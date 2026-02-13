Cosa succederà ora a Roberto De Zerbi? Il crollo del Marsiglia suggerisce che l'ex allenatore del Brighton non sia tagliato per la gestione di squadre di alto livello

Quando la telecamera ha inquadrato crudelmente l'italiano dopo che Khvicha Kvaratskhelia ha segnato il quarto gol dei padroni di casa, è stato dolorosamente chiaro che De Zerbi sapeva di aver chiuso. Non era più l'uomo giusto per quel lavoro, e probabilmente non lo era mai stato.

De Zerbi può essere considerato uno dei tattici più interessanti e innovativi nel calcio odierno, ma il suo prevedibile e turbolento mandato allo Stade Velodrome ha solo gettato ulteriori dubbi sulla sua idoneità ad allenare ai massimi livelli.