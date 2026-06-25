"Cristiano Ronaldo al Milan, c'era l'accordo": il clamoroso retroscena dell'ex direttore sportivo Mirabelli

"La proprietà cinese ci aveva dato appoggio economico. Ci avevano dato come impostazione il fatto di svecchiare, avevamo una rosa che era ben datata. Dovevamo cercare di ringiovanirla e prendere giocatori futuribili e così abbiamo fatto. Forse 240 milioni sono un po’ troppi, erano di meno se non ricordo male, però comunque abbiamo cercato di prendere tutte quelle future star. Ci hanno chiesto pure una grande star: noi contattammo e trovammo pure l’accordo per portare al Milan Cristiano Ronaldo”.





“La proprietà cinese ci chiese di fare un colpo ad effetto. In quel periodo c’era Cristiano Ronaldo che aveva avuto problemi fiscali e delle problematiche al Real Madrid. Alla finale a Cardiff, Juve-Real Madrid, ci incontrammo con Jorge Mendes. Abbiamo messo su questa proposta, questa idea: trovò Cristiano molto affascinato. Quando ci parlammo io, Fassone e anche Gattuso lui disse: “Vengo al Milan, non ho mai fatto l’Europa League e vengo per vincerla”. Si era creato una motivazione importante, non sminuiva il fatto che non veniva a fare la Champions. Lui voleva vincere l’Europa League, era motivatissimo. Avevamo raggiunto tutti gli accordi: con il Real, con Jorge Mendes per quanto riguarda il giocatore. Era tutto ok, dopo di che invece non passò: i cinesi si tirarono indietro”.





“Era un’operazione in cui il Real Madrid voleva 100 milioni di euro, poi potevamo fare anche discorsi diversi e si poteva abbassare. Cristiano Ronaldo aveva uno stipendio non indifferente. Questo avvenne, non voglio sbagliare, nel gennaio del 2018 e si sarebbe preso subito”.