui. È un motivo di enorme orgoglio. Sono fiduciosa e alla fine sorrideremo.

    «Ronaldo è fiducioso, meno nervoso di noi. Ho percepito buona energia e sicurezza. Per noi tifosi è rassicurante. Possiamo fidarci di lui. La Spagna negli ottavi? Che venga chi deve venire, dobbiamo affrontarli e essere pronti».

    Incalzata sulla possibilità che il veterano attaccante possa giocare a Euro 2028, Katia ha fornito un aggiornamento definitivo basato su informazioni privilegiate. Ha aggiunto: «Dalle informazioni in mio possesso, potete già salutarlo. Non proprio oggi, ma credo che questo sia l’addio. Mi riferisco alla nazionale. Da una fonte attendibile, i Mondiali saranno la sua “last dance”.»

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  • La famiglia respinge le critiche esterne

    Il capitano portoghese è stato al centro delle polemiche per il suo rendimento e la sua longevità nel torneo. La famiglia lo difende, ricordando i successi degli ultimi vent’anni e sostenendo che le critiche non scalfiscono la loro felicità.

    Katia ha aggiunto: «Chi ama il calcio non può che amare Ronaldo. Sono loro a perdersi qualcosa. Da più di vent’anni supera ogni limite. Guardate dove è arrivata la famiglia Aveiro e da dove siamo partiti. Le sofferenze che ha patito mia madre… pensate che le critiche possano toccare la nostra felicità? Mai!»

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  • Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    I grandi nomi europei si preparano all'impatto

    Lunedì il Portogallo affronterà la Spagna campione d’Europa negli ottavi di finale. Dopo il sofferto successo sulla Croazia con il gol di Ramos, la squadra di Martinez deve subito crescere.

    Con l’annuncio del ritiro imminente di Ronaldo che pesa sul gruppo, i compagni faranno di tutto per prolungare il suo ultimo Europeo.

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