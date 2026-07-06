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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Lelio Donato

Cristiano Ronaldo ha giocato la sua ultima partita ai Mondiali: un tabù mai spezzato da un campione senza tempo, addio tra le lacrime

Coppa del Mondo
Portogallo
Portogallo vs Spagna
Spagna

Ha partecipato a sei edizioni come Lionel Messi, ma a differenza del rivale di sempre non ha mai vinto i Mondiali. E ha segnato molto di meno. Uno dei pochissimi tabù nella carriera di un campione senza tempo.

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La storia di Cristiano Ronaldo ai Mondiali è ufficialmente finita tra le lacrime.

Era stato lo stesso CR7, intervenuto in conferenza stampa prima dell'ottavo di finale tra Portogallo e Spagna, ad annunciare che sarebbe stata la sua ultima partecipazione alla rassegna iridata.

L'ultimo tentativo di spezzare uno dei pochi tabù nella carriera di un campione senza tempo che ha battuto tantissimi record. Ma, a differenza dell'acerrimo rivale di sempre Lionel Messi, non ha mai alzato al cielo la Coppa del Mondo.

Impresa che sperava di centrare stavolta. Ma le cose sono andate diversamente e non ci sarà un'altra occasione.

Ma come sono stati i sei Mondiali di Cristiano Ronaldo? Quanti goal ha segnato? Quali record ha raggiunto?

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    IL PRIMO MONDIALE NEL 2006

    Cristiano Ronaldo debutta ai Mondiali ventenne nel 2006, ovvero l'edizione poi vinta dall'Italia nella finale contro la Francia.

    Il suo apporto nelle qualificazioni è decisivo con ben sette goal segnati. Durante la manifestazione però ne realizza solo uno, nella fase a gironi, contro l'Iran.

    Nonostante questo il Portogallo arriva fino in semifinale e poi perde la finale per il terzo posto contro la Germania.

    Cristiano Ronaldo chiude la sua prima campagna mondiale con sei presenze e un goal. Ma di tempo per coronare il sogno ce n'è ancora tanto.

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  • L'ELIMINAZIONE AGLI OTTAVI NEL 2010

    Quattro anni dopo il Portogallo vola di nuovo ai Mondiali, seppure dopo lo spareggio contro la Bosnia. E lo fa clamorosamente senza i goal di Cristiano Ronaldo anche a causa di qualche problema fisico.

    CR7 non va mai a segno durante le qualificazioni e segna solo una volta, sempre nella fase a gironi, in Sudafrica contro la Corea del Nord. Poco, troppo poco.

    La corsa del Portogallo stavolta si interrompe già agli ottavi di finale. Una delusione enorme per chi ha già vinto la sua prima Champions League col Manchester United.

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  • LA DELUSIONE DEL 2014

    Non va meglio per il Portogallo nel 2014. Anche se Cristiano Ronaldo stavolta è il trascinatore assoluto durante le qualificazioni.

    Sono tutti suoi infatti i quattro goal che permettono ai lusitani di superare la Svezia ai playoff. Ma il cammino ai Mondiali si interrompe di nuovo troppo presto.

    Il Portogallo esce addirittura già durante la fase a gironi vincendo una sola delle tre partite giocate, contro il Ghana.

    Partita in cui Cristiano Ronaldo segna il suo unico goal nella rassegna iridata.

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  • FBL-WC-2018-MATCH3-POR-ESPAFP

    4 GOAL IN 4 PARTITE NEL 2018

    Il Portogallo si presenta ai Mondiali 2018 in Russia come campione d'Europa in carica dopo il trionfo di due anni prima.

    Cristiano Ronaldo, dopo aver segnato addirittura 15 goal nelle qualificazioni, sogna di spezzare il tabù anche perché l'avventura iridata inizia nel migliore dei modi.

    Il campione del Real Madrid realizza subito una tripletta contro la Spagna, poi segna un altro goal al Marocco nella seconda giornata della fase a gironi.

    Anche stavolta però i lusitani non vanno oltre gli ottavi di finale dove vengono eliminati dall'Uruguay.


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  • FUORI AI QUARTI NEL 2022

    Dopo una breve pausa dalla Nazionale, Cristiano Ronaldo ci riprova nel 2022 quando guida il Portogallo in Qatar.

    CR7 segna al debutto nella fase a gironi contro il Ghana diventando il primo a segnare in cinque edizioni diverse dei Mondiali, record che migliorerà ulteriormente quattro anni dopo.

    Agli ottavi il Portogallo travolge la Svizzera ma la corsa si ferma ai quarti contro il Marocco. Cristiano Ronaldo, ancora una volta, non si sblocca restando a secco nella fase ad eliminazione diretta dei Mondiali.

    Sembra già l'ultimo ballo per il campione lusitano che ha 37 anni. Ma non sarà così.

  • L'ULTIMO BALLO MONDIALE DI CR7

    Dopo essere diventato il miglior marcatore all-time delle nazionali europee nelle qualificazioni mondiali, Ronaldo guida di nuovo il Portogallo e diventa l'unico giocatore a partecipare a sei edizioni diverse insieme a Messi e Ochoa.

    CR7 delude al debutto contro la Repubblica Democratica del Congo ma nella seconda partita della fase a gironi realizza una splendida doppietta contro l'Uzbekistan.

    Il primo goal nella fase ad eliminazione diretta arriva invece ai sedicesimi di finale, su calcio di rigore, contro la Croazia. Ma ancora una volta il Portogallo si ferma già agli ottavi contro la Spagna di Lamine Yamal. Quasi un passaggio di consegne.

    Cristiano Ronaldo saluta i Mondiali tra le lacrime, avendo segnato in sei edizioni consecutive (unico a riuscirci) e con 11 reti in 27 presenze.

    Forse poco per un campione della sua grandezza che non è riuscito a spezzare il tabù iridato. Ma il cui nome resterà comunque per sempre nella storia del calcio.


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