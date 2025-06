Cristiano Ronaldo annuncia il suo futuro: dove giocherà CR7 nella prossima stagione, la decisione è presa

C. Ronaldo

L'attaccante portoghese ha allontato le voci di un suo possibile addio, confermando di restare all'Al-Nassr: "Non cambierà nulla".

Cristiano Ronaldo è ancora una volta protagonista assoluto sia dentro che fuori dal campo.

Dopo la rete segnata in finale di Nations League contro la Spagna, che ha aiutato il Portogallo a laurearsi campione di questa competizione per la seconda volta nella sua storia, il fenomeno portoghese ha cancellato i dubbi sul suo futuro: "Non cambierà nulla, resterò all'Al-Nassr".

Non ci sarà dunque modo di vederlo disputare il Mondiale per Club, ma la sua carriera è tutt'altro che finita: "A meno di gravi infortuni continuerò".