La storia di Cristiano Ronaldo ai Mondiali è ufficialmente finita tra le lacrime.

Era stato lo stesso CR7, intervenuto in conferenza stampa prima dell'ottavo di finale tra Portogallo e Spagna, ad annunciare che sarebbe stata la sua ultima partecipazione alla rassegna iridata.

L'ultimo tentativo di spezzare uno dei pochi tabù nella carriera di un campione senza tempo che ha battuto tantissimi record. Ma, a differenza dell'acerrimo rivale di sempre Lionel Messi, non ha mai alzato al cielo la Coppa del Mondo.

Impresa che sperava di centrare stavolta. Ma le cose sono andate diversamente e non ci sarà un'altra occasione.

Ma come sono stati i sei Mondiali di Cristiano Ronaldo? Quanti goal ha segnato? Quali record ha raggiunto?