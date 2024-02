Costa d'Avorio-Congo dove vederla: Sportitalia, DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La seconda semifinale della Coppa d'Africa vede di fronte la Costa d'Avorio e la Repubblica Democratica del Congo: dove vedere la partita.

La Coppa d'Africa è ormai arrivata alle sue fasi decisive e in particolare alle semifinali: la Costa d'Avorio padrona di casa e la Repubblica Democratica del Congo si ritrovano una di fronte all'altra cercando l'accesso alla finalissima.

Per la Costa d'Avorio, che nei quarti di finale hanno avuto la meglio sul Mali, si tratterebbe della quinta finale: gli ivoriani hanno conquistato per due volte la competizione. Il Congo, che nei quarti si è invece imposto sulla Guinea, ha vinto nel 1972 nell'unica occasione in cui si è issato fino alla finale.

La vincente di Costa d'Avorio-Repubblica Democratica del Congo sfiderà nell'ultimo atto della Coppa d'Africa la vincente di Nigeria-Sudafrica.

Di seguito tutte le informazioni utili sulla semifinale: dove si gioca e quando, ma anche dove vedere la partita in tv e streaming, oltre alle formazioni.