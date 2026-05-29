Cristian Volpato ha scelto l'Australia: è stato inserito nella lista dei pre-convocati per i Mondiali dopo il nCristian Volpato ha scelto l'Australia: è stato inserito nella lista dei pre-convocati per i Mondiali dopo il no del 2022

"L’italo-australiano Cristian Volpato (US Sassuolo Calcio) è stato aggiunto al gruppo di allenamento dei CommBank Socceroos per la FIFA World Cup 2026™ e si unirà al pre-ritiro a Los Angeles, negli Stati Uniti.





Football Australia ha presentato tutta la documentazione necessaria alla FIFA ed è ora in attesa del nulla osta per il cambio di federazione da parte dell’organo di governo mondiale, necessario per ratificare la decisione di Volpato di rappresentare l’Australia dopo aver giocato con le nazionali giovanili italiane.





L’attaccante è nato e cresciuto a Sydney e ha giocato nelle giovanili del Sydney United 58, del Sydney FC e del Western Sydney, prima di trasferirsi in Italia. Ha rappresentato l’Italia a livello Under-19 e Under-20.





Football Australia ha ricevuto una lettera di rilascio dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Una volta ottenuta l’autorizzazione definitiva, Volpato sarà eleggibile per rappresentare ufficialmente i CommBank Socceroos.





La rosa allargata dei CommBank Socceroos comprende: Patrick Beach, Aziz Behich, Brandon Borrello, Jordan Bos, Martin Boyle, Cameron Burgess, Alessandro Circati, Milos Degenek, Cameron Devlin, Joe Gauci, Jason Geria, Lucas Herrington, Ajdin Hrustic, Nestory Irankunda, Jackson Irvine, Jacob Italiano, Paul Izzo, Mathew Leckie, Awer Mabil, Connor Metcalfe, Paul Okon-Engstler, Aiden O’Neill, Kye Rowles, Mat Ryan, Harry Souttar, Mohamed Toure, Kai Trewin, Nishan Velupillay, Cristian Volpato e Tete Yengi.





La lista finale per la FIFA World Cup 2026™, composta da un massimo di 26 giocatori, dovrà essere consegnata alla FIFA entro il 1° giugno.





I CommBank Socceroos affronteranno i co-organizzatori del Mondiale, il Messico, al Rose Bowl di Pasadena, in California, il 30 maggio (31 maggio secondo l’orario AEST), prima di sfidare la Svizzera allo Snapdragon Stadium di San Diego il 6 giugno (7 giugno AEST).





La loro campagna alla FIFA World Cup 2026 inizierà contro la Turchia a Vancouver il 13 giugno (14 giugno AEST). Inseriti nel Gruppo D, i Socceroos affronteranno anche gli altri co-organizzatori del torneo, gli Stati Uniti, a Seattle il 19 giugno (20 giugno AEST) e il Paraguay al San Francisco Bay Area Stadium di Santa Clara il 25 giugno (26 giugno AEST)".