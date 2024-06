Costi, caratteristiche e rivincita: perché Lukaku sarebbe l’attaccante giusto per il Milan

Il Milan riprende i contatti con il Chelsea per Lukaku: il belga potrebbe essere il 9 giusto per i rossoneri. E non solo per questioni tattiche.

Un vecchio pallino che ritorna, questa volta con ancora più decisione del solito. Perché nella corsa al nuovo centravanti per la prossima stagione, Romelu Lukaku sta scalando le gerarchie nelle preferenze del Milan. Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', infatti, il club rossonero – viste anche le difficoltà per arrivare a Zirkzee, con il nodo commissioni con Kia Joorabchian che frena al momento l'affare – ha ripreso i contatti con il Chelsea per l'attaccante belga. Dopo il prestito alla Roma della scorsa stagione, Lukaku rientrerà al club inglese ma difficilmente resterà alla corte di Enzo Maresca. Con il Milan che ci prova, per ora in prestito, ma non è da escludere che si possa provare anche a trattare per un acquisto a titolo definitivo. Ma perché Lukaku potrebbe essere l'uomo giusto per l'attacco del Milan? I fattori che spingono il belga verso il rossonero sono diversi.