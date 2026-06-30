Costa d'Avorio-Norvegia 1-2, pagelle e tabellino: Haaland non si vede ma poi la decide, magie di Nusa e Diallo, Sorloth lavora per la squadra

Sarà la Norvegia a sfidare il Brasile negli ottavi di finale dei Mondiali. Ancora una volta la decide Erling Haaland, che trova il goal del 2-1 contro la Costa d'Avorio al termine di una prestazione tutt'altro che esaltante. Per il bomber del Manchester City si tratta del quinto goal nella rassegna iridata.
La Costa d'Avorio parte meglio e si rende pericolosa con Pepé, che ben servito da Diomande sul secondo palo, non riesce a inquadrare la porta. Haaland si vede poco ma nel finale di primo tempo si accende Nusa, autore di uno splendido tiro che si infila sotto l'incrocio. Poco dopo la Norvegia sfiora addirittura il raddoppio.
Nella ripresa gli scandinavi sembrano controllare senza troppi problemi ma poi dalla panchina si alza Diallo che trova il pareggio al termine di una bellissima azione personale. La Norvegia però non si arrende e quando mancano pochi minuti al novantesimo ecco Haaland che pur colpendo male riesce a mandare dentro il pallone che regala gli ottavi alla sua Nazionale.