Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
FBL-EUR-NATIONS-DEN-POR-TRAININGAFP
Marco Trombetta

Cristiano Ronaldo lascia il Portogallo? Il ritiro dalla Nazionale, la possibile squalifica, l'ultimo tentativo, cosa succede adesso

UEFA Nations League A
Portogallo
C. Ronaldo

Cosa succede adesso dopo che Cristiano Ronaldo ha abbandonato il ritiro della Nazionale. Tornerà più a giocare con il Portogallo?

Pubblicità

Il caso Cristiano Ronaldo ha dato uno scossone pesante a queste sosta per le nazionali. Un vero e proprio terremoto che rischia di avere pesanti conseguenze.

CR7 ha lasciato il ritiro e la squadra in Danimarca, confermando una spaccatura col ct Jorge Jesus e la federazione che potrebbe essere insanabile.

  • RONALDO SI RITIRA DALLA NAZIONALE?

    Diverse testate si interrogano su quelle che saranno le conseguenze dell'eclatante gesto di Ronaldo, che ha rifiutato di allenarsi e ha abbandonato il ritiro della nazionale portoghese subito dopo l'intervento di Jorge Jesus davanti ai giornalisti.

    I media lusitani, in testa O Jogo, ipotizzano che con la protesta di ieri il cinque volte Pallone d'oro abbia deciso di chiudere definitivamente la sua carriera con il Portogallo e che a stretto giro di posta sarà annunciato il suo ritiro dalla scena internazionale.

  • IPOTESI LUNGA SQUALIFICA

    Ma c'è chi, facendo riferimento al regolamento vigente della Federcalcio portoghese, ipotizza – anche in caso di ripensamento del diretto interessato – un'inevitabile squalifica.

    “Il regolamento disciplinare della Federazione calcistica portoghese stabilisce che un giocatore che, dopo essere stato regolarmente convocato, abbandoni o non si presenti senza giustificazione a un allenamento, a una partita o a un'attività delle nazionali o relativa alla rappresentanza sportiva della FPF o del Portogallo, è sanzionato con una sospensione da uno a sei mesi e, inoltre, se professionista, con una multa”.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • L'ULTIMO TENTATIVO DI RIAPPACIFICAZIONE

    Uno scenario che i massimi vertici del calcio portoghese vorrebbero scongiurare, tanto che, secondo alcune ricostruzioni spagnole (il quotidiano Marca), nella tarda serata di ieri il presidente della Federazione Pedro Proença – che aveva raggiunto il ritiro in Danimarca della squadra proprio per parlare con Ronaldo e Jesus prima dell'incredibile piega presa dagli eventi – e il ct avrebbero raggiunto Cristiano presso l'aeroporto di Copenaghen in un estremo tentativo di riappacificazione.

    Una missione che chiaramente non sarebbe andata a buon fine e che ha scatenato il dibattito in Portogallo circa il comportamento tenuto dal giocatore più importante della storia del movimento lusitano insieme ad Eusebio. Che con la casacca della sua nazionale, ha disputato un totale di 234 partite e ha realizzato 146 goal, che hanno contribuito alla conquista di un Europeo e di due Nations League.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • "CRISTIANO ESPLODE PERCHE' SI SENTE TRADITO"

    A “El Chiringuito TV”, una delle trasmissioni calcistiche più popolari in Spagna, il giornalista e amico di Cristiano Ronaldo, Edu Aguirre, ha fornito la sua versione dei fatti sui motivi della furia del fuoriclasse, che si sarebbe sentito tradito dal comportamento di Jorge Jesus.

    “C'è stata una riunione martedì sera. Una riunione tra il presidente della federazione, l'allenatore della nazionale e Cristiano. Jorge Jesus si è scusato con Cristiano. Jorge Jesus si è scusato con Cristiano per averlo fatto riscaldare per 30 minuti e poi non farlo entrare. E non si è scusato solo in privato. Gli ha anche detto che si sarebbe scusato pubblicamente. Che avrebbe detto pubblicamente di aver commesso un errore. Quella era la promessa di Jorge Jesus a Cristiano. E poi va in conferenza stampa e racconta questa serie di bugie che nessuno crede.

    È per questo che Cristiano esplode. Cristiano esplode perché si sente tradito. Tutto qui. È così. Il tuo allenatore ti si avvicina in privato e ti dice: “Guarda, è successo questo, lo capisco, OK? Non l'ho gestito bene. Siamo insieme. Mi dispiace. Se ho una conferenza stampa, lo chiarirò. Mi scuserò. Non preoccuparti, andrà tutto bene. Si risolverà tutto.” Poi, 12 ore dopo, vai in conferenza stampa e peggiori le cose per Cristiano, affermando la tua autorità e lasciando chiaro che sei tu al comando e che Cristiano è solo un altro giocatore. Vai a casa e passa oltre. È per questo che dico: tradimento”.

  • Pubblicità
    Pubblicità
UEFA Nations League A
Danimarca crest
Danimarca
DAN
Portogallo crest
Portogallo
POR