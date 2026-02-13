Goal.com
Cosa succederà ora a Roberto De Zerbi? Il crollo del Marsiglia suggerisce che l'ex allenatore del Brighton non sia tagliato per la gestione di squadre di alto livello

La conferma ufficiale dell'addio di Roberto De Zerbi al Marsiglia è arrivata alle 2:35 di martedì mattina. In questo senso - e solo in questo senso - il momento in cui è stata data la notizia è stato strano. Ma non c'era nient'altro di sorprendentemente inaspettato nell'uscita di De Zerbi. Era nell'aria già da tempo, e l'umiliante sconfitta per 5-0 di domenica contro il Paris Saint-Germain al Parc des Princes è stata ovviamente l'ultimo chiodo nella bara di De Zerbi.

Quando la telecamera ha inquadrato crudelmente l'italiano dopo che Khvicha Kvaratskhelia ha segnato il quarto gol dei padroni di casa, è stato dolorosamente chiaro che De Zerbi sapeva di aver chiuso. Non era più l'uomo giusto per quel lavoro, e probabilmente non lo era mai stato.

De Zerbi può essere considerato uno dei tattici più interessanti e innovativi nel calcio odierno, ma il suo prevedibile e turbolento mandato allo Stade Velodrome ha solo gettato ulteriori dubbi sulla sua idoneità ad allenare ai massimi livelli.

    Venerato da Pep e Klopp

    Dire che De Zerbi è tenuto in grande considerazione dai suoi colleghi sarebbe un eufemismo. Non è tanto rispettato quanto venerato.

    Pep Guardiola, ad esempio, seguiva De Zerbi con interesse già molto prima che l'ex allenatore del Sassuolo e dello Shakhtar Donetsk arrivasse in Premier League e trasformasse rapidamente il Brighton in una delle squadre più belle da vedere in Europa.

    "Roberto è uno degli allenatori più influenti degli ultimi 20 anni", ha dichiarato Guardiola nel maggio 2023. "Non c'è nessuna squadra che giochi come loro, è unico, come un ristorante stellato Michelin.

    Quando è arrivato, ho avuto la sensazione che avrebbe avuto un grande impatto sulla Premier League, ma non mi aspettavo che lo avrebbe fatto in così poco tempo. La sua squadra crea 20 o 25 occasioni a partita, molto meglio della maggior parte degli avversari, e monopolizza il pallone come non si vedeva da tempo. Il Brighton è una delle squadre da cui cerco di imparare molto".

    Il grande rivale di Guardiola, Jurgen Klopp, è stato altrettanto entusiasta nel lodare il Brighton di De Zerbi, che ha ammesso di aver fatto sembrare "ridicola" la sua squadra del Liverpool durante la sconfitta per 3-0 all'Amex Stadium.

    "Sono un amante del calcio e se qualcuno arriva e ha l'impatto che Roberto ha sul calcio", ha detto, "non dovrebbe essere sottovalutato".

    Perdita di motivazione

    Tuttavia, nonostante De Zerbi abbia scritto una pagina di storia alla fine della stagione 2022-23 qualificando il Brighton per la prima volta in assoluto alle competizioni europee grazie al sesto posto in Premier League, alla fine della stagione successiva ha lasciato il club di comune accordo a causa di divergenze inconciliabili sul reclutamento dei giocatori e di una percezione di mancanza di ambizione.

    "Non capivo quale fosse il prossimo passo avanti", ha poi dichiarato De Zerbi al Daily Telegraph. "E potete offrirmi di raddoppiare il mio stipendio, ma se non vedo un sogno o un obiettivo da raggiungere, non posso dare il massimo come vorrei. Perderei la motivazione e lo scopo che ho sempre avuto nel calcio...

    "Ecco perché ho deciso di andarmene e lasciare il club, anche se controvoglia, quasi soffrendo".

    Il lato positivo è che De Zerbi era un uomo molto richiesto. Il suo lavoro al Brighton aveva attirato l'attenzione dell'élite della Premier League e anche diverse squadre di Serie A erano interessate ai suoi servizi. Tuttavia, mentre De Zerbi ha fatto un rapido ritorno alla panchina, come era prevedibile, la sua decisione di farlo al Marsiglia ha suscitato qualche perplessità.

  • "Come un tifoso che allena la squadra"

    In un certo senso, De Zerbi e il Marsiglia erano una coppia perfetta, almeno a livello emotivo. L'allenatore esplosivo e il club più caotico di Francia condividevano una passione per il gioco che rasentava l'ossessione, il che spiega perché De Zerbi si sentisse così a casa in quella città.

