Cosa succederà ora a Roberto De Zerbi? Il crollo del Marsiglia suggerisce che l'ex allenatore del Brighton non sia tagliato per la gestione di squadre di alto livello

De Zerbi non era riuscito a capire la causa della schizofrenia della sua squadra. Una settimana sembravano potenziali campioni del mondo, quella successiva completamente allo sbando.
"Vorrei capire perché, qui a Marsiglia, viviamo sistematicamente queste montagne russe, questi alti e bassi", ha detto De Zerbi dopo una sconfitta particolarmente frustrante in casa contro il Nantes il 4 gennaio. "Questa è la mia dodicesima stagione come allenatore, ma oggi bisogna essere più psicologi che allenatori". Quest'ultimo è sicuramente un ruolo per cui De Zerbi non è adatto.
Può essere meticoloso nel suo approccio alle partite, ma raramente - se non mai - è calmo, freddo e composto, soprattutto quando ha a che fare con i giocatori. Infatti, è piuttosto significativo che, confrontando De Zerbi con Klopp, l'ex ala del Liverpool Adam Lallana abbia rivelato di aver spesso dovuto dire ai suoi compagni di squadra del Brighton di non prendere sul serio le cose che venivano loro dette sul campo di allenamento. "Non preoccupatevi", diceva, "è per il vostro bene".
La voglia di vincere di De Zerbi è indubbia e la sua intensità è parte di ciò che rende le sue squadre così piacevoli da guardare, ma l'impressione prevalente è quella di una persona che non ha ancora trovato il giusto equilibrio tra passione e compostezza. In questo senso, è un po' come Antonio Conte, ma senza i titoli di campionato. Ed è proprio questa mancanza di successi che spinge molte persone a criticare sempre più De Zerbi e i suoi metodi.
"L'autostima è una qualità, ma qui abbiamo a che fare con un ego smisurato", ha detto l'ex attaccante del Marsiglia e della Francia Christophe Dugarry a RMC Sport. "Ha allenato il Sassuolo e il Brighton, ma parla come se avesse vinto due Champions League".
Dopo aver riposto grandi speranze in De Zerbi al suo arrivo al Velodrome, Dugarry ora ritiene che il 46enne si sia rivelato "sopravvalutato", un "allenatore mediocre" e un pessimo manager che fatica a influenzare le partite con le sue sostituzioni.
Naturalmente, una recensione così severa difficilmente impedirà a De Zerbi di trovare presto un altro lavoro. In realtà ha lasciato il Velodrome con la migliore percentuale di vittorie (57) di qualsiasi allenatore del Marsiglia dall'inizio del secolo, mentre Pierre-Emerick Aubameyang è stato tra i numerosi giocatori che hanno reso omaggio all'italiano. "Per esperienza, so che non si trova un allenatore come te tutti i giorni", ha scritto il veterano attaccante sui social media.
De Zerbi è sicuramente un tipo raro, un personaggio unico con la capacità di far giocare alle squadre un calcio esteticamente piacevole e veloce. Per questo motivo, ha ancora molti ammiratori in Italia e in Inghilterra, ed è probabile che sia nella rosa dei candidati del Tottenham per succedere a Thomas Frank come allenatore.
Tuttavia, se il suo periodo al Marsiglia ci ha insegnato qualcosa, è che ovunque andrà, probabilmente non sarà per molto tempo.