Cristhian Mosquera lascia il Valencia e vola in Premier League: è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Arsenal, le cifre e i dettagli dell'operazione Calciomercato Arsenal Premier League Valencia LaLiga

Affare da 15 milioni più bonus per il centrale spagnolo: contratto di cinque anni, vestirà la maglia numero 3 e raggiunge Arteta per il tour precampionato in Asia.