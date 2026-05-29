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Volpato SassuoloGetty Images
Michael Di Chiaro

Cristian Volpato ha scelto l'Australia: è stato inserito nella lista dei pre-convocati per i Mondiali dopo il nCristian Volpato ha scelto l'Australia: è stato inserito nella lista dei pre-convocati per i Mondiali dopo il no del 2022

Coppa del Mondo
Australia
Sassuolo

L'attaccante del Sassuolo è stato inserito tra i pre-convocati dell'Australia per i Mondiali: la decisione definitiva arriverà entro il 1° giugno.

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Cristian Volpato potrebbe giocare i mondiali con l'Australia.


L'attaccante del Sassuolo, che ha svolto tutta la trafila nelle giovanili della Nazionale Italiana, è stato pre-convocato dai Socceroos per il ritiro di Los Angeles in attesa che venga definita la rosa ufficiale entro lunedì 1° giugno.

Il calciatore, che non è mai stato convocato per una partita ufficiale con la Nazionale Maggiore italiana, era idoneo al cambio di nazionalità che, come si legge nel comunicato della Federazione Australiana, è stato autorizzato dalla FIGC.


  • PERCHE' VOLPATO PUO' GIOCARE PER L'AUSTRALIA

    Cristian Volpato è nato il 15 novembre 2003 a Camperdown, in Australia. Pur avendo completato il proprio percorso nelle giovanili della Roma e collezionato presenze con le selezioni italiane Under 19, Under 20 e Under 21, non ha mai disputato partite ufficiali con la Nazionale maggiore. Di conseguenza poteva ancora essere chiamato dall’Australia, che lo ha inserito nella rosa preliminare destinata a essere ridotta a 26 giocatori entro il 1° giugno, in vista del Mondiale.

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  • OK DI FIFA E FIGC

    La Federazione australiana ha reso noto di aver inviato alla FIFA tutti i documenti richiesti per il cambio di nazionalità sportiva ed è ora in attesa del via libera ufficiale che confermerà la decisione di Volpato di vestire la maglia dell’Australia. Dalla FIGC, invece, è già pervenuta la comunicazione necessaria.

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  • IL PRECEDENTE DEL 2022

    Nel 2022 lo stesso Volpato, ai tempi alla Roma, aveva rifiutato la chiamata dell'Australia per andare ai Mondiali. Ora, a 4 anni di distanza e con l'Italia che ha mancato per la terza volta di fila la qualificazione, non si è lasciato scappare l'occasione.

  • IL COMUNICATO DELLA FEDERAZIONE AUSTRALIANA

    "L’italo-australiano Cristian Volpato (US Sassuolo Calcio) è stato aggiunto al gruppo di allenamento dei CommBank Socceroos per la FIFA World Cup 2026™ e si unirà al pre-ritiro a Los Angeles, negli Stati Uniti.


    Football Australia ha presentato tutta la documentazione necessaria alla FIFA ed è ora in attesa del nulla osta per il cambio di federazione da parte dell’organo di governo mondiale, necessario per ratificare la decisione di Volpato di rappresentare l’Australia dopo aver giocato con le nazionali giovanili italiane.


    L’attaccante è nato e cresciuto a Sydney e ha giocato nelle giovanili del Sydney United 58, del Sydney FC e del Western Sydney, prima di trasferirsi in Italia. Ha rappresentato l’Italia a livello Under-19 e Under-20.


    Football Australia ha ricevuto una lettera di rilascio dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Una volta ottenuta l’autorizzazione definitiva, Volpato sarà eleggibile per rappresentare ufficialmente i CommBank Socceroos.


    La rosa allargata dei CommBank Socceroos comprende: Patrick Beach, Aziz Behich, Brandon Borrello, Jordan Bos, Martin Boyle, Cameron Burgess, Alessandro Circati, Milos Degenek, Cameron Devlin, Joe Gauci, Jason Geria, Lucas Herrington, Ajdin Hrustic, Nestory Irankunda, Jackson Irvine, Jacob Italiano, Paul Izzo, Mathew Leckie, Awer Mabil, Connor Metcalfe, Paul Okon-Engstler, Aiden O’Neill, Kye Rowles, Mat Ryan, Harry Souttar, Mohamed Toure, Kai Trewin, Nishan Velupillay, Cristian Volpato e Tete Yengi.


    La lista finale per la FIFA World Cup 2026™, composta da un massimo di 26 giocatori, dovrà essere consegnata alla FIFA entro il 1° giugno.


    I CommBank Socceroos affronteranno i co-organizzatori del Mondiale, il Messico, al Rose Bowl di Pasadena, in California, il 30 maggio (31 maggio secondo l’orario AEST), prima di sfidare la Svizzera allo Snapdragon Stadium di San Diego il 6 giugno (7 giugno AEST).


    La loro campagna alla FIFA World Cup 2026 inizierà contro la Turchia a Vancouver il 13 giugno (14 giugno AEST). Inseriti nel Gruppo D, i Socceroos affronteranno anche gli altri co-organizzatori del torneo, gli Stati Uniti, a Seattle il 19 giugno (20 giugno AEST) e il Paraguay al San Francisco Bay Area Stadium di Santa Clara il 25 giugno (26 giugno AEST)".

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