Cristiano Ronaldo lascia il Portogallo? Il ritiro dalla Nazionale, la possibile squalifica, l'ultimo tentativo, cosa succede adesso

A “El Chiringuito TV”, una delle trasmissioni calcistiche più popolari in Spagna, il giornalista e amico di Cristiano Ronaldo, Edu Aguirre, ha fornito la sua versione dei fatti sui motivi della furia del fuoriclasse, che si sarebbe sentito tradito dal comportamento di Jorge Jesus.

“C'è stata una riunione martedì sera. Una riunione tra il presidente della federazione, l'allenatore della nazionale e Cristiano. Jorge Jesus si è scusato con Cristiano. Jorge Jesus si è scusato con Cristiano per averlo fatto riscaldare per 30 minuti e poi non farlo entrare. E non si è scusato solo in privato. Gli ha anche detto che si sarebbe scusato pubblicamente. Che avrebbe detto pubblicamente di aver commesso un errore. Quella era la promessa di Jorge Jesus a Cristiano. E poi va in conferenza stampa e racconta questa serie di bugie che nessuno crede.

È per questo che Cristiano esplode. Cristiano esplode perché si sente tradito. Tutto qui. È così. Il tuo allenatore ti si avvicina in privato e ti dice: “Guarda, è successo questo, lo capisco, OK? Non l'ho gestito bene. Siamo insieme. Mi dispiace. Se ho una conferenza stampa, lo chiarirò. Mi scuserò. Non preoccuparti, andrà tutto bene. Si risolverà tutto.” Poi, 12 ore dopo, vai in conferenza stampa e peggiori le cose per Cristiano, affermando la tua autorità e lasciando chiaro che sei tu al comando e che Cristiano è solo un altro giocatore. Vai a casa e passa oltre. È per questo che dico: tradimento”.