    Capiva davvero il Marsiglia e comprendeva cosa significasse l'OM per i tifosi. Come ha dichiarato l'ex centrocampista del Marsiglia Samir Nasri a Canal+ Foot, "De Zerbi era come un tifoso che allenava la squadra. Era estremamente colpito dalle sconfitte".

    Non c'è dubbio che questa affermazione sia vera. Dopo la dolorosa sconfitta ai rigori del Marsiglia contro il Paris Saint-Germain nel Trofeo dei Campioni l'8 gennaio, è scoppiato in lacrime nello spogliatoio.

    "Non ho mai pianto dopo una sconfitta, ma oggi l'ho fatto perché questa sconfitta fa male", ha confessato. "Volevamo lasciare il segno nella storia di questo club e vincere un trofeo, ma non ci siamo riusciti. Ci eravamo preparati particolarmente bene contro la migliore squadra d'Europa che aveva vinto tutto nel 2025, e questa volta meritavamo di vincere. Ma dobbiamo esigere da noi stessi di giocare sempre così, con carattere, tecnica e difesa".

    Tuttavia, la mancanza di costanza del Marsiglia ha fatto impazzire De Zerbi e alla fine gli è costata il posto.

  • "Colpa mia"

    Proprio come a Brighton, De Zerbi ha vissuto un primo anno di successi al Marsiglia, assicurandosi la qualificazione alla Champions League con il secondo posto in Ligue 1. Ma, come ha sottolineato l'insolita ma geniale idea di De Zerbi di organizzare un ritiro a Roma a fine stagione, non è stato affatto tutto rose e fiori.

    Al contrario, c'erano già stati segnali di tensione e stress che alla fine avrebbero portato alla fine del suo regno. Infatti, a soli tre mesi dall'inizio della stagione 2024-25, De Zerbi ha minacciato di dimettersi dopo la sconfitta per 3-1 in casa contro l'Auxerre l'8 novembre.

    "Se sono io il problema, sono pronto ad andarmene. Lascerò i soldi e restituirò il mio contratto", ha detto De Zerbi ai giornalisti. " Sono venuto a Marsiglia per il Velodrome eppure non riesco a far sì che i giocatori diano qui quello che vedo in allenamento e nelle partite in trasferta. È colpa mia, è mia responsabilità".

    Ci sono stati anche diversi scontri tra De Zerbi e i giocatori che, secondo lui, erano pigri o non apprezzavano appieno il "privilegio" di rappresentare il Marsiglia. Durante uno scambio particolarmente brutto con Ismael Kone, De Zerbi ha ordinato al canadese di lasciare il campo di allenamento per una presunta mancanza di impegno, prima di ordinargli con rabbia di chiamare il suo agente.

    Non sorprende che Kone abbia reagito con rabbia all'ordine di lasciare il club davanti a tutti i suoi compagni di squadra, anche se da quando ha lasciato il Marsiglia, prima in prestito al Rennes e poi con un trasferimento definitivo al Sassuolo, il canadese è ora più infastidito dal fatto che il club abbia utilizzato l'incidente per anticipare l'uscita di un documentario sulla stagione 2024-25.

    Ma così facendo, il Marsiglia ha solo rafforzato il sospetto che il club si compiaccia piuttosto dell'idea che ci voglia un carattere speciale per sopravvivere - per non parlare di prosperare - in un ambiente così esigente. Alla fine, però, è diventato troppo anche per lo stesso De Zerbi.

    Uscita inevitabile

    Solo due mesi fa, De Zerbi insisteva nel dire che sarebbe rimasto a lungo al Marsiglia. "Vorrei restare più di tre stagioni e diventare uno degli allenatori più longevi nella storia del club", aveva dichiarato alla Gazzetta dello Sport. "Mi sento bene anche tra le critiche e la confusione" .

    Tuttavia, dopo una stagione iniziata con una violenta lite nello spogliatoio tra Adrien Rabiot e Jonathan Rowe, che uno scioccato De Zerbi ha paragonato a una "rissa da bar", era chiaramente allo stremo delle forze quando il Marsiglia è stato eliminato dalla Champions League il 28 gennaio. Il modo in cui sono stati eliminati è stato piuttosto sfortunato, in quanto è bastato un colpo di testa all'ultimo secondo del portiere del Benfica Anatoliy Trubin per eliminarli dai play-off, ma il Marsiglia non meritava affatto di passare il turno dopo aver subito una pesante sconfitta per 3-0 contro il Club Brugge nell'ultima partita della fase a gironi.

    De Zerbi era sbalordito e disgustato dalla patetica capitolazione allo stadio Jan Breydel, ma nonostante le voci secondo cui avrebbe rassegnato le dimissioni durante i colloqui decisivi con il presidente del club Pablo Longoria e il direttore sportivo Medhi Benatia, ha deciso di provare a salvare la stagione dell'OM. Si è rivelato però un esercizio futile.

    Tre giorni dopo la debacle di Bruges, il Marsiglia ha gettato al vento un vantaggio di due gol negli ultimi otto minuti della partita pareggiata con il Paris FC. Il morale è stato risollevato dalla vittoria in Coupe de France contro il Rennes, ma poi è arrivata la sconfitta decisiva nel Classico, che De Zerbi ha ammesso di averlo lasciato ancora una volta in uno stato di "totale disperazione".

    "Ci siamo preparati al meglio per la partita, ma chiaramente non siamo stati all'altezza", ha ammesso. "Dobbiamo capire perché. Perché andiamo a Bruges e giochiamo così? Perché veniamo qui e giochiamo così? Non sono nella testa dei giocatori, non so cosa stia succedendo".

    "Più uno psicologo che un allenatore"

    De Zerbi non era riuscito a capire la causa della schizofrenia della sua squadra. Una settimana sembravano potenziali campioni del mondo, quella successiva completamente allo sbando.

    "Vorrei capire perché, qui a Marsiglia, viviamo sistematicamente queste montagne russe, questi alti e bassi", ha detto De Zerbi dopo una sconfitta particolarmente frustrante in casa contro il Nantes il 4 gennaio. "Questa è la mia dodicesima stagione come allenatore, ma oggi bisogna essere più psicologi che allenatori". Quest'ultimo è sicuramente un ruolo per cui De Zerbi non è adatto.

    Può essere meticoloso nel suo approccio alle partite, ma raramente - se non mai - è calmo, freddo e composto, soprattutto quando ha a che fare con i giocatori. Infatti, è piuttosto significativo che, confrontando De Zerbi con Klopp, l'ex ala del Liverpool Adam Lallana abbia rivelato di aver spesso dovuto dire ai suoi compagni di squadra del Brighton di non prendere sul serio le cose che venivano loro dette sul campo di allenamento. "Non preoccupatevi", diceva, "è per il vostro bene".

    La voglia di vincere di De Zerbi è indubbia e la sua intensità è parte di ciò che rende le sue squadre così piacevoli da guardare, ma l'impressione prevalente è quella di una persona che non ha ancora trovato il giusto equilibrio tra passione e compostezza. In questo senso, è un po' come Antonio Conte, ma senza i titoli di campionato. Ed è proprio questa mancanza di successi che spinge molte persone a criticare sempre più De Zerbi e i suoi metodi.

    "L'autostima è una qualità, ma qui abbiamo a che fare con un ego smisurato", ha detto l'ex attaccante del Marsiglia e della Francia Christophe Dugarry a RMC Sport. "Ha allenato il Sassuolo e il Brighton, ma parla come se avesse vinto due Champions League".

    Dopo aver riposto grandi speranze in De Zerbi al suo arrivo al Velodrome, Dugarry ora ritiene che il 46enne si sia rivelato "sopravvalutato", un "allenatore mediocre" e un pessimo manager che fatica a influenzare le partite con le sue sostituzioni.

    Naturalmente, una recensione così severa difficilmente impedirà a De Zerbi di trovare presto un altro lavoro. In realtà ha lasciato il Velodrome con la migliore percentuale di vittorie (57) di qualsiasi allenatore del Marsiglia dall'inizio del secolo, mentre Pierre-Emerick Aubameyang è stato tra i numerosi giocatori che hanno reso omaggio all'italiano. "Per esperienza, so che non si trova un allenatore come te tutti i giorni", ha scritto il veterano attaccante sui social media.

    De Zerbi è sicuramente un tipo raro, un personaggio unico con la capacità di far giocare alle squadre un calcio esteticamente piacevole e veloce. Per questo motivo, ha ancora molti ammiratori in Italia e in Inghilterra, ed è probabile che sia nella rosa dei candidati del Tottenham per succedere a Thomas Frank come allenatore.

    Tuttavia, se il suo periodo al Marsiglia ci ha insegnato qualcosa, è che ovunque andrà, probabilmente non sarà per molto tempo.

